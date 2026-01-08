Какие машины чаще всего исчезали с парковок — неожиданные лидеры антирейтинга

8 января 2026, 14:52
Названы самые угоняемые автомобили 2025 года в России по версии страховщиков
Названы самые угоняемые автомобили 2025 года в России по версии страховщиков
Страховые компании раскрыли неожиданных лидеров по угонам в 2025 году. В списке оказались не только привычные марки, но и новые фавориты. Китайские бренды укрепили свои позиции в антирейтинге. Москва и Санкт-Петербург вновь в числе самых опасных регионов.
Вопреки развитию технологий и повсеместному появлению камер наблюдения, российские автолюбители продолжают сталкиваться с проблемой угона автомобилей. Даже самые современные системы защиты не всегда способны остановить злоумышленников. По информации Autonews, в 2025 году страховые компании зафиксировали заметный рост числа краж определенных марок и моделей, а также изменение предпочтений среди угонщиков.
Страховщики отмечают, что наибольший интерес у преступников в 2025 году вызвали автомобили корейского бренда Kia. На долю этой марки пришлось более пятой части всех заявленных случаев угона. Lada, несмотря на отечественное происхождение и доступность, заняла второе место в антирейтинге. В числе других популярных у угонщиков марок оказались Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota.
Если рассматривать отдельные модели, то особой популярностью пользовался Kia Stinger - на него пришлось значительное число краж. В других страховых компаниях лидерами по угонам стали Hyundai, а также JAC, Nissan и Skoda. Интересно, что в 2025 году в списке часто угоняемых машин все чаще встречаются китайские бренды, которые еще недавно считались менее привлекательными для преступников.
Доля китайских автомобилей среди всех угнанных машин выросла до 21%. Особенно часто в заявлениях фигурировали Chery и Li Auto. Однако некоторые страховщики отмечают, что по их данным количество угонов китайских машин даже снизилось, что может говорить о разнице в методах учета или о региональных особенностях. В 2024 году в зоне риска были Omoda и Exeed, но в 2025-м на первый план вышли JAC, а также массовые модели Geely и Chery, которые часто разбирают на запчасти.
География угонов также претерпела изменения. Москва по-прежнему остается самым опасным регионом для владельцев автомобилей - здесь фиксируется более трети всех краж. Санкт-Петербург уверенно занимает вторую строчку, а за ними следуют Амурская и Воронежская области, Дагестан, Татарстан, Рязань, Ярославская область и Ставрополь. Преступники чаще всего выбирают придомовые территории и парковки торговых центров, где можно быстро и незаметно скрыться с места преступления.
Эксперты рынка уверяют: полностью обезопасить свой автомобиль невозможно. Даже самые продвинутые сигнализации и спутниковые системы не дают стопроцентной гарантии. Однако специалисты советуют не ограничиваться штатными средствами защиты. Механические блокираторы на коробку передач, рулевой вал или педаль тормоза, особенно скрытого монтажа, могут значительно усложнить задачу угонщикам. Комплексный подход к защите - единственный способ хоть как-то снизить риски.
В 2025 году российский рынок столкнулся с новой реальностью: угонщики стали более избирательны, а их интересы сместились в сторону массовых и востребованных моделей, в том числе китайских. Это подтверждает, что преступники быстро реагируют на изменения в структуре автопарка и спросе на запчасти. Водителям стоит быть особенно внимательными, особенно в крупных городах и на популярных парковках.
