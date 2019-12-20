Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
20 декабря 2019, 15:07

Названы самые востребованные автомобили с полным приводом

  • 48
  • 0
Фото: drive2.ru
Эксперты подвели итоги продаж подержанных автомобилей с полным приводом за третий квартал 2019 года. Самыми популярными у российских автолюбителей предсказуемо оказались Lada 4x4 «Нива» и Chevrolet Niva. На эти две модели приходится почти четверть продаж в сегменте.
Названы самые востребованные автомобили с полным приводом

Фото: Toyota

Ранее мы писали
Найти недорогой вседорожник в приличном состоянии – задача не из легких. Сейчас на рынке представлено мало ...
Читать далее
По данным «Авито.Авто» в третьем квартале 2019 года наиболее востребованы среди всех подержанных автомобилей с полным приводом были машины Lada. Их доля в общем объеме продаж составляет 14,5%. На втором месте, во многом благодаря «Шеви-Ниве», находится Chevrolet (10,5%). Третье строчку занимает УАЗ (8%). На четвертом месте расположились полноприводные автомобили Toyota (7,9%), за ними – Nissan и Mitsubishi, набравшие по 5,6%.

Если говорить о конкретных моделях, то наибольшим спросом пользуются Lada 4x4 «Нива» (14,3%) со средней ценой порядка 183 тыс. рублей и Chevrolet Niva (9,5%). На третьей позиции находится самая дорогая в первой десятке модель - Toyota RAV4 (2,5%), которая стоит в среднем 884 тыс. рублей. Места с четвертого по десятое распределились следующим образом: Renault Duster (616 тыс. рублей), Kia Sportage (683 тыс. рублей), Nissan X-Trail (693 тыс. рублей), УАЗ «Патриот» (390 тыс. рублей), Mitsubishi Outlander (692 тыс. рубля), BMW X5 (861 тыс. рублей) и Honda CR-V (630 тыс. рублей).

Наиболее востребованы машины с полным приводом в Сибири. Например, в Красноярске на их долю приходится 35% продаж на вторичном рынке. Второе место по этому показателю занимает Иркутск (29%), третье – Новосибирск (26%). Самые дешевые полноприводные подержанные автомобили продаются в Барнауле (409 тыс. рублей), Волгограде (576 тыс. рублей) и Ульяновске (580 тыс. рублей). Самые дорогие - в Москве (932 тыс. рублей), Казани (897 тыс. рублей) и Краснодаре (873 тыс. рублей). В среднем по России доля перепродаж полноприводных авто с пробегом держится на уровне 16%, а средняя цена – 644 тыс. рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Premium
Подскажите пожалуйста, лопнула трубка от ресивера на рено премиум DXI 2008 ГОДА коробка автомат, пропали тормоза и перестали переключать передачи что может быть?
Вадим
Ключавто Volkswagen Волоколамка | отзывы
Салон с первого взгляда привлекает, сотрудники вежливые, приятное обращение, предлагают чай, заботливые. Но общее впечатление ближе к отрицательному. Не могу сказать, что именно салон плохой, допускаю, что сыграл роль человеческий фактор и мне просто не повезло. Но документы для договора купли-продажи ...
Кирилл
Mayorcars | отзывы
Заказывал через этот салон Порше панамера. Салон просто посредник, для меня выгода в том, что пришел в один офис, не рыскал по всем дилерам. заключил с ними договор, для меня нашли несколько вариантов, я выбрал цвет и комплектацию, мне доставили. Заняло все немного дольше месяца. С видом и начинкой авто ...
Geolog
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы самые востребованные автомобили с полным приводом
{{material_128396}}По данным «Авито.Авто» в третьем квартале 2019 года наиболее востребованы среди всех подержанных автомобилей с полным приводом были машины Lada. Их доля в общем объеме продаж составляет 14,5%. На втором месте, во многом благодаря «Шеви-Ниве», находится Chevrolet (10,5%). Третье строчку занимает УАЗ (8%). На четвертом месте расположились полноприводные автомобили Toyota (7,9%), за ними – Nissan и Mitsubishi, набравшие по 5,6%.Если говорить о конкретных моделях, то наибольшим спросом пользуются Lada 4x4 «Нива» (14,3%) со средней ценой порядка 183 тыс. рублей и Chevrolet Niva (9,5%). На третьей позиции находится самая дорогая в первой десятке модель - Toyota RAV4 (2,5%), которая стоит в среднем 884 тыс. рублей. Места с четвертого по десятое распределились следующим образом: Renault Duster (616 тыс. рублей), Kia Sportage (683 тыс. рублей), Nissan X-Trail (693 тыс. рублей), УАЗ «Патриот» (390 тыс. рублей), Mitsubishi Outlander (692 тыс. рубля), BMW X5 (861 тыс. рублей) и Honda CR-V (630 тыс. рублей).Наиболее востребованы машины с полным приводом в Сибири. Например, в Красноярске на их долю приходится 35% продаж на вторичном рынке. Второе место по этому показателю занимает Иркутск (29%), третье – Новосибирск (26%). Самые дешевые полноприводные подержанные автомобили продаются в Барнауле (409 тыс. рублей), Волгограде (576 тыс. рублей) и Ульяновске (580 тыс. рублей). Самые дорогие - в Москве (932 тыс. рублей), Казани (897 тыс. рублей) и Краснодаре (873 тыс. рублей). В среднем по России доля перепродаж полноприводных авто с пробегом держится на уровне 16%, а средняя цена – 644 тыс. рублей.
2019-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Республика Татарстан Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.