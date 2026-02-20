Россияне выбирают машины до 160 сил чтобы не переплачивать за утильсбор

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

20 февраля 2026, 12:46

После изменений в расчете утильсбора россияне массово переключились на автомобили с мощностью до 160 л.с. Какие модели оказались в топе, почему спрос на них резко вырос и что ждет рынок - объяснил эксперт.

После изменений в расчете утильсбора россияне массово переключились на автомобили с мощностью до 160 л.с. Какие модели оказались в топе, почему спрос на них резко вырос и что ждет рынок - объяснил эксперт.

Изменения в правилах расчета утильсбора с декабря 2025 года стали настоящим переломным моментом для российского авторынка. Теперь при ввозе легковых автомобилей из-за рубежа льготная ставка применяется только к машинам с мощностью до 160 л.с. Все, что выше - облагается значительно более высокой коммерческой ставкой. Это сразу же повлияло на предпочтения покупателей: спрос на автомобили с мощностью до 160 л.с. заметно вырос, а рынок начал быстро перестраиваться под новые условия.

Эксперт по подбору и доставке автомобилей Елена Лисовская, известная по YouTube-каналу «Лиса рулит», по просьбе Autonews.ru составила свежий рейтинг самых популярных иномарок, которые сейчас выбирают россияне, чтобы не переплачивать за утильсбор. По ее словам, наибольшим спросом пользуются модели, которые еще можно найти в наличии у дилеров или привезти из-за границы по льготной ставке.

В первую очередь, стабильно хорошо продается Mitsubishi Outlander третьего поколения. Однако, как отмечает Лисовская, новые поставки этой модели в Россию практически прекратились - дилеры распродают остатки. Также в топе - Mitsubishi ASX, который покупают как с передним, так и с полным приводом. По ценам: Outlander сейчас стоит около 2,6 млн рублей, а ASX - от 2,45 млн за переднеприводную версию и до 2,85 млн за полноприводную в максимальной комплектации.

Среди других популярных вариантов - Kia Seltos нового поколения. В сегменте до 160 л.с. также выделяется Kia Picanto, хотя эта модель пока не стала абсолютным хитом. Зато неожиданно вырос интерес к Nissan Qashqai - эта модель стала новым трендом среди российских автолюбителей, которые ищут оптимальное сочетание цены, мощности и доступности.

Лисовская отдельно подчеркнула, что автомобили Toyota и Opel, особенно с дизельными моторами, по-прежнему востребованы у российских водителей. Дизельные версии этих марок часто выбирают за экономичность и надежность, несмотря на ограниченное предложение на рынке.

В феврале 2026 года Министерство промышленности и торговли предложило скорректировать порядок начисления утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу уже с 1 апреля. Ведомство объясняет: такие меры нужны для наведения порядка и борьбы с обходными схемами при ввозе машин.

По словам Лисовской, январь 2026 года прошел в состоянии стагнации - покупатели выжидали, опасаясь очередного скачка цен. Однако уже в феврале спрос начал восстанавливаться, а к марту многие решили не откладывать покупку, чтобы успеть приобрести автомобиль до очередных изменений в законодательстве. Ожидание роста цен подстегнуло интерес к моделям, которые попадают под льготный утильсбор.

Стоит отметить, что подобные изменения на рынке уже приводили к всплеску интереса к отдельным моделям. Например, когда в Новосибирске выставили на продажу редкую Лада 2104 с минимальным пробегом, это вызвало ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей, что подробно разбиралось в материале о уникальном универсале с заводским пробегом.

Как пишет Autonews, новые правила утильсбора и возможные корректировки для стран ЕАЭС могут привести к очередному перераспределению спроса на рынке. В ближайшие месяцы эксперты ожидают, что интерес к автомобилям с мощностью до 160 л.с. сохранится на высоком уровне, а покупатели будут стремиться успеть приобрести подходящую машину до очередного повышения цен.

Упомянутые марки: Mitsubishi, KIA, Nissan, Toyota, Opel
