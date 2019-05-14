14 мая 2019, 18:22
Названы самые распространенные ошибки на экзамене по вождению
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Пресс-служба МВД рассказала, какие ошибки чаще всего допускают на практическом экзамене выпускники автошкол. На «площадке» кандидатам в водители труднее всего дается эстакада, а в «городе» большинство забывает о поворотниках.
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Наибольшие трудности во время экзамена на «площадке» вызывает эстакада – остановка и начало движения на подъеме. Для некоторых оказывается непросто заехать в бокс задним ходом или выполнить параллельную парковку. На следующем, городском этапе экзамена, многие забывают о существовании указателей поворота. Не включают их при начале движения, перестроении, повороте или перед остановкой. Кроме того, часто инспектора ГИБДД снижают баллы за неуверенное поведение за рулем и заглохший двигатель.
В настоящее время МВД разрабатывает новый регламент проведения водительского экзамена. Предлагается строже подходить к проверке теоретических знаний, объединить в один экзамен «площадку» и «город», перенести некоторые элементы с закрытых автодромов в условия реального дорожного движения.
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