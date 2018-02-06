6 февраля 2018, 12:29

Названы самые популярные способы угона в России

В Министерстве внутренних дел рассказали, как чаще всего действуют российские угонщики. Они разбивают стекла, взламывают двери и заводят двигатель дубликатом ключа или при помощи специальных электронных устройств.
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Как выяснилось, отечественные злоумышленники до сих пор не брезгуют пользоваться классическими способами угона – механическим взломом дверей и замков зажигания. Еще один проверенный временем трюк – вытащить ключи от машины из кармана зазевавшегося владельца. Чаще всего ключи воруют в торговых центрах и супермаркетах. В этом случае, злоумышленники уверены, что у них в запасе будет, по меньшей мере, полчаса, пока хозяин автомобиля увлечен шоппингом. Еще один испытанный способ получить ключи – незаметно подменить оригинал при «осмотре» продаваемого автомобиля.

Электронные взломщики – это элита автоугонщиков. Специальное высокотехнологичное оборудование стоит дорого, поэтому используют его только для угонов люксовых иномарок. К числу таких устройств относят код-грабберы, которые перехватывают и считывают команды, отдаваемые с брелка сигнализации охранному комплексу автомобиля. Также угонщики используют радиоретрансляторы команд («удочки»), позволяющие передавать сигнал от оригинального смарт-ключа на эмулятор преступников. Сигналы спутниковых охранных комплексов и gps-меток блокируют при помощи генераторов помех.

Поэтому при покупке нового автомобиля стоит учитывать и риск угона. Полиция и страховые компании регулярно публикуют рейтинги угоняемых машин. Лидирующие позиции традиционно занимают модели Lada, на втором месте Toyota, далее следуют  Hyundai и Kia. В премиальном сегменте больше всего рискуют владельцы BMW, Lexus и Mercedes.
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Названы самые популярные способы угона в России
{{material_121819}}Как выяснилось, отечественные злоумышленники до сих пор не брезгуют пользоваться классическими способами угона – механическим взломом дверей и замков зажигания. Еще один проверенный временем трюк – вытащить ключи от машины из кармана зазевавшегося владельца. Чаще всего ключи воруют в торговых центрах и супермаркетах. В этом случае, злоумышленники уверены, что у них в запасе будет, по меньшей мере, полчаса, пока хозяин автомобиля увлечен шоппингом. Еще один испытанный способ получить ключи – незаметно подменить оригинал при «осмотре» продаваемого автомобиля.Электронные взломщики – это элита автоугонщиков. Специальное высокотехнологичное оборудование стоит дорого, поэтому используют его только для угонов люксовых иномарок. К числу таких устройств относят код-грабберы, которые перехватывают и считывают команды, отдаваемые с брелка сигнализации охранному комплексу автомобиля. Также угонщики используют радиоретрансляторы команд («удочки»), позволяющие передавать сигнал от оригинального смарт-ключа на эмулятор преступников. Сигналы спутниковых охранных комплексов и gps-меток блокируют при помощи генераторов помех.Поэтому при покупке нового автомобиля стоит учитывать и риск угона. Полиция и страховые компании регулярно публикуют рейтинги угоняемых машин. Лидирующие позиции традиционно занимают модели Lada, на втором месте Toyota, далее следуют  Hyundai и Kia. В премиальном сегменте больше всего рискуют владельцы BMW, Lexus и Mercedes.
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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