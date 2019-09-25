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25 сентября 2019, 15:46

Названы самые востребованные модели пикапов в России

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» определили самые популярные у российских автолюбителей модели пикапов. Первое место в упорной борьбе с Toyota Hilux досталось российскому УАЗ «Пикап».
Названы самые востребованные модели пикапов в России

Фото: Toyota

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Рынок пикапов в нашей стране постепенно снижается. С января по август 2019 года российские дилеры реализовали 6 126 пикапов или на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем почти две трети всех продаж в сегменте приходится только на две модели – извечных соперников на российском рынке – японскую Toyota Hilux и наш УАЗ «Пикап».

За первые 8 месяцев текущего года отечественные дилеры продали 2 045 экземпляров УАЗ «Пикап». По сравнению с прошлым годом продажи модели сократились на 12,4%. На пикапах Toyota Hilux свой выбор остановили 1 847 покупателей и это на 8,3% больше, чем годом ранее.

Третью строчку занимает Mitsubishi L200. Продажи рестайлинговой версии стартовали только в марте. Причем после обновления модель прибавила в цене сразу 150 000 рублей. По совокупности факторов продажи Mitsubishi L200 рухнули на 37,5%. С января по август в России было продано 1 163 экземпляра. Замыкают ТОП-5 самых востребованных пикапов два «немца»: Volkswagen Amarok (405 экз.; -7,7%) и Mercedes-Benz X-Class (195 экз.; +28,3%).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi L 200
Соглашусь, что пикапы на самом деле не очень распространенное авто у нас в стране, поэтому они, как правило, выделяются из общей массы машин. Для города может пикап и эксклюзив, на который невольно задаешься вопросом, для каких целей он находится на этих дорогах. Но вот в пересеченной местности, например ...
Геннадий
Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
Серый Фил
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Владимир
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Названы самые востребованные модели пикапов в России
{{material_126338}}Рынок пикапов в нашей стране постепенно снижается. С января по август 2019 года российские дилеры реализовали 6 126 пикапов или на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем почти две трети всех продаж в сегменте приходится только на две модели – извечных соперников на российском рынке – японскую Toyota Hilux и наш УАЗ «Пикап».За первые 8 месяцев текущего года отечественные дилеры продали 2 045 экземпляров УАЗ «Пикап». По сравнению с прошлым годом продажи модели сократились на 12,4%. На пикапах Toyota Hilux свой выбор остановили 1 847 покупателей и это на 8,3% больше, чем годом ранее.Третью строчку занимает Mitsubishi L200. Продажи рестайлинговой версии стартовали только в марте. Причем после обновления модель прибавила в цене сразу 150 000 рублей. По совокупности факторов продажи Mitsubishi L200 рухнули на 37,5%. С января по август в России было продано 1 163 экземпляра. Замыкают ТОП-5 самых востребованных пикапов два «немца»: Volkswagen Amarok (405 экз.; -7,7%) и Mercedes-Benz X-Class (195 экз.; +28,3%).
2019-09-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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