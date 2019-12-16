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16 декабря 2019, 23:16

Названы самые угоняемые в Петербурге автомобили

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Петербургские автоугонщики предпочитают автомобили корейских брендов. В тройку лидеров попали два «корейца», а в десятку – сразу семь машин. Такую статистику по угонам опубликовала СК «АльфаСтрахование».
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Эксперты страховой компании «АльфаСтрахование» проанализировали собственную статистику по угонам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первые 9 месяцев 2019 года, сообщает портал Peterburg2. Самыми угоняемыми оказались кроссоверы Hyundai Tucson. С заявлениями о возмещении после угона обратились 3,16% клиентов. 

Второе место досталось Toyota Camry (2,4%). Замыкает ТОП-3 самых рискованных с точки зрения угона моделей Kia Sportage (2,26%). Кроме того, в первую десятку СК «АльфаСтрахование» попали Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Ceed, Kia Rio, Hyundai Creta, Kia Sorento, Audi Q3. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то из «группы риска» исчезли Nissan X-Trail, Ford Kuga и BMW 5-Series. Лидер прошлого года Ford Focus переместился с первой строчки на пятую.

Следует учесть, что статистика по угонам может существенно отличаться в зависимости от источника. Например, в полицейских сводках содержатся данные по всем угнанным автомобилям, включая те, которые удалось найти и вернуть законным владельцам. Страховщики обычно публикуют статистику страховых выплат, где найденные автомобили не учитываются, поскольку владельцам в этом случае возмещение не положено. К тому же далеко не все владельцы сейчас страхуют свои автомобили по КАСКО.
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Названы самые угоняемые в Петербурге автомобили
{{material_127892}}Эксперты страховой компании «АльфаСтрахование» проанализировали собственную статистику по угонам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первые 9 месяцев 2019 года, сообщает портал Peterburg2. Самыми угоняемыми оказались кроссоверы Hyundai Tucson. С заявлениями о возмещении после угона обратились 3,16% клиентов. Второе место досталось Toyota Camry (2,4%). Замыкает ТОП-3 самых рискованных с точки зрения угона моделей Kia Sportage (2,26%). Кроме того, в первую десятку СК «АльфаСтрахование» попали Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Ceed, Kia Rio, Hyundai Creta, Kia Sorento, Audi Q3. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то из «группы риска» исчезли Nissan X-Trail, Ford Kuga и BMW 5-Series. Лидер прошлого года Ford Focus переместился с первой строчки на пятую.Следует учесть, что статистика по угонам может существенно отличаться в зависимости от источника. Например, в полицейских сводках содержатся данные по всем угнанным автомобилям, включая те, которые удалось найти и вернуть законным владельцам. Страховщики обычно публикуют статистику страховых выплат, где найденные автомобили не учитываются, поскольку владельцам в этом случае возмещение не положено. К тому же далеко не все владельцы сейчас страхуют свои автомобили по КАСКО.
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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