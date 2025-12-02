Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 14:40

Названы самые прибыльные автоконцерны Китая: BYD не в лидерах

Неожиданный рейтинг: кто в Китае зарабатывает больше Tesla и BYD?

Китайский автопром меняет правила игры. Новые лидеры обходят гигантов. Их секрет успеха удивляет всех. Кто же оказался на вершине? Узнайте подробности этого рейтинга.

Эксперты из Поднебесной проанализировали финансовые показатели местных автопроизводителей и составили рейтинг самых эффективных из них. Как сообщает издание «Китайские-автомобили.рф», результаты оказались довольно неожиданными: на вершине списка оказались новички Seres и Xiaomi Auto, оставив позади признанного лидера рынка, компанию BYD. Ключевым параметром для оценки стала валовая рентабельность. Этот финансовый показатель наглядно демонстрирует, насколько эффективно компания управляет производственными издержками и выстраивает свою дилерскую сеть.

Первое место с ошеломительным результатом в 30% заняла компания Seres. Секрет ее успеха кроется в стратегическом партнерстве с IT-гигантом Huawei, которое началось еще в 2021 году. Huawei взял на себя львиную долю расходов по продвижению и продажам, реализуя автомобили через свою обширную сеть флагманских магазинов. В 2023 году партнеры создали совместный бренд Aito, который и стал локомотивом продаж. Seres же смогла сконцентрироваться на выпуске дорогих, высокомаржинальных моделей. Например, за третий квартал 2025 года было продано свыше 121 тысячи машин Aito, причем половина пришлась на дорогую модель M8 стоимостью от 3,95 млн рублей.

Серебряную медаль рейтинга получил еще один новичок - Xiaomi Auto. Технологическая компания, ворвавшаяся в автомобильный мир лишь в прошлом году, показала рентабельность на уровне 25,5%. Xiaomi грамотно использовала свои сильные стороны в маркетинге и уже существующую розничную сеть, однако дальнейшему росту пока мешает ограниченность производственных мощностей.

На третьей позиции закрепилась Li Auto с показателем 19,8%. Компания смогла удержать высокую рентабельность даже на фоне общего снижения продаж, поскольку не стала ввязываться в ценовые войны с конкурентами. Даже американская Tesla, известная своей эффективностью, оказалась лишь на четвертой строчке с показателем в 18%. Замыкает пятерку лидеров гигант BYD с результатом 17,6%.

Полный список девяти наиболее рентабельных компаний выглядит так:

1. Seres — 30%
2. Xiaomi Auto — 25.5%
3. Li Auto — 19.8%
4. Tesla — 18%
5. BYD — 17.6%
6. Zeekr — 15.6%
7. Nio — 14.7%
8. Leapmotor — 14.5%
9. Xpeng — 13.1%

Важно понимать, что высокая валовая рентабельность - это еще не чистая прибыль. Этот показатель не учитывает все операционные расходы. Например, Leapmotor, находясь на восьмом месте по рентабельности, стал единственным стартапом, который в третьем квартале 2025 года показал реальную прибыль в 150 млн юаней. В то же время Nio, занимая седьмую строчку, ушла в минус на 3,48 млрд юаней. Тем не менее, валовая рентабельность отлично демонстрирует финансовое здоровье и потенциал компаний. И судя по этому показателю, у Seres и Xiaomi Auto очень хорошие перспективы.

Упомянутые марки: Seres, Xiaomi, BYD, Tesla , LiXiang , Zeekr, Nio, Leapmotor, XPeng, Aito / Seres
Похожие материалы Серес, Сяоми, Бид, Тесла, Лисян, Зикр, Нио, Липмотор, Икспенг, Аито

