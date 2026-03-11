Kalina и Priora стали лидерами спроса среди старых авто в городе

11 марта 2026, 08:43
Названы самые востребованные подержанные Lada старше 15 лет в Петербурге
Какие подержанные Lada старше 15 лет чаще всего выбирают в Петербурге и почему эти машины не теряют популярности даже на фоне роста цен - эксперты раскрыли неожиданные детали. Редкие модели почти не попадают к дилерам.
Рынок подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге продолжает удивлять: машины Lada старше 15 лет не только не теряют актуальности, но и становятся все более востребованными. Для многих автолюбителей это не просто способ сэкономить, а реальный шанс получить надежный транспорт, который можно обслуживать самостоятельно и не зависеть от новых ценников на рынке.
По данным компании «Прагматика Аукцион», в прошлом году именно Lada Kalina и Lada Priora оказались самыми популярными среди отечественных автомобилей этого возраста. На их долю пришлось около трети всех продаж старых «Лад» в городе. В пятерку лидеров также вошли Lada Niva, ВАЗ-2107 и седан Lada Samara. Медианная стоимость таких машин составила 99,5 тысячи рублей, что делает их доступными для широкой аудитории.
Особое место занимает ВАЗ-2104 - эта модель встречается крайне редко на вторичном рынке. Владельцы предпочитают не расставаться с универсалом, а чинить его своими силами, поэтому такие автомобили почти не попадают к дилерам через трейд-ин. В среднем у Lada старше 15 лет бывает три владельца, что соответствует классическому пятилетнему циклу смены собственников. Однако встречаются и исключения: рекордсменом стала Lada Kalina 2012 года выпуска, сменившая 13 хозяев и оцененная в 173 тысячи рублей.
Как отмечают эксперты, примерно четверть всех предложений по отечественным автомобилям с пробегом приходится на «Лады» старше 15 лет. Более половины покупателей - это люди, которые уже имели опыт владения этими машинами и умеют их обслуживать самостоятельно. Около трети - перекупщики, которые дорабатывают автомобили для последующей перепродажи. Такой спрос поддерживает высокую ликвидность старых моделей, что может привести к дальнейшему росту цен.
В структуре всего рынка автомобилей старше 15 лет в Петербурге доля Lada достигает 37%. Это говорит о том, что бренд по-прежнему остается одним из самых узнаваемых и востребованных среди отечественных марок. Многие владельцы не спешат менять свои машины на новые, предпочитая поддерживать их техническое состояние и ездить дальше. Подобная тенденция сохраняется уже несколько лет и только усиливается на фоне экономических изменений.
Интересно, что редкие экземпляры отечественных автомобилей вызывают не меньший ажиотаж. Например, недавно в Москве на продажу выставили почти новую «Оку» 2006 года с минимальным пробегом, что стало настоящей сенсацией для коллекционеров и любителей раритетов. Подробности этой истории можно узнать в материале о редкой «Оке» с минимальным пробегом.
В целом, спрос на подержанные Lada в Петербурге остается стабильно высоким. Многие автомобилисты не готовы переплачивать за новые машины, предпочитая проверенные временем модели, которые легко ремонтировать и обслуживать. Эксперты считают, что если тенденция сохранится, цены на старые «Лады» могут еще вырасти, а редкие модели станут настоящей находкой для ценителей отечественного автопрома.
Похожие материалы Лада
11.03.2026, 08:54
Российские дилеры ожидают рост продаж новых авто в марте на фоне изменений на рынке
В марте дилеры прогнозируют заметное оживление рынка новых автомобилей. Эксперты отмечают, что спрос подогревают не только адаптация к новым ценам, но и опасения по поводу грядущих изменений в правилах ввоза. Некоторые бренды уже объявили о дополнительных скидках, что может повлиять на итоговые цифры. Почему март может стать рекордным месяцем и какие риски сохраняются - объясняют специалисты.Читать далее
11.03.2026, 08:29
Редкая ГАЗ 31105 Волга 2006 года с минимальным пробегом и уникальным тюнингом выставлена на продажу
В Геленджике на продажу выставили ГАЗ 31105 2006 года, который притворился 21-й Волгой. Один владелец, редкая комплектация, согласованный проект - такие предложения появляются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и ценителей советской классики - разбираемся в деталях.Читать далее
11.03.2026, 08:22
Рендеры BMW 3 Series 2027: новая эпоха дизайна и неожиданные решения
BMW раскрывает детали будущего 3 Series через реалистичные рендеры, демонстрируя смелый отход от привычных форм. Новая философия Neue Klasse, свежие линии и спортивные акценты обещают изменить восприятие седана. Почему этот релиз важен для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
11.03.2026, 08:08
Sinotruk начал выпуск Sitrak C7H в Австрии: ставка на европейский статус
Sinotruk официально начал производство тягачей Sitrak C7H на европейском заводе Steyr Automotive. Первая партия уже собрана, к концу года планируется выпустить до 800 машин. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке грузовиков и какие перспективы открываются для китайского бренда - разбираемся в деталях. Эксперты не уверены в легком успехе, но интрига сохраняется.Читать далее
11.03.2026, 08:02
Toyota Rush снова в продаже в России: цены, комплектации и предложения дилеров
В России неожиданно вернулся на рынок семиместный кроссовер Toyota Rush. Стартовая цена - от 2,75 млн рублей, но предложения сильно разнятся по регионам. Почему спрос на такие автомобили растет и какие нюансы стоит учесть при покупке - разбираемся, что изменилось и что это значит для покупателей сегодня.Читать далее
11.03.2026, 07:56
Porsche прекращает выпуск Panamera и Taycan: что придет на смену культовым моделям
Porsche неожиданно объявил о завершении производства Panamera и Taycan. Решение связано с падением спроса на электрокары и желанием снизить издержки. Какие перемены ждут поклонников бренда и что появится вместо привычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
11.03.2026, 07:49
Сняли с учета и продают идеальный Toyota Land Cruiser 2005 года за 13 млн рублей
На рынке появился Toyota Land Cruiser 2005 года с уникальной историей: один владелец, минимальный пробег и идеальное состояние. Почему такие машины ценятся выше новых, и что скрывается за высокой ценой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные предложения встречаются крайне редко.Читать далее
11.03.2026, 05:45
Владельцы массово продают свежие китайские авто: вторичный рынок вырос на 55%
С начала 2026 года продажи подержанных китайских автомобилей в России резко увеличились на 55%. Эксперты отмечают, что на рынке появилось много свежих моделей, а владельцы спешат сменить авто. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он отражается на ценах.Читать далее
11.03.2026, 05:29
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos и Skoda Karoq оказались в центре внимания после серии испытаний на российских дорогах. В материале - разбор ключевых отличий, нюансов оснащения и реальных впечатлений от эксплуатации. Почему эти модели обсуждают именно сейчас и что важно знать перед покупкой - в нашем обзоре.Читать далее
11.03.2026, 05:23
Rivian неожиданно убрал цену R2 с сайта: что изменилось перед премьерой
За два дня до официальной премьеры Rivian R2 исчезла информация о стартовой цене в $45 000. Это может говорить о пересмотре стратегии или изменении себестоимости. Почему производитель электрокаров пошел на такой шаг и чего ждать от новой модели - разбираемся в деталях.Читать далее
