12 июня 2018, 10:59
Названы самые востребованные авто аксессуары
Аналитическое агентство Автостат выяснило, какие автомобильные аксессуары водители в первую очередь покупают для своих машин. Безоговорочным лидером стал «Набор автомобилиста», включающий аптечку, огнетушитель, трос для буксировки и знак аварийной остановки. Вполне ожидаемый результат, поскольку с недавнего времени наличие аптечки и огнетушителя является обязательным условием прохождения техосмотра.
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Почти каждый второй автовладелец (46,7%) сообщил о необходимости купить и установить в машине видеорегистратор. Особенности российских дорожных реалий сделали этот аксессуар предметом первой необходимости. Зачастую доказать свою правоту в той или иной ситуации можно только при помощи видеозаписи. Кроме того, само наличие видеорегистратора в автомобиле является мощным дисциплинирующим фактором для других участников дорожного движения. А записи с российских видеорегистраторов традиционно собирают сотни тысяч просмотров в сети. Если бы в свое время метеорит упал не в Челябинске, а где-нибудь в окрестностях Чикаго, ему ни за что бы не стать звездой YouTube.
С увеличением среднего возраста автомобиля в российском автопарке, возрастает востребованность набора инструментов. О готовности приобрести комплект ключей заявили 28% опрошенных. Еще 17,1% купили бы чехлы для сидений – практично, красиво и надолго сохраняет «родную» обивку. Около 12% водителей считают необходимым покупку радара-детектора. Кстати, данный аксессуар законодательно запрещен в большинстве европейских стран. Только чуть более 8% собираются купить освежитель воздуха и еще примерно столько же (7,3%) отдельный навигатор. Меньше всего голосов получил автомобильный пылесос (1,3%).
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