27 февраля 2020, 14:29
Названы самые узнаваемые китайские бренды
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Экспансия китайских марок на российский рынок усиливается. Открылся первый собственный завод китайского бренда, выводятся новые модели, растут продажи. Эксперты выяснили, какие марки китайских автомобилей россияне знают хотя бы по названию.
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Все ответы обработали и составили рейтинг известности китайских брендов. Безоговорочным лидером стал бренд Geely, который назвали 63,4% пользователей. Второе место занял Chery. Он также оказался знаком большей части автолюбителей (53,7%). Третья строчка досталась молодому, но активно развивающемуся бренду Haval. Его знает каждый второй опрошенный. Далее следует Lifan, упомянутый в 38,8% анкет, и Great Wall, который указали 36,4% участников опроса. Бренд FAW назвали 15% автолюбителей. Остальные китайские марки не набрали и 10%: DongFeng (8,1%), BYD (7,4%), Changan (5,6%) и Zotye (4,5%).
В январе 2020 года продажи автомобилей китайских брендов выросли в России в 1,5 раза и достигли результата равного 3 033 проданным автомобилям (+56,3%). Лидерство сохраняет Haval, на второй строчке – Geely, на третьей – Chery. Замыкают пятерку Changan и Lifan.
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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