24 января 2018, 13:52
Названы самые популярные подержанные иномарки в России
Эксперты из аналитического центра "Автостат" составили рейтинг самых популярных в России иномарок с пробегом в 2017 году. В общей сложности в нашей стране было продано около 4 млн подержанных иномарок.
В минувшем году в России было продано 3,7 миллиона подержанных машин иностранного производства. Причем, как и в 2016 году, абсолютным рекордсменом стал Ford Focus. В прошлом году реализовано почти 133 тысячи автомобилей данной модели.
На втором месте рейтинга расположился автомобиль Toyota Corollа, продажи которого составили чуть более 102 тысяч единиц. Hyundai Solaris замкнул тройку самых популярных подержанных зарубежных автомобилей в 2017 году.
С четвертого по десятое место в рейтинге заняли соответственно Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, KIA Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и Volkswagen Passat. Новичком в рейтинге стал Kia Rio, который сходу занял седьмое место, а вот Mitsubishi Lancer, замыкавший в 2016 Топ-10, из десятки вылетел.
Весь общий Топ-10 самых популярных иномарок с пробегом на российском рынке по данным агентства "Автостат" в итоге выглядит следующим образом:
Ford Focus - 132,7 тыс., +2,6%
Toyota Corolla - 102,2 тыс., -1,7%
Hyundai Solaris - 79,6 тыс., +27,6%
Toyota Camry - 74,3 тыс., +4,5%
Renault Logan - 71,9 тыс., +6%
Chevrolet Niva - 69,8 тыс., +3%
KIA Rio - 68,9 тыс., +29%
Daewoo Nexia - 64,6 тыс., -3%
Opel Astra - 62,7 тыс., +4%
Volkswagen Passat - 56,3 тыс., -2,5%
На втором месте рейтинга расположился автомобиль Toyota Corollа, продажи которого составили чуть более 102 тысяч единиц. Hyundai Solaris замкнул тройку самых популярных подержанных зарубежных автомобилей в 2017 году.
С четвертого по десятое место в рейтинге заняли соответственно Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, KIA Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и Volkswagen Passat. Новичком в рейтинге стал Kia Rio, который сходу занял седьмое место, а вот Mitsubishi Lancer, замыкавший в 2016 Топ-10, из десятки вылетел.
Весь общий Топ-10 самых популярных иномарок с пробегом на российском рынке по данным агентства "Автостат" в итоге выглядит следующим образом:
Ford Focus - 132,7 тыс., +2,6%
Toyota Corolla - 102,2 тыс., -1,7%
Hyundai Solaris - 79,6 тыс., +27,6%
Toyota Camry - 74,3 тыс., +4,5%
Renault Logan - 71,9 тыс., +6%
Chevrolet Niva - 69,8 тыс., +3%
KIA Rio - 68,9 тыс., +29%
Daewoo Nexia - 64,6 тыс., -3%
Opel Astra - 62,7 тыс., +4%
Volkswagen Passat - 56,3 тыс., -2,5%
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