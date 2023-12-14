Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года

Ранее мы писали Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем ... Читать далее

В ходе исследования были обобщены запросы за период с января по декабрь 2023 года. Самым востребованным брендом стала Lada (ВАЗ) – каждый третий запрос (36%). Средний пробег автомобилей, которые интересовали клиентов Автотеки, превысил 150 тысяч километров. На втором месте оказался корейский бренд Kia со средним пробегом порядка 130 тысяч километров. Третья строчка досталась родственному Hyundai – 143 тысяч километров. Замыкают первую пятерку два европейских бренда – Volkswagen и Renault со средним пробегом 156 и 152 тысячи километров соответственно.

Если говорить о конкретных моделях, то с небольшим отрывом лидирует Hyundai Solaris со средним пробегом в 129 тысяч километров и 15% всех запросов истории. Вплотную к нему идет Kia Rio со средним пробегом 131 тысяча километров (14%). Третье место досталось Lada Granta с пробегом чуть более 100 тысяч километров. Замыкает ТОП-5 самых востребованных моделей с объемом двигателя от 1,0 до 1,6 литра Volkswagen Polo (136 тысяч километров) и Lada Priora (189 тысяч километров).

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