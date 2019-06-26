26 июня 2019, 18:43

Названы самые убыточные машины для страховщиков

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По итогам 2018 года самыми «дорогими» автомобилями для страховщиков по ОСАГО стали ГАЗ, ВАЗ и Datsun. Они принесли наибольшие убытки при наступлении страхового случая.

Аналитики «АльфаСтрахование» определили коэффициент убыточности для каждой марки: сколько рублей выплатит страховщик на каждый рубль, заплаченный автовладельцем за полис ОСАГО.  Первое место в рейтинге убыточности занимают автомобили ГАЗ (коэффициент убыточности составил 138,4%), выплаты по ним превышают сборы ОСАГО с их владельцев на 38,4%. На втором месте также отечественный автомобиль – ВАЗ с коэффициентом убыточности 112,4%. Выплаты превышают сборы на 12,4%. Также в пятерку входят Datsun (110,7%), Богдан (106,3%), Daewoo (103,7%). 

За водителями китайских BYD числится убыточность в 102,6%, следом идут ZAZ (101,9%) и Ravon (92,3%). Замыкают рейтинг ИЖ (79,2%) и Geely (77,8%).

Денис Макаров, директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» « В рейтинге убыточности 2018 года всю первую десятку занимают автомобили низкого и среднего ценового сегментов.  Часто этими автомобилями пользуются водители, которые приобрели их на вторичном рынке за небольшую сумму и занимаются, например, частным извозом. Автомобиль эксплуатируется семь дней в неделю, частота аварий растет, увеличивая выплаты »
Денис Макаров, директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование»


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Названы самые убыточные машины для страховщиков
Аналитики «АльфаСтрахование» определили коэффициент убыточности для каждой марки: сколько рублей выплатит страховщик на каждый рубль, заплаченный автовладельцем за полис ОСАГО.  Первое место в рейтинге убыточности занимают автомобили ГАЗ (коэффициент убыточности составил 138,4%), выплаты по ним превышают сборы ОСАГО с их владельцев на 38,4%. На втором месте также отечественный автомобиль – ВАЗ с коэффициентом убыточности 112,4%. Выплаты превышают сборы на 12,4%. Также в пятерку входят Datsun (110,7%), Богдан (106,3%), Daewoo (103,7%).  За водителями китайских BYD числится убыточность в 102,6%, следом идут ZAZ (101,9%) и Ravon (92,3%). Замыкают рейтинг ИЖ (79,2%) и Geely (77,8%). {{person_237_В рейтинге убыточности 2018 года всю первую десятку занимают автомобили низкого и среднего ценового сегментов.  Часто этими автомобилями пользуются водители, которые приобрели их на вторичном рынке за небольшую сумму и занимаются, например, частным извозом. Автомобиль эксплуатируется семь дней в неделю, частота аварий растет, увеличивая выплаты}}
2019-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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