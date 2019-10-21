21 октября 2019, 00:25
Названы самые востребованные подержанные иномарки в России
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С января по сентябрь 2019 года в России было продано 2,9 млн подержанных иномарок или на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерство сохраняет Ford Focus.
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Второе место среди самых популярных иномарок на вторичном рынке занимает Hyundai Solaris. За 9 месяцев нынешнего года новых владельцев обрели 78,1 тыс. экземпляров (+11%). На третьей позиции находится Toyota Corolla и 76,4 тыс. перепроданных автомобилей (-1%). Замыкают пятерку лидеров Kia Rio (73 тыс. экз.; +17%) и Toyota Camry (60,3 тыс. экз.; +3%).
Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных подержанных иномарок по итогам первых девяти месяцев вошли: Renault Logan (57,4 тыс. экз.; +4%), Chevrolet Niva (54,3 тыс. экз.; +5%), Opel Astra (45,9 тыс. экз.; -3%), Volkswagen Polo (44,3 тыс. экз.; +13%) и Daewoo Nexia (40,2 тыс. экз.; -10%).
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Комментарии пользователей
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Форумчане подскажите где у нас в городе можно найти нормальный подъемник, на автосервисе цену за ремонт просто чудувищную задвинули, лучше сам гляну.
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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