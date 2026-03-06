Больше не «безопасные»: почему угонщики вдруг полюбили китайские авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

6 марта 2026, 17:59

Эксперты страховых компаний выявили неожиданных лидеров среди китайских машин, которые чаще всего становятся добычей угонщиков в России. Какие модели попали в зону риска, где их чаще всего крадут и почему ситуация меняется именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые тренды в угонах напрямую связаны с изменениями на вторичном рынке и спросом на запчасти.

В последние годы российские автовладельцы все чаще сталкиваются с проблемой угона китайских автомобилей, что стало неприятным сюрпризом на фоне роста популярности машин из КНР. Еще недавно считалось, что «китайцы» не представляют интереса для угонщиков, но теперь именно они оказываются в центре внимания, что напрямую влияет на безопасность и стоимость владения. Специалисты страховых компаний отмечают, что официальная статистика учитывает только застрахованные по каско автомобили, поэтому реальные масштабы проблемы могут быть еще серьезнее.

Эксперты связывают рост числа угонов с несколькими факторами: массовые модели из КНР часто выбирают для разборки на запчасти, так как детали на них имеют высокую цену и стабильный спрос на вторичном рынке. Кроме того, угонщики переключились с премиальных марок на более доступные автомобили, чтобы снизить риски и упростить сбыт. В результате китайские кроссоверы и седаны оказались в центре внимания злоумышленников, а лидерами антирейтинга стали Haval Jolion, Exeed TXL, а также Haval Dargo и Chery Arrizo 8.

География угонов традиционно охватывает регионы с крупнейшим автопарком: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Чаще всего машины исчезают ночью с придомовых территорий, где меры безопасности ослаблены, или днем с парковок крупных торговых центров, где злоумышленники пользуются суетой. Интересно, что жертвами становятся не только целые автомобили, но и отдельные детали вроде фар, зеркал или колес, которые можно быстро снять и продать.

Эксперты не прогнозируют резкого роста числа угонов в ближайшее время, однако не исключают всплесков по отдельным моделям, если изменится спрос на запчасти или появятся новые схемы сбыта. Ситуация осложняется тем, что рынок комплектующих становится все более динамичным, что подогревает интерес преступников. Владельцам китайских автомобилей, особенно в крупных городах, рекомендуют не пренебрегать базовыми мерами защиты, так как риски сохраняются даже при стабильной статистике.

Параллельно с угрозами угона водители сталкиваются и с другими вызовами, например, новыми ограничениями парковки в столице, что также влияет на привычки и безопасность. В целом ситуация с угонами остается нестабильной, и владельцам популярных моделей из КНР стоит быть особенно внимательными. Учет новых рисков и использование средств защиты помогут минимизировать вероятность потери автомобиля или его комплектующих.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Chery Arrizo 8, EXEED TXL (от 3 199 900 Р)
Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, Jaecoo, EXEED, JAC, Changan
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Джейку, Эксид, ДжАК, Чинган

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
