15 октября 2019, 16:28
Названы самые популярные у россиян люксовые автомобили
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По состоянию на начало второго полугодия 2019 года в России насчитывалось 13,4 тыс. легковых автомобилей сегмента Luxury. Самой востребованной маркой стала британская Bentley, а звание самой распространенной модели досталось Mercedes-Benz Maybach S-Class.
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Если говорить в целом о марках, то Bentley и Mercedes-Benz Maybach лидируют с большим отрывом. Третье место занимают автомобили Maserati (1,6 тыс. экз.). Наибольшей популярностью пользуется кроссовер Levante (632 экз.) и седан Quattroporte (444 экз.). Четвертую строчку занимает Rolls-Royce (1,3 тыс. экз.). Покупатели отдают предпочтение преимущественно трем моделям: Phantom (440 экз.), Ghost (349 экз.) и Wraith (342 экз.).
Остальные бренды сегмента Luxury не имеют в России и тысячи машин. Например, на 1 июля 2019 года в нашей стране было зарегистрировано всего 780 автомобилей Ferrari, 436 Aston Martin и 417 Lamborghini.
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