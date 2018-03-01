1 марта 2018, 21:30
Названы самые распространенные автомобили в России
Эксперты агентства Автостат проанализировали качественный состав российского автомобильного парка и составили рейтинг наиболее распространенных моделей. Первое место досталось ВАЗ-2107.
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Эксперты агентства Автостат проанализировали состав российского автопарка. Обошлось без неожиданностей - треть ...Читать далее
На восьмом месте – Ford Focus. Это самая распространенная в России модель среди иностранных брендов. По состоянию на 1 января нынешнего года в нашей стране насчитывалось 715 000 Фокусов. На девятом месте вновь иномарка – Toyota Corolla (699 000 рублей), десятое место досталось Lada 21099 – 679 000 автомобилей.
Ранее Автостат опубликовал статистику по популярности в России различных марок. Из 42-миллионного российского автопарка – треть составляют Лады. Они лидируют с большим отрывом. На втором месте оказались Тойоты (3,76 млн), на третьем – Ниссаны (2,01 млн).
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Комментарии пользователей
Jenna Huang02.03.2018 02:24
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
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3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
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