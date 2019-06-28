28 июня 2019, 18:15
Названы самые популярные «праворульки» в России
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Специалисты подсчитали количество легковых автомобилей с правым рулем в России. Так, с января по апрель 2019 года было продано 186 тыс. праворульных машин, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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По данным аналитического агентства «Автостат Инфо» продажи подержанных праворульных японских машин упали в ...Читать далее
Наибольшая доля среди автомобилей с правым рулем у Toyota — 50,4%. Далее идут компании Honda (46,3%), Subaru (29,9%), Nissan (25,4%), Mazda (20,6%), Suzuki (20,5%), Mitsubishi (14,4%). Более 50% машин с правым рулем зарегистрировано на Дальнем Востоке и около 40% — в Сибири.
В прошлом году российские власти разрешили жителям Приморья ввозить по одному подержанному праворульному автомобилю в год, не устанавливая на него систему ЭРА-ГЛОНАСС. Такое послабление вводится временно и будет действовать в течение одного года.
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