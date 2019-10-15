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15 октября 2019, 16:28

Названы самые популярные у россиян люксовые автомобили

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По состоянию на начало второго полугодия 2019 года в России насчитывалось 13,4 тыс. легковых автомобилей сегмента Luxury. Самой востребованной маркой стала британская Bentley, а звание самой распространенной модели досталось Mercedes-Benz Maybach S-Class.
Названы самые популярные у россиян люксовые автомобили

Фото взято из открытых источников

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Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», примерно треть из 13,4 тыс. зарегистрированных в России люксовых автомобилей приходится на марку Bentley – 4,3 тыс. единиц или 32%. Mercedes-Maybach досталось только второе место (3,4 тыс. экз.). Однако покупатели немецкой марки более единодушны в своих пристрастиях. Почти 90% продаж бренда в России приходится на одну единственную модель – Maybach S-Class (3 тыс. экз.). За ним в рейтинге популярности следуют две модели Bentley: Bentley Continental GT (2,4 тыс. экз.) и Bentley Continental Flying Spur (0,8 тыс. экз.).

Если говорить в целом о марках, то Bentley и Mercedes-Benz Maybach лидируют с большим отрывом. Третье место занимают автомобили Maserati (1,6 тыс. экз.). Наибольшей популярностью пользуется кроссовер Levante (632 экз.) и седан Quattroporte (444 экз.). Четвертую строчку занимает Rolls-Royce (1,3 тыс. экз.). Покупатели отдают предпочтение преимущественно трем моделям: Phantom (440 экз.), Ghost (349 экз.) и Wraith (342 экз.).

Остальные бренды сегмента Luxury не имеют в России и тысячи машин. Например, на 1 июля 2019 года в нашей стране было зарегистрировано всего 780 автомобилей Ferrari, 436 Aston Martin и 417 Lamborghini.

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Названы самые популярные у россиян люксовые автомобили
{{material_127809}}Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», примерно треть из 13,4 тыс. зарегистрированных в России люксовых автомобилей приходится на марку Bentley – 4,3 тыс. единиц или 32%. Mercedes-Maybach досталось только второе место (3,4 тыс. экз.). Однако покупатели немецкой марки более единодушны в своих пристрастиях. Почти 90% продаж бренда в России приходится на одну единственную модель – Maybach S-Class (3 тыс. экз.). За ним в рейтинге популярности следуют две модели Bentley: Bentley Continental GT (2,4 тыс. экз.) и Bentley Continental Flying Spur (0,8 тыс. экз.).Если говорить в целом о марках, то Bentley и Mercedes-Benz Maybach лидируют с большим отрывом. Третье место занимают автомобили Maserati (1,6 тыс. экз.). Наибольшей популярностью пользуется кроссовер Levante (632 экз.) и седан Quattroporte (444 экз.). Четвертую строчку занимает Rolls-Royce (1,3 тыс. экз.). Покупатели отдают предпочтение преимущественно трем моделям: Phantom (440 экз.), Ghost (349 экз.) и Wraith (342 экз.).Остальные бренды сегмента Luxury не имеют в России и тысячи машин. Например, на 1 июля 2019 года в нашей стране было зарегистрировано всего 780 автомобилей Ferrari, 436 Aston Martin и 417 Lamborghini.
2019-10-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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