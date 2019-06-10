10 июня 2019, 11:54

Названы самые популярные в России подержанные автомобили Opel

  • 65
  • 0
Пока марка Opel готовится к возвращению на российский рынок, аналитическое агентство «Автостат» выяснило, какие модели Opel наиболее популярны на вторичном рынке.
Названы самые популярные в России подержанные автомобили Opel
Ранее мы писали
В прессе появились первые предположения о том, сколько будут стоить в России автомобили Opel. До конца 2019 ...
Читать далее
C января по апрель 2019 года в России было продано 35 448 подержанных автомобилей Opel. По данным «Автостата», более четверти всех перепродаж (28%) приходится на машины 2007 – 2008 годов выпуска. Наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуется семейство Opel Astra. За первые четыре месяца новых хозяев сменили 18,4 тыс. экземпляров модели. 

Второе место с большим отрывом от лидера занимают малолитражки Opel Corsa. За отчетный период новых хозяев обрели 4,8 тыс. автомобилей. На третьей строчке – среднеразмерный семейный автомобиль Opel Vectra (3,2 тыс. экз.), выпускавшийся до 2008 года. Замыкают пятерку лидеров компактвены Opel Zafira (2,4 тыс. экз.) и кроссоверы Opel Mokka (1,4 тыс. экз.). Кроме того, в десятку самых востребованных на вторичном рынке моделей вошли: Antara, Insignia, Meriva, Omega и Frontera.

Возвращение марки Opel на российский рынок ожидается в 2019 году. Компания активно ищет партнеров. В список приоритетных регионов вошли 17 городов, расположенных преимущественно в европейской части страны. Первыми в дилерских центрах появятся минивены Opel Zafira Life и фургоны Opel Vivaro. Чуть позже к ним  присоединится кроссовер Opel Grandland X. Производство наладят на заводе ПСМА в Калуге. Продажи стартуют ближе к концу года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Opel Signum
добрый день, есть сигнум 2.0 бензин турбированный 195 л.с. Промблема никто не может понять!!!! троит, горит чек!!! можно хоть неделю ездить а можно и пол часа, заглушишь как надо на турботаймере даже не имеет значение через какое время двигатель запускаешь, а он не хочет!!!! скидываешь клемму через 5-10 ...
grinya35
Форум Opel Insignia
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
MickeyGuh
Форум Opel Combo
В принципе, на счет электроники в данной машины я не могу согласиться. Потому что проездив на данном авто больше пяти лет и проколесив за 100 тыс. км пробега ни разу с такой проблемой не столкнулся. При этом машина комфортная и легко управляемая. И держит дорогу так, что переживаний во время езды я не ...
Петр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Опель
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Lada Largus: что выбрать на рынке подержанных машин
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы самые популярные в России подержанные автомобили Opel
{{material_126622}}C января по апрель 2019 года в России было продано 35 448 подержанных автомобилей Opel. По данным «Автостата», более четверти всех перепродаж (28%) приходится на машины 2007 – 2008 годов выпуска. Наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуется семейство Opel Astra. За первые четыре месяца новых хозяев сменили 18,4 тыс. экземпляров модели. Второе место с большим отрывом от лидера занимают малолитражки Opel Corsa. За отчетный период новых хозяев обрели 4,8 тыс. автомобилей. На третьей строчке – среднеразмерный семейный автомобиль Opel Vectra (3,2 тыс. экз.), выпускавшийся до 2008 года. Замыкают пятерку лидеров компактвены Opel Zafira (2,4 тыс. экз.) и кроссоверы Opel Mokka (1,4 тыс. экз.). Кроме того, в десятку самых востребованных на вторичном рынке моделей вошли: Antara, Insignia, Meriva, Omega и Frontera.Возвращение марки Opel на российский рынок ожидается в 2019 году. Компания активно ищет партнеров. В список приоритетных регионов вошли 17 городов, расположенных преимущественно в европейской части страны. Первыми в дилерских центрах появятся минивены Opel Zafira Life и фургоны Opel Vivaro. Чуть позже к ним  присоединится кроссовер Opel Grandland X. Производство наладят на заводе ПСМА в Калуге. Продажи стартуют ближе к концу года.
2019-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Республика Татарстан Пермь Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG