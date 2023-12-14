Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Если говорить о конкретных моделях, то с небольшим отрывом лидирует Hyundai Solaris со средним пробегом в 129 тысяч километров и 15% всех запросов истории. Вплотную к нему идет Kia Rio со средним пробегом 131 тысяча километров (14%). Третье место досталось Lada Granta с пробегом чуть более 100 тысяч километров. Замыкает ТОП-5 самых востребованных моделей с объемом двигателя от 1,0 до 1,6 литра Volkswagen Polo (136 тысяч километров) и Lada Priora (189 тысяч километров).
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АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
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27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
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24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
11.12.2023, 09:32
Страховщики рассказали о росте угонов и назвали модели из группы риска
Страховые компании начинают подводить первые итоги уходящего года. По их данным в 2023 году число угонов подскочило на 15%. Популярностью у преступников по-прежнему пользуются корейские автомобили.Читать далее
-
05.12.2023, 18:49
Суд постановил выдворить из России водителя Kia, который столкнулся с «Майбахом» Басты
Вечером 2 декабря черный Maybach, в котором рэпер Баста возвращался со своего концерта на петербургской «Газпром Арене», столкнулся с Kia Rio. Сегодня суд поставил выдворить из России водителя бюджетной легковушки.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
30.11.2023, 10:06
Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)
Машины в России дорожают быстрее, чем растут зарплаты. Даже на сильно подержанную отечественную машину придется копить не один месяц. Но в разных российских регионах разный уровень зарплат, поэтому пока одни копят на Lada Priora, другие могут замахнуться и на Ford Focus.Читать далее
-
27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
- 899 000 РVolkswagen Polo 2011 в Москве
- 1 295 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 870 000 РKIA Rio 2014 в Москве
- 848 000 РKIA Rio 2014 в Москве
- 1 674 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 2 345 000 РKIA Rio 2022 в Москве
- 2 442 000 РKIA Rio 2022 в Москве
- 985 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 965 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 622 000 РHyundai Solaris 2018 в Москве
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