Похожие материалы Киа, Чери, Джили, Хендай, Тойота, Лексус, ДжАК, Лисян, Шкода, Омода
-
08.01.2026, 15:21
5000 км с Changan CS55 Plus: честный опыт эксплуатации и неожиданные минусы
Владелец делится реальными впечатлениями после 5000 км на Changan CS55 Plus. Какие детали удивили, а что разочаровало? Автор сравнивает с другими китайскими и корейскими моделями. В материале - только личный опыт и честные наблюдения.Читать далее
-
08.01.2026, 14:37
Как зарегистрировать автомобиль без водительских прав в 2026 году и что для этого нужно
Можно ли оформить авто на себя без прав? Какие документы потребуются для регистрации? Как получить страховку и взять кредит без водительского удостоверения? Разбираемся в нюансах и подводных камнях процедуры. Не все так просто, как кажется.Читать далее
-
08.01.2026, 13:43
В Челябинске продают Toyota Camry 2017 года с минимальным пробегом за 3,6 млн рублей
В Челябинске выставили на продажу Toyota Camry 2017 года с пробегом 21 640 км. Цена - 3,6 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации и отличном состоянии. Почему стоимость так высока? Подробности в материале.Читать далее
-
08.01.2026, 05:39
Какая автомобильная марка из Кореи удивила США своим ростом
В 2025 году на американском рынке произошел неожиданный прорыв. Лидером по темпам роста стала не местная марка. Внимание автолюбителей привлек бренд из Южной Кореи. Итоги года удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 18:21
Пять китайских автомобилей, которые россияне не хотят покупать даже новыми — в чем причина
На складах дилеров скопились непроданные китайские авто. Некоторые марки теряют позиции, несмотря на рост рынка. Какие модели оказались в аутсайдерах и почему? Разбираемся, что происходит с неудачниками сегмента.Читать далее
-
06.01.2026, 11:14
Стоит ли ждать сюрпризов от GAC GS8 после 100 тысяч километров пробега
GAC GS8 удивляет сочетанием комфорта и динамики. Владельцы отмечают простор и удобство, но не обходится без нюансов. Как поведет себя салон и техника на большом пробеге? Почему расход топлива вызывает вопросы? Узнайте, что думают реальные водители.Читать далее
-
06.01.2026, 06:41
Названы самые надежные китайские автомобили - четыре модели доступны в России
В Китае составили свежий рейтинг надежности машин. В лидерах оказались не те, кого ждали. Четыре модели из топа можно купить в России. Одна из них - абсолютный фаворит среди кроссоверов. Результаты удивили даже экспертов.Читать далее
-
06.01.2026, 05:45
Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника
BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.Читать далее
Похожие материалы Киа, Чери, Джили, Хендай, Тойота, Лексус, ДжАК, Лисян, Шкода, Омода
-
08.01.2026, 15:21
5000 км с Changan CS55 Plus: честный опыт эксплуатации и неожиданные минусы
Владелец делится реальными впечатлениями после 5000 км на Changan CS55 Plus. Какие детали удивили, а что разочаровало? Автор сравнивает с другими китайскими и корейскими моделями. В материале - только личный опыт и честные наблюдения.Читать далее
-
08.01.2026, 14:37
Как зарегистрировать автомобиль без водительских прав в 2026 году и что для этого нужно
Можно ли оформить авто на себя без прав? Какие документы потребуются для регистрации? Как получить страховку и взять кредит без водительского удостоверения? Разбираемся в нюансах и подводных камнях процедуры. Не все так просто, как кажется.Читать далее
-
08.01.2026, 13:43
В Челябинске продают Toyota Camry 2017 года с минимальным пробегом за 3,6 млн рублей
В Челябинске выставили на продажу Toyota Camry 2017 года с пробегом 21 640 км. Цена - 3,6 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации и отличном состоянии. Почему стоимость так высока? Подробности в материале.Читать далее
-
08.01.2026, 05:39
Какая автомобильная марка из Кореи удивила США своим ростом
В 2025 году на американском рынке произошел неожиданный прорыв. Лидером по темпам роста стала не местная марка. Внимание автолюбителей привлек бренд из Южной Кореи. Итоги года удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 18:21
Пять китайских автомобилей, которые россияне не хотят покупать даже новыми — в чем причина
На складах дилеров скопились непроданные китайские авто. Некоторые марки теряют позиции, несмотря на рост рынка. Какие модели оказались в аутсайдерах и почему? Разбираемся, что происходит с неудачниками сегмента.Читать далее
-
06.01.2026, 11:14
Стоит ли ждать сюрпризов от GAC GS8 после 100 тысяч километров пробега
GAC GS8 удивляет сочетанием комфорта и динамики. Владельцы отмечают простор и удобство, но не обходится без нюансов. Как поведет себя салон и техника на большом пробеге? Почему расход топлива вызывает вопросы? Узнайте, что думают реальные водители.Читать далее
-
06.01.2026, 06:41
Названы самые надежные китайские автомобили - четыре модели доступны в России
В Китае составили свежий рейтинг надежности машин. В лидерах оказались не те, кого ждали. Четыре модели из топа можно купить в России. Одна из них - абсолютный фаворит среди кроссоверов. Результаты удивили даже экспертов.Читать далее
-
06.01.2026, 05:45
Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника
BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.Читать далее