14 мая 2019, 18:22

Названы самые распространенные ошибки на экзамене по вождению

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Пресс-служба МВД рассказала, какие ошибки чаще всего допускают на практическом экзамене выпускники автошкол. На «площадке» кандидатам в водители труднее всего дается эстакада, а в «городе» большинство забывает о поворотниках.
Названы самые распространенные ошибки на экзамене по вождению
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Как рассказали RT в пресс-службе МВД, теоретический экзамен оказывается для будущих водителей не менее трудным, чем практический. В 2018 году «теорию» с первого раза сдал лишь 41% выпускников автошкол. Примерно такое же соотношение (42%) наблюдается при попытке сдать с первого раза «площадку». «Город» покоряется с первого раза лишь 31% кандидатов.

Наибольшие трудности во время экзамена на «площадке» вызывает эстакада – остановка и начало движения на подъеме. Для некоторых оказывается непросто заехать в бокс задним ходом или выполнить параллельную парковку. На следующем, городском этапе экзамена, многие забывают о существовании указателей поворота. Не включают их при начале движения, перестроении, повороте или перед остановкой. Кроме того, часто инспектора ГИБДД снижают баллы за неуверенное поведение за рулем и заглохший двигатель.

В настоящее время МВД разрабатывает новый регламент проведения водительского экзамена. Предлагается строже подходить к проверке теоретических знаний, объединить в один экзамен «площадку» и «город», перенести некоторые элементы с закрытых автодромов в условия реального дорожного движения.
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Названы самые распространенные ошибки на экзамене по вождению
{{material_125471}}Как рассказали RT в пресс-службе МВД, теоретический экзамен оказывается для будущих водителей не менее трудным, чем практический. В 2018 году «теорию» с первого раза сдал лишь 41% выпускников автошкол. Примерно такое же соотношение (42%) наблюдается при попытке сдать с первого раза «площадку». «Город» покоряется с первого раза лишь 31% кандидатов.Наибольшие трудности во время экзамена на «площадке» вызывает эстакада – остановка и начало движения на подъеме. Для некоторых оказывается непросто заехать в бокс задним ходом или выполнить параллельную парковку. На следующем, городском этапе экзамена, многие забывают о существовании указателей поворота. Не включают их при начале движения, перестроении, повороте или перед остановкой. Кроме того, часто инспектора ГИБДД снижают баллы за неуверенное поведение за рулем и заглохший двигатель.В настоящее время МВД разрабатывает новый регламент проведения водительского экзамена. Предлагается строже подходить к проверке теоретических знаний, объединить в один экзамен «площадку» и «город», перенести некоторые элементы с закрытых автодромов в условия реального дорожного движения.
2019-05-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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