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3 сентября 2019, 10:34

Названы самые популярные модели для российского экспорта и импорта

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные по отечественному экспорту и импорту и выяснили, какие модели мы чаще отправляет в другие страны, а какие, наоборот, ввозим в Россию.
Названы самые популярные модели для российского экспорта и импорта

Фото взято из открытых источников

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Самой востребованной для экспорта моделью стал отечественный внедорожник Lada 4x4. В первой половине 2019 года за рубеж было отправлено 6 тысяч экземпляров. Второе место занимает Lada Vesta (4,3 тыс. экз.). На третьей строчке расположился кроссовер Skoda Kodiaq (3,9 тыс. экз.), который собирают на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Остальные экспортируемые модели не набрали и тысячи экземпляров: Volkswagen Polo (542 экз.), Lada Xray (521 экз.), Hyundai Accent (500 экз.), Skoda Rapid (333 экз.), УАЗ «Патриот» (280 экз.), Kia Rio (222 экз.), Lada Largus (217 экз.).
 
Одновременно, эксперты подчеркивают, что по сравнению с первым полугодием 2018-го экспорт из России в вырос на 37%. При этом в расчетах учитывались только продажи за пределы стран ЕАЭС, куда помимо России входит Казахстан, Армения, Беларусь.

Импорт в Россию также демонстрирует положительную динамику. Больше всего к нам привезли внедорожников Toyota Land Cruiser (11,2 тыс. экз.). Седаны Mercedes E-Class стали второй по популярности импортной моделью (4,4 тыс. экз.). Третье место досталось кроссоверам Mercedes GLC (3,8 тыс. экз.). Замыкают первую пятерку Lexus RX (3,7 тыс. экз.) и Subaru Forester (3,1 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 попали: Toyota Corolla (2,9 тыс. экз.), Lexus NX (2,8 тыс. экз.), Volkswagen Touareg (2,7 тыс. экз.), Toyota Fortuner (2,6 тыс. экз.) и Haval H6 (2,5 тыс. экз.).


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Названы самые популярные модели для российского экспорта и импорта
{{material_127305}}Самой востребованной для экспорта моделью стал отечественный внедорожник Lada 4x4. В первой половине 2019 года за рубеж было отправлено 6 тысяч экземпляров. Второе место занимает Lada Vesta (4,3 тыс. экз.). На третьей строчке расположился кроссовер Skoda Kodiaq (3,9 тыс. экз.), который собирают на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Остальные экспортируемые модели не набрали и тысячи экземпляров: Volkswagen Polo (542 экз.), Lada Xray (521 экз.), Hyundai Accent (500 экз.), Skoda Rapid (333 экз.), УАЗ «Патриот» (280 экз.), Kia Rio (222 экз.), Lada Largus (217 экз.). Одновременно, эксперты подчеркивают, что по сравнению с первым полугодием 2018-го экспорт из России в вырос на 37%. При этом в расчетах учитывались только продажи за пределы стран ЕАЭС, куда помимо России входит Казахстан, Армения, Беларусь.Импорт в Россию также демонстрирует положительную динамику. Больше всего к нам привезли внедорожников Toyota Land Cruiser (11,2 тыс. экз.). Седаны Mercedes E-Class стали второй по популярности импортной моделью (4,4 тыс. экз.). Третье место досталось кроссоверам Mercedes GLC (3,8 тыс. экз.). Замыкают первую пятерку Lexus RX (3,7 тыс. экз.) и Subaru Forester (3,1 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 попали: Toyota Corolla (2,9 тыс. экз.), Lexus NX (2,8 тыс. экз.), Volkswagen Touareg (2,7 тыс. экз.), Toyota Fortuner (2,6 тыс. экз.) и Haval H6 (2,5 тыс. экз.).
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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