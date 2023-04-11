Названы самые угоняемые автомобили в начале 2023 года: новый лидер
В 14% случаев похищали автомобили Hyundai. Наибольшим спросом у угонщиков пользовались кроссоверы Hyundai Santa Fe. Еще 14% страховых случаев по риску «Угон» пришлось на автомобили Mitsubishi. В целом же, число угонов в 2023 году пошло на спад. В первом квартале в «ВСК» было зафиксировано на 20% меньше инцидентов, чем за аналогичный период 2022 года.
Отметим, что внутренняя статистика страховых компаний может не отражать реальное положение дел с угонами, поскольку учитывает только собственные страховые случаи. Кроме того, косвенной причиной снижения числа угонов может выступать общее падение продаж новых автомобилей в России. Ведь полисы КАСКО оформляют преимущественно на новые машины.
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Американский журнал Consumer Reports назвал 8 самых надежных трехлетних моделей в сегменте больших семейных кроссоверов. Рейтинг был составлен на основе отзывов владельцев более 300 тысяч автомобилей.Читать далее
-
15.03.2023, 06:01
Kia отзовет десятки тысяч небезопасных седанов Kia K5
Kia объявила о начале масштабной отзывной кампании, затрагивающей порядка 190 тысяч седанов Kia K5, сошедших с конвейера с 2020 по 2022 год. В них могут быть неверно установлены боковые шторки безопасности.Читать далее
-
25.12.2022, 20:04
Новая платформа Группы Hyundai получила наивысший рейтинг безопасности
Электрическая платформа E-GMP от Hyundai Motor Group получила наилучшие баллы по итогам крупных глобальных краш-тестов, сообщил в воскресенье 25 декабря 2022 года, южнокорейский автопроизводитель.Читать далее
-
19.12.2022, 17:19
Названы самые угоняемые автомобили 2022 года
Год подходит к концу, и страховые компании начинают подводить первые итоги. Собственной статистикой о самых угоняемых в 2022 году автомобилях поделился «Страховой дом ВСК».Читать далее
-
02.12.2022, 12:44
В Петербурге пассажир угнал такси и устроил смертельное ДТП (видео)
В рано утром в пятницу, 2 декабря, петербургская полиция гонялась за неадекватным водителем такси. Позже выяснилось, что за рулем Kia K5 сидел пассажир, угнавший автомобиль около пяти утра.Читать далее
-
25.10.2022, 16:14
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