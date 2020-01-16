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16 января 2020, 00:51

Названы самые востребованные подержанные автомобили

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Автомобили Волжского автозавода постепенно сдают позиции в продажах на вторичном рынке. Еще в 2018 году «Лады» занимали четыре из пяти первых мест. В 2019-м российский автопром немного потеснили «корейцы», а Ford Focus всерьез нацелился на титул бестселлера.
Ранее мы писали
На вторичном автомобильном рынке России в 2018 году было продано 5,4 млн подержанных машин, или на 2,4% больше ...
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» озвучили статистику продаж на вторичном рынке. По итогам минувшего года лидерство удерживает Lada 2114 с результатом 136,6 тыс. экземпляров. Вплотную к ней приблизился Ford Focus, которому отдали предпочтение 133 тысячи россиян. Годом ранее разрыв между ними был внушительнее - почти 10 тыс. автомобилей. И он, по всей видимости, продолжит сокращаться.

В декабре 2019 года «Фокусу» уже удалось подвинуть Lada 2114 с первого места. За месяц было продано 11,2 тысячи подержанных Ford Focus и 11,1 тысячи «четырнадцатых». Третье место досталось «корейцу» Hyundai Solaris. Его результат – 9,7 тыс. перепроданных экземпляров. На четвертую строчку опустилась Lada 2170 «Приора» (9,5 тыс. экз.). Пятое место разделили классическая Lada 2107 и Kia Rio. Объем продаж каждой из них на вторичном рынке составил 9,3 тыс. автомобилей.

Ранее мы писали, что в 2019 году объемы продаж подержанных машин упали впервые за последние четыре года. В общей сложности было перепродано 5,4 млн авто с пробегом (-0,4%). ТОП-5 марок-лидеров пока остается без изменений. С большим отрывом первое место занимает Lada, за ней идет Toyota. Занимающий третье место Nissan имеет все шансы в обозримом будущем уступить позиции Hyundai, который пока идет четвертым. Замыкает первую пятерку Kia.

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Названы самые востребованные подержанные автомобили
{{material_125517}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» озвучили статистику продаж на вторичном рынке. По итогам минувшего года лидерство удерживает Lada 2114 с результатом 136,6 тыс. экземпляров. Вплотную к ней приблизился Ford Focus, которому отдали предпочтение 133 тысячи россиян. Годом ранее разрыв между ними был внушительнее - почти 10 тыс. автомобилей. И он, по всей видимости, продолжит сокращаться.В декабре 2019 года «Фокусу» уже удалось подвинуть Lada 2114 с первого места. За месяц было продано 11,2 тысячи подержанных Ford Focus и 11,1 тысячи «четырнадцатых». Третье место досталось «корейцу» Hyundai Solaris. Его результат – 9,7 тыс. перепроданных экземпляров. На четвертую строчку опустилась Lada 2170 «Приора» (9,5 тыс. экз.). Пятое место разделили классическая Lada 2107 и Kia Rio. Объем продаж каждой из них на вторичном рынке составил 9,3 тыс. автомобилей.Ранее мы писали, что в 2019 году объемы продаж подержанных машин упали впервые за последние четыре года. В общей сложности было перепродано 5,4 млн авто с пробегом (-0,4%). ТОП-5 марок-лидеров пока остается без изменений. С большим отрывом первое место занимает Lada, за ней идет Toyota. Занимающий третье место Nissan имеет все шансы в обозримом будущем уступить позиции Hyundai, который пока идет четвертым. Замыкает первую пятерку Kia.
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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