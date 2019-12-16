16 декабря 2019, 23:16
Названы самые угоняемые в Петербурге автомобили
- 99
- 0
Петербургские автоугонщики предпочитают автомобили корейских брендов. В тройку лидеров попали два «корейца», а в десятку – сразу семь машин. Такую статистику по угонам опубликовала СК «АльфаСтрахование».
Ранее мы писали
В многотысячном жилом квартале Кудрово (вроде, город, но де-факто - Ленинградская область) за минувшие пару-тройку ...Читать далее
Второе место досталось Toyota Camry (2,4%). Замыкает ТОП-3 самых рискованных с точки зрения угона моделей Kia Sportage (2,26%). Кроме того, в первую десятку СК «АльфаСтрахование» попали Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Ceed, Kia Rio, Hyundai Creta, Kia Sorento, Audi Q3. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то из «группы риска» исчезли Nissan X-Trail, Ford Kuga и BMW 5-Series. Лидер прошлого года Ford Focus переместился с первой строчки на пятую.
Следует учесть, что статистика по угонам может существенно отличаться в зависимости от источника. Например, в полицейских сводках содержатся данные по всем угнанным автомобилям, включая те, которые удалось найти и вернуть законным владельцам. Страховщики обычно публикуют статистику страховых выплат, где найденные автомобили не учитываются, поскольку владельцам в этом случае возмещение не положено. К тому же далеко не все владельцы сейчас страхуют свои автомобили по КАСКО.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Маленькое уточнение. Тебе необязательно указывать количество литров для заправки. Можно просто нажать на полный бак, и заправят под завязку. Так ещё быстрей получается.
История общения с сервисом такая. Делали ТО, неправильно подобрали фильтр, но вместо того, чтобы заменить, просто свернули его и так втиснули. Делали антикор и обработку внутренних полостей, первое сделали, второе нет, но деньги взяли за то и другое. Приехал со стуком под капотом слева, диагностировали ...
Развод! Будьте осторожны с этим салоном! Насчитали кредит, исходя из первого взноса определили сумму ежемесячных выплат, мы заплатили, документы ушли на оформление. Прошло два часа, мы думали, что скоро уже получим машину после предпродажной подготовки, когда нам сообщили, что кредит пересчитали, изменили ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве