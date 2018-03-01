1 марта 2018, 21:30

Названы самые распространенные автомобили в России

Эксперты агентства Автостат проанализировали качественный состав российского автомобильного парка и составили рейтинг наиболее распространенных моделей. Первое место досталось ВАЗ-2107.
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Эксперты агентства Автостат проанализировали состав российского автопарка. Обошлось без неожиданностей - треть ...
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Первые семь позиций рейтинга занимают отечественные автомобили. Лидируют «семерки». Их в России сейчас насчитывается 1 745 000 экземпляров. На втором месте – Lada 2106 – 1 592 000 штук. Дальше, как говорил классик, долго никого нет. На третьем месте Lada 4x4, известная как Нива, 1 056 000 автомобилей. На четвертом – «девятки» – 874 000 автомобилей, на пятом – 829 000 «десяток». Замыкают ТОП-7 Lada 2114 (774 000) и Lada 2105 (744 000).

На восьмом месте – Ford Focus. Это самая распространенная в России модель среди иностранных брендов. По состоянию на 1 января нынешнего года в нашей стране насчитывалось 715 000 Фокусов. На девятом месте вновь иномарка – Toyota Corolla (699 000 рублей), десятое место досталось Lada 21099 – 679 000 автомобилей. 

Ранее Автостат опубликовал статистику по популярности в России различных марок. Из 42-миллионного российского автопарка – треть составляют Лады. Они лидируют с большим отрывом. На втором месте оказались Тойоты (3,76 млн), на третьем – Ниссаны (2,01 млн).

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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Jenna Huang02.03.2018 02:24
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw



3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
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Названы самые распространенные автомобили в России
{{material_122600}}Первые семь позиций рейтинга занимают отечественные автомобили. Лидируют «семерки». Их в России сейчас насчитывается 1 745 000 экземпляров. На втором месте – Lada 2106 – 1 592 000 штук. Дальше, как говорил классик, долго никого нет. На третьем месте Lada 4x4, известная как Нива, 1 056 000 автомобилей. На четвертом – «девятки» – 874 000 автомобилей, на пятом – 829 000 «десяток». Замыкают ТОП-7 Lada 2114 (774 000) и Lada 2105 (744 000).На восьмом месте – Ford Focus. Это самая распространенная в России модель среди иностранных брендов. По состоянию на 1 января нынешнего года в нашей стране насчитывалось 715 000 Фокусов. На девятом месте вновь иномарка – Toyota Corolla (699 000 рублей), десятое место досталось Lada 21099 – 679 000 автомобилей. Ранее Автостат опубликовал статистику по популярности в России различных марок. Из 42-миллионного российского автопарка – треть составляют Лады. Они лидируют с большим отрывом. На втором месте оказались Тойоты (3,76 млн), на третьем – Ниссаны (2,01 млн).
2018-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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