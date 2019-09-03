3 сентября 2019, 10:34
Названы самые популярные модели для российского экспорта и импорта
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные по отечественному экспорту и импорту и выяснили, какие модели мы чаще отправляет в другие страны, а какие, наоборот, ввозим в Россию.
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В первой половине 2019 года из России в другие страны было отправлено 19,5 тыс. легковых автомобилей или на ...Читать далее
Одновременно, эксперты подчеркивают, что по сравнению с первым полугодием 2018-го экспорт из России в вырос на 37%. При этом в расчетах учитывались только продажи за пределы стран ЕАЭС, куда помимо России входит Казахстан, Армения, Беларусь.
Импорт в Россию также демонстрирует положительную динамику. Больше всего к нам привезли внедорожников Toyota Land Cruiser (11,2 тыс. экз.). Седаны Mercedes E-Class стали второй по популярности импортной моделью (4,4 тыс. экз.). Третье место досталось кроссоверам Mercedes GLC (3,8 тыс. экз.). Замыкают первую пятерку Lexus RX (3,7 тыс. экз.) и Subaru Forester (3,1 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 попали: Toyota Corolla (2,9 тыс. экз.), Lexus NX (2,8 тыс. экз.), Volkswagen Touareg (2,7 тыс. экз.), Toyota Fortuner (2,6 тыс. экз.) и Haval H6 (2,5 тыс. экз.).
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