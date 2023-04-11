Названы самые угоняемые автомобили в начале 2023 года: новый лидер

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Как сообщили эксперты страхового дома «ВСК» «Газете.Ru» , по итогам первых трех месяцев 2023 года самым угоняемым автомобилем стал Kia K5. Корейский седан отобрал первое место у кроссоверов Hyundai, которые лидировали в рейтингах самых угоняемых автомобилей на протяжении последних двух лет. В первом квартале на долю Kia пришлось 43% всех угонов, зарегистрированных «ВСК».

В 14% случаев похищали автомобили Hyundai. Наибольшим спросом у угонщиков пользовались кроссоверы Hyundai Santa Fe. Еще 14% страховых случаев по риску «Угон» пришлось на автомобили Mitsubishi. В целом же, число угонов в 2023 году пошло на спад. В первом квартале в «ВСК» было зафиксировано на 20% меньше инцидентов, чем за аналогичный период 2022 года.

Отметим, что внутренняя статистика страховых компаний может не отражать реальное положение дел с угонами, поскольку учитывает только собственные страховые случаи. Кроме того, косвенной причиной снижения числа угонов может выступать общее падение продаж новых автомобилей в России. Ведь полисы КАСКО оформляют преимущественно на новые машины.

Упомянутые модели: KIA K5 (от 1 489 000 Р ) , Hyundai Grand Santa Fe (от 2 424 000 Р )

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