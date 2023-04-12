Названы самые узнаваемые автомобильные бренды: Tesla опередила Toyota
Фото: American Trucks
Фото: American Trucks
Фото: American Trucks
Фото: American Trucks
Фото: American Trucks
Самые лучшие логотипы, по мнению американцев, у BMW и Audi. Третье место досталось Tesla, которая сумела опередить Toyota и Honda, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Но «лучший» не означает самый запоминающийся. Когда людей попросили по памяти нарисовать логотип той или иной марки, Tesla досталось 9-е место. Но она, тем не менее, опередила Toyota, Mercedes-Benz и Lexus. А лидером вновь стала BMW. Второе место у Subaru, третье – у Nissan.
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Утром в среду, 12 апреля, на трассе «Скандинавия» произошла авария – кроссовер Renault Duster вылетел с дороги в кювет. В результате, мать и трое ее детей оказались в больнице.Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
12.04.2023, 14:13
Сейчас на рынке дефицит в 1 млн новых автомобилей: Китай нам поможет
Президент Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, рассказал, почему нашествие китайских автомобилей на Россию – это хорошо для всех.Читать далее
-
12.04.2023, 12:23
Как не допустить распространение ржавчины на автомобиле после зимы
Резкая смена температур в сочетании с осевшими на корпусе реагентами в состоянии нанести весной серьезный ущерб кузову автомобиля. Эксперты рассказали, как эффективно бороться с коррозией.Читать далее
-
12.04.2023, 07:14
Представлен топовый BMW XM Label Red: почти 750 сил и 3,7 секунды до «сотни»
Компания BMW представила флагманский кроссовер BMW XM Label Red – самую мощную серийную М-модель в истории. Автомобиль развивает без малого 750 лошадиных сил и почти 1000 Нм максимального крутящего момента.Читать далее
-
12.04.2023, 06:44
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