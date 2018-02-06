6 февраля 2018, 12:29
Названы самые популярные способы угона в России
В Министерстве внутренних дел рассказали, как чаще всего действуют российские угонщики. Они разбивают стекла, взламывают двери и заводят двигатель дубликатом ключа или при помощи специальных электронных устройств.
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Согласно составленному СК «АльфаСтрахование» рэнкингу наиболее угоняемых в стране автомобилей, первые три ...Читать далее
Электронные взломщики – это элита автоугонщиков. Специальное высокотехнологичное оборудование стоит дорого, поэтому используют его только для угонов люксовых иномарок. К числу таких устройств относят код-грабберы, которые перехватывают и считывают команды, отдаваемые с брелка сигнализации охранному комплексу автомобиля. Также угонщики используют радиоретрансляторы команд («удочки»), позволяющие передавать сигнал от оригинального смарт-ключа на эмулятор преступников. Сигналы спутниковых охранных комплексов и gps-меток блокируют при помощи генераторов помех.
Поэтому при покупке нового автомобиля стоит учитывать и риск угона. Полиция и страховые компании регулярно публикуют рейтинги угоняемых машин. Лидирующие позиции традиционно занимают модели Lada, на втором месте Toyota, далее следуют Hyundai и Kia. В премиальном сегменте больше всего рискуют владельцы BMW, Lexus и Mercedes.
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