Названы самые продаваемые автомобили на российском рынке
Автомобильный рынок в мае 2021 года вырос на 133,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала полугодия продажи составили 147 378 автомобилей, что на 84 345 штук по сравнению с маем 2020 года больше.
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Д-р Томас Штэрцель так прокомментировал ситуацию:
«В мае 2021 г. рост продаж новых автомобилей, как и ожидалось, оказался на весьма высоком уровне по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Особенно это касается лидеров продаж. В этом месяце продано 147 378 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что составляет прирост на 133,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 6,7% по сравнению с маем 2019 года (плюс 10 000 автомобилей). За период с начала 2021 года рост составил 38,7% по сравнению с прошлым годом с учетом локдауна, введенного в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. В июне сохранится та же ситуация, однако после июля можно будет говорить о более реалистичных показателях в годовом исчислении. В летние месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире. Поэтому мы ожидаем снижения объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким потребительским спросом. При государственной поддержке потребителей и производителей можно рассчитывать на положительное завершение года. В следующем пресс-релизе Комитет автопроизводителей АЕБ обновит свой годовой прогноз».
Примечание: объем продаж в мае 2021 г. на 6,7% выше, чем в тот же период 2019 г. с учетом данных BMW и Mercedes-Benz Rus в 2019 г., которые изменили периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную в 2020 г. Без учета данных названных компаний результаты продаж в мае 2021 г. на 12,6%.
В десятку лидеров продаж вошли: Lada, KIA, Hyundai, Renault, Škoda, VW, Toyota, ГАЗ ком.авт., Nissan, Haval. Если смотреть майские продажи по моделям, здесь вырисовывается следующая картина: Granta Lada — 12 829 шт., Vesta Lada — 10 050 шт., Rio KIA — 6 682 шт., Solaris Hyundai — 6 232 шт., Niva Lada — 6 169 шт., Creta Hyundai — 5 717 шт.
- 849 000 РAudi A5 2010 в Москве
- 320 000 РGreat Wall Safe 2007 в Москве
- 6 270 000 РLexus LX 2018 в Москве
- 1 400 000 РFord Transit 2020 в Москве
- 830 000 РRenault Kaptur 2020 в Москве
- 550 000 РCadillac DeVille 2001 в Москве
- 260 000 РRenault Logan 2018 в Москве
- 3 850 000 РMercedes GLC-класс AMG 2017 в Москве
- 3 195 000 РMercedes GL-класс 2013 в Москве
- 2 370 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
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