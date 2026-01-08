Какие машины чаще всего исчезали с парковок — неожиданные лидеры антирейтинга

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

8 января 2026, 14:52

Названы самые угоняемые автомобили 2025 года в России по версии страховщиков

Страховые компании раскрыли неожиданных лидеров по угонам в 2025 году. В списке оказались не только привычные марки, но и новые фавориты. Китайские бренды укрепили свои позиции в антирейтинге. Москва и Санкт-Петербург вновь в числе самых опасных регионов.

Вопреки развитию технологий и повсеместному появлению камер наблюдения, российские автолюбители продолжают сталкиваться с проблемой угона автомобилей. Даже самые современные системы защиты не всегда способны остановить злоумышленников. По информации Autonews, в 2025 году страховые компании зафиксировали заметный рост числа краж определенных марок и моделей, а также изменение предпочтений среди угонщиков.

Страховщики отмечают, что наибольший интерес у преступников в 2025 году вызвали автомобили корейского бренда Kia. На долю этой марки пришлось более пятой части всех заявленных случаев угона. Lada, несмотря на отечественное происхождение и доступность, заняла второе место в антирейтинге. В числе других популярных у угонщиков марок оказались Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota.

Если рассматривать отдельные модели, то особой популярностью пользовался Kia Stinger - на него пришлось значительное число краж. В других страховых компаниях лидерами по угонам стали Hyundai, а также JAC, Nissan и Skoda. Интересно, что в 2025 году в списке часто угоняемых машин все чаще встречаются китайские бренды, которые еще недавно считались менее привлекательными для преступников.

Доля китайских автомобилей среди всех угнанных машин выросла до 21%. Особенно часто в заявлениях фигурировали Chery и Li Auto. Однако некоторые страховщики отмечают, что по их данным количество угонов китайских машин даже снизилось, что может говорить о разнице в методах учета или о региональных особенностях. В 2024 году в зоне риска были Omoda и Exeed, но в 2025-м на первый план вышли JAC, а также массовые модели Geely и Chery, которые часто разбирают на запчасти.

География угонов также претерпела изменения. Москва по-прежнему остается самым опасным регионом для владельцев автомобилей - здесь фиксируется более трети всех краж. Санкт-Петербург уверенно занимает вторую строчку, а за ними следуют Амурская и Воронежская области, Дагестан, Татарстан, Рязань, Ярославская область и Ставрополь. Преступники чаще всего выбирают придомовые территории и парковки торговых центров, где можно быстро и незаметно скрыться с места преступления.

Эксперты рынка уверяют: полностью обезопасить свой автомобиль невозможно. Даже самые продвинутые сигнализации и спутниковые системы не дают стопроцентной гарантии. Однако специалисты советуют не ограничиваться штатными средствами защиты. Механические блокираторы на коробку передач, рулевой вал или педаль тормоза, особенно скрытого монтажа, могут значительно усложнить задачу угонщикам. Комплексный подход к защите - единственный способ хоть как-то снизить риски.

В 2025 году российский рынок столкнулся с новой реальностью: угонщики стали более избирательны, а их интересы сместились в сторону массовых и востребованных моделей, в том числе китайских. Это подтверждает, что преступники быстро реагируют на изменения в структуре автопарка и спросе на запчасти. Водителям стоит быть особенно внимательными, особенно в крупных городах и на популярных парковках.

Упомянутые марки: KIA, Chery, Geely, Hyundai, Toyota, Lexus, JAC, LiXiang , Skoda, OMODA
