Kalina и Priora стали лидерами спроса среди старых авто в городе

Названы самые востребованные подержанные Lada старше 15 лет в Петербурге

Какие подержанные Lada старше 15 лет чаще всего выбирают в Петербурге и почему эти машины не теряют популярности даже на фоне роста цен - эксперты раскрыли неожиданные детали. Редкие модели почти не попадают к дилерам.

Рынок подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге продолжает удивлять: машины Lada старше 15 лет не только не теряют актуальности, но и становятся все более востребованными. Для многих автолюбителей это не просто способ сэкономить, а реальный шанс получить надежный транспорт, который можно обслуживать самостоятельно и не зависеть от новых ценников на рынке.

По данным компании «Прагматика Аукцион», в прошлом году именно Lada Kalina и Lada Priora оказались самыми популярными среди отечественных автомобилей этого возраста. На их долю пришлось около трети всех продаж старых «Лад» в городе. В пятерку лидеров также вошли Lada Niva, ВАЗ-2107 и седан Lada Samara. Медианная стоимость таких машин составила 99,5 тысячи рублей, что делает их доступными для широкой аудитории.

Особое место занимает ВАЗ-2104 - эта модель встречается крайне редко на вторичном рынке. Владельцы предпочитают не расставаться с универсалом, а чинить его своими силами, поэтому такие автомобили почти не попадают к дилерам через трейд-ин. В среднем у Lada старше 15 лет бывает три владельца, что соответствует классическому пятилетнему циклу смены собственников. Однако встречаются и исключения: рекордсменом стала Lada Kalina 2012 года выпуска, сменившая 13 хозяев и оцененная в 173 тысячи рублей.

Как отмечают эксперты, примерно четверть всех предложений по отечественным автомобилям с пробегом приходится на «Лады» старше 15 лет. Более половины покупателей - это люди, которые уже