10 июня 2019, 11:54
Названы самые популярные в России подержанные автомобили Opel
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Пока марка Opel готовится к возвращению на российский рынок, аналитическое агентство «Автостат» выяснило, какие модели Opel наиболее популярны на вторичном рынке.
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Второе место с большим отрывом от лидера занимают малолитражки Opel Corsa. За отчетный период новых хозяев обрели 4,8 тыс. автомобилей. На третьей строчке – среднеразмерный семейный автомобиль Opel Vectra (3,2 тыс. экз.), выпускавшийся до 2008 года. Замыкают пятерку лидеров компактвены Opel Zafira (2,4 тыс. экз.) и кроссоверы Opel Mokka (1,4 тыс. экз.). Кроме того, в десятку самых востребованных на вторичном рынке моделей вошли: Antara, Insignia, Meriva, Omega и Frontera.
Возвращение марки Opel на российский рынок ожидается в 2019 году. Компания активно ищет партнеров. В список приоритетных регионов вошли 17 городов, расположенных преимущественно в европейской части страны. Первыми в дилерских центрах появятся минивены Opel Zafira Life и фургоны Opel Vivaro. Чуть позже к ним присоединится кроссовер Opel Grandland X. Производство наладят на заводе ПСМА в Калуге. Продажи стартуют ближе к концу года.
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