20 декабря 2019, 15:07
Названы самые востребованные автомобили с полным приводом
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Фото: drive2.ru
Эксперты подвели итоги продаж подержанных автомобилей с полным приводом за третий квартал 2019 года. Самыми популярными у российских автолюбителей предсказуемо оказались Lada 4x4 «Нива» и Chevrolet Niva. На эти две модели приходится почти четверть продаж в сегменте.
Фото: Toyota
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Если говорить о конкретных моделях, то наибольшим спросом пользуются Lada 4x4 «Нива» (14,3%) со средней ценой порядка 183 тыс. рублей и Chevrolet Niva (9,5%). На третьей позиции находится самая дорогая в первой десятке модель - Toyota RAV4 (2,5%), которая стоит в среднем 884 тыс. рублей. Места с четвертого по десятое распределились следующим образом: Renault Duster (616 тыс. рублей), Kia Sportage (683 тыс. рублей), Nissan X-Trail (693 тыс. рублей), УАЗ «Патриот» (390 тыс. рублей), Mitsubishi Outlander (692 тыс. рубля), BMW X5 (861 тыс. рублей) и Honda CR-V (630 тыс. рублей).
Наиболее востребованы машины с полным приводом в Сибири. Например, в Красноярске на их долю приходится 35% продаж на вторичном рынке. Второе место по этому показателю занимает Иркутск (29%), третье – Новосибирск (26%). Самые дешевые полноприводные подержанные автомобили продаются в Барнауле (409 тыс. рублей), Волгограде (576 тыс. рублей) и Ульяновске (580 тыс. рублей). Самые дорогие - в Москве (932 тыс. рублей), Казани (897 тыс. рублей) и Краснодаре (873 тыс. рублей). В среднем по России доля перепродаж полноприводных авто с пробегом держится на уровне 16%, а средняя цена – 644 тыс. рублей.
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