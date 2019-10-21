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21 октября 2019, 00:25

Названы самые востребованные подержанные иномарки в России

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С января по сентябрь 2019 года в России было продано 2,9 млн подержанных иномарок или на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерство сохраняет Ford Focus.
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Семейство Ford Focus остается бестселлером российского вторичного рынка среди автомобилей иностранных брендов, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Из почти трех миллионов проданных с начала года «бэушных» иномарок на долю модели пришлось 98 тысяч экземпляров. Однако в этом году продажи Ford Focus снизились на 2% по сравнению с результатами 2018-го.

Второе место среди самых популярных иномарок на вторичном рынке занимает Hyundai Solaris. За 9 месяцев нынешнего года новых владельцев обрели 78,1 тыс. экземпляров (+11%). На третьей позиции находится Toyota Corolla и 76,4 тыс. перепроданных автомобилей (-1%). Замыкают пятерку лидеров Kia Rio (73 тыс. экз.; +17%) и Toyota Camry (60,3 тыс. экз.; +3%).

Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных подержанных иномарок по итогам первых девяти месяцев вошли: Renault Logan (57,4 тыс. экз.; +4%), Chevrolet Niva (54,3 тыс. экз.; +5%), Opel Astra (45,9 тыс. экз.; -3%), Volkswagen Polo (44,3 тыс. экз.; +13%) и Daewoo Nexia (40,2 тыс. экз.; -10%).

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Где можно найти нормальный подъемник?
Форумчане подскажите где у нас в городе можно найти нормальный подъемник, на автосервисе цену за ремонт просто чудувищную задвинули, лучше сам гляну.
Миха
Volvo представила первый электрический кроссовер
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
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Названы самые востребованные подержанные иномарки в России
{{material_127798}}Семейство Ford Focus остается бестселлером российского вторичного рынка среди автомобилей иностранных брендов, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Из почти трех миллионов проданных с начала года «бэушных» иномарок на долю модели пришлось 98 тысяч экземпляров. Однако в этом году продажи Ford Focus снизились на 2% по сравнению с результатами 2018-го.Второе место среди самых популярных иномарок на вторичном рынке занимает Hyundai Solaris. За 9 месяцев нынешнего года новых владельцев обрели 78,1 тыс. экземпляров (+11%). На третьей позиции находится Toyota Corolla и 76,4 тыс. перепроданных автомобилей (-1%). Замыкают пятерку лидеров Kia Rio (73 тыс. экз.; +17%) и Toyota Camry (60,3 тыс. экз.; +3%).Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных подержанных иномарок по итогам первых девяти месяцев вошли: Renault Logan (57,4 тыс. экз.; +4%), Chevrolet Niva (54,3 тыс. экз.; +5%), Opel Astra (45,9 тыс. экз.; -3%), Volkswagen Polo (44,3 тыс. экз.; +13%) и Daewoo Nexia (40,2 тыс. экз.; -10%).
2019-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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