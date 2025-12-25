Какие марки и модели чаще всего становятся добычей автоугонщиков – неожиданные лидеры рейтинга

Названы самые угоняемые автомобили в России в 2025 году по версии страховщиков

В 2025 году число угонов авто в России заметно снизилось. Однако некоторые бренды по-прежнему в зоне риска. Эксперты выделили неожиданных лидеров среди марок и моделей. В статистике появились новые тренды. Подробности – в нашем материале.

В 2025 году российский рынок автомобилей столкнулся с заметным снижением числа угонов. По информации «Российской Газеты», количество подобных преступлений уменьшилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, отдельные регионы и марки по-прежнему остаются в центре внимания злоумышленников.

Столица России сохраняет лидерство по числу угонов: на Москву приходится 35% всех зарегистрированных случаев. Санкт-Петербург занимает второе место с показателем 23%. В числе регионов, где также фиксируется значительное количество краж, оказались Амурская и Воронежская области, а также республики Дагестан и Татарстан. На каждую из этих территорий приходится примерно по 5% от общего числа преступлений.

Если рассматривать распределение по брендам, то наибольший интерес у угонщиков вызывает Kia. На автомобили этой марки приходится 21% всех случаев. Lada занимает вторую строчку антирейтинга с долей 14%. В тройку также входят такие бренды, как Lexus, Chery, Lixiang, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota. Совокупно на них приходится 12% всех инцидентов.

Особое внимание эксперты обратили на модель Kia Stinger. Этот спортивный лифтбек стал самой популярной целью для угонщиков, на его долю пришлось 14% всех краж. Такой результат объясняется сочетанием привлекательного внешнего вида, высокой стоимости и спроса на вторичном рынке.

Интересно, что в 2025 году заметно выросла доля китайских автомобилей в статистике угонов. Теперь на них приходится 21% всех случаев. Особенно часто преступники выбирают Chery и Lixiang. Это связано с ростом популярности китайских марок в России и увеличением их присутствия на дорогах страны.

Не обошлось и без изменений в сегменте грузового транспорта. За период с января по ноябрь 2025 года число угонов грузовиков достигло 14% от общего количества. Почти все эти случаи связаны с маркой FAW, что говорит о целенаправленном интересе к этому бренду среди преступников.

Аналитики отмечают, что несмотря на общее снижение числа угонов, ситуация остается напряженной. В некоторых регионах и среди определенных марок сохраняется высокий риск. Эксперты не исключают, что в ближайшие годы тенденция может измениться, и рекомендуют владельцам быть особенно внимательными к безопасности своих автомобилей.