1 ноября 2021, 16:46
Названы самые популярные в Беларуси марки автомобилей: ВАЗ – только второй
По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, на конец 2020 года в стране было зарегистрировано порядка 4,5 млн автомобилей, из которых более 500 тысяч числятся на организациях, а свыше 3,9 млн единиц находятся в частной собственности.
Дарья Климова Фото: marshryt.by
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В настоящее время легковые автомобили в Беларуси выпускают два автозавода. Предприятие «Белджи» занимается сборкой автомобилей китайской компании Geely: Atlas и Atlas Pro, Coolray, Tugella и GS. Автозавод «Юнисон»выпускает спецтехнику на базе микроавтобусов и фургонов ГАЗ, Ford, Mercedes-Benz, Renault и на базе легковых автомобилей Lada, а также кроссоверы Zotye T600 и Coupa. С января по сентябрь 2021 года в стране было собрано 21,6 тыс. легковых автомобилей или в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
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