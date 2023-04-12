Названы самые узнаваемые автомобильные бренды: Tesla опередила Toyota

Ранее мы писали Тысячи людей хотят узнать о таинственной марке автомобилей KN По статистике Google, порядка 30 000 американцев каждый месяц активно ищут информацию о новой автомобильной ... Читать далее

Tesla – очень молодой автопроизводитель в сравнении с главными конкурентами. Когда появился первый Tesla Roadster об автомобилях Tesla знали лишь избранные фанаты электрокаров. С выходом Model S и Model X продажи Tesla все еще были очень скромными. И только после появления Model 3 и Model Y Tesla действительно стала массовым и популярным брендом.

Самые лучшие логотипы, по мнению американцев, у BMW и Audi. Третье место досталось Tesla, которая сумела опередить Toyota и Honda, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Но «лучший» не означает самый запоминающийся. Когда людей попросили по памяти нарисовать логотип той или иной марки, Tesla досталось 9-е место. Но она, тем не менее, опередила Toyota, Mercedes-Benz и Lexus. А лидером вновь стала BMW. Второе место у Subaru, третье – у Nissan.

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