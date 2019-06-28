28 июня 2019, 18:15

Названы самые популярные «праворульки» в России

  • 58
  • 0
Специалисты подсчитали количество легковых автомобилей с правым рулем в России. Так, с января по апрель 2019 года было продано 186 тыс. праворульных машин, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Ранее мы писали
По данным аналитического агентства «Автостат Инфо» продажи подержанных праворульных японских машин упали в ...
Читать далее
Всего же на долю «праворулек» приходится 34% из 10 млн автомобилей японских брендов.  Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшая доля среди автомобилей с правым рулем у Toyota — 50,4%. Далее идут компании Honda (46,3%), Subaru (29,9%), Nissan (25,4%), Mazda (20,6%), Suzuki (20,5%), Mitsubishi (14,4%). Более 50% машин с правым рулем зарегистрировано на Дальнем Востоке и около 40% — в Сибири.

В прошлом году российские власти разрешили жителям Приморья ввозить по одному подержанному праворульному автомобилю в год, не устанавливая на него систему ЭРА-ГЛОНАСС. Такое послабление вводится временно и будет действовать в течение одного года.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Со скромным аппетитом: 5 самых экономичных автомобилей
Поверхностная статейка. Автор - лентяй. Есть десяток серийных и недорогих авто с расходом от 3.2 до 4.6 л/ 100км. А Приус, вообще не в тему! Про гибриды можно отдельную статью сделать, это интереснее и объемнее получится. Короче, статья на сделана на "отмаз". Автора "на мыло"
Михаил Присмотров
Какая Азс лучше?
Запросы у вас неплохие, конечно. Недорого - ха ха.
Якут Сергей
Видео для автосалона
Приветствую всех участников сообщества. Недавно познакомился с вашей сферой, т.к. имел опыт работы с клиентом, который заказал рекламу для своего блога. В связи с этим задаюсь вопросом, а имеет ли вообще смысл развиваться именно в направлении съемки авто? Или этот бизнес рекламируется иначе? Сам ...
Shlyakov
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые надёжные автомобили 2018-2019 года
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы самые популярные «праворульки» в России
{{material_126447}}Всего же на долю «праворулек» приходится 34% из 10 млн автомобилей японских брендов.  Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».Наибольшая доля среди автомобилей с правым рулем у Toyota — 50,4%. Далее идут компании Honda (46,3%), Subaru (29,9%), Nissan (25,4%), Mazda (20,6%), Suzuki (20,5%), Mitsubishi (14,4%). Более 50% машин с правым рулем зарегистрировано на Дальнем Востоке и около 40% — в Сибири.В прошлом году российские власти разрешили жителям Приморья ввозить по одному подержанному праворульному автомобилю в год, не устанавливая на него систему ЭРА-ГЛОНАСС. Такое послабление вводится временно и будет действовать в течение одного года.
2019-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Астрахань Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.