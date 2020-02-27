Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 февраля 2020, 14:29

Названы самые узнаваемые китайские бренды

  • 181
  • 0
Экспансия китайских марок на российский рынок усиливается. Открылся первый собственный завод китайского бренда, выводятся новые модели, растут продажи. Эксперты выяснили, какие марки китайских автомобилей россияне знают хотя бы по названию.
Ранее мы писали
В 2020 году китайская марка Great Wall предложит российским покупателям сразу две новые модели – пикапы Wingle ...
Читать далее
Аналитическое агентство «Автостат» совместно с порталом Авто Mail.Ru провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 8 000 российских автолюбителей. Участников просили указать китайские марки автомобилей, которые они знают. Названия марок люди должны были вспомнить самостоятельно, никаких подсказок или списков предусмотрено не было.

Все ответы обработали и составили рейтинг известности китайских брендов. Безоговорочным лидером стал бренд Geely, который назвали 63,4% пользователей. Второе место занял Chery. Он также оказался знаком большей части автолюбителей (53,7%). Третья строчка досталась молодому, но активно развивающемуся бренду Haval. Его знает каждый второй опрошенный. Далее следует Lifan, упомянутый в 38,8% анкет, и Great Wall, который указали 36,4% участников опроса. Бренд FAW назвали 15% автолюбителей. Остальные китайские марки не набрали и 10%: DongFeng (8,1%), BYD (7,4%), Changan (5,6%) и Zotye (4,5%).

В январе 2020 года продажи автомобилей китайских брендов выросли в России в 1,5 раза и достигли результата равного 3 033 проданным автомобилям (+56,3%). Лидерство сохраняет Haval, на второй строчке – Geely, на третьей – Chery. Замыкают пятерку Changan и Lifan.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
Техосмотр себя за пседние время исжил это был есть будет только получение денег с нас это относится и к увеличению штрафов надо всем в один Сидней остановить движение а это могут автомобилисты и тогда власть задумается
Сергей
Дельта-Форум | отзывы
Так хитро составляют договор, что ты оказываешься должен 50 000 за посредничество и 20 000 за проверку авто. Первое платишь, если купля-продажа состоится, второе, если отказываешься от их услуг. В любом случае они с наваром. Когда спрашиваешь про эти моменты, то отвечают, что это формальность, потому ...
Борисов
БитАвто | отзывы
Не верьте всему, что вам обещают. Я общался по телефону с неким Евгением, переслал ему по ватсапу фотографии машины, описал на словах состояние, и он озвучил привлекательную цену. Пообещал, что при оценке эта цена понизится не больше чем на 10%. Все оказалось враньем, а этого Евгения не существует в ...
Кирилл
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые дешевые автомобили планеты 2020 года
Opel Grandland X: пока только принимаются заказы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы самые узнаваемые китайские бренды
{{material_128976}}Аналитическое агентство «Автостат» совместно с порталом Авто Mail.Ru провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 8 000 российских автолюбителей. Участников просили указать китайские марки автомобилей, которые они знают. Названия марок люди должны были вспомнить самостоятельно, никаких подсказок или списков предусмотрено не было.Все ответы обработали и составили рейтинг известности китайских брендов. Безоговорочным лидером стал бренд Geely, который назвали 63,4% пользователей. Второе место занял Chery. Он также оказался знаком большей части автолюбителей (53,7%). Третья строчка досталась молодому, но активно развивающемуся бренду Haval. Его знает каждый второй опрошенный. Далее следует Lifan, упомянутый в 38,8% анкет, и Great Wall, который указали 36,4% участников опроса. Бренд FAW назвали 15% автолюбителей. Остальные китайские марки не набрали и 10%: DongFeng (8,1%), BYD (7,4%), Changan (5,6%) и Zotye (4,5%).В январе 2020 года продажи автомобилей китайских брендов выросли в России в 1,5 раза и достигли результата равного 3 033 проданным автомобилям (+56,3%). Лидерство сохраняет Haval, на второй строчке – Geely, на третьей – Chery. Замыкают пятерку Changan и Lifan.
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Воронеж Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться