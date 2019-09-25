25 сентября 2019, 15:46
Названы самые востребованные модели пикапов в России
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» определили самые популярные у российских автолюбителей модели пикапов. Первое место в упорной борьбе с Toyota Hilux досталось российскому УАЗ «Пикап».
Фото: Toyota
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За первые 8 месяцев текущего года отечественные дилеры продали 2 045 экземпляров УАЗ «Пикап». По сравнению с прошлым годом продажи модели сократились на 12,4%. На пикапах Toyota Hilux свой выбор остановили 1 847 покупателей и это на 8,3% больше, чем годом ранее.
Третью строчку занимает Mitsubishi L200. Продажи рестайлинговой версии стартовали только в марте. Причем после обновления модель прибавила в цене сразу 150 000 рублей. По совокупности факторов продажи Mitsubishi L200 рухнули на 37,5%. С января по август в России было продано 1 163 экземпляра. Замыкают ТОП-5 самых востребованных пикапов два «немца»: Volkswagen Amarok (405 экз.; -7,7%) и Mercedes-Benz X-Class (195 экз.; +28,3%).
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Отзывы по теме
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Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
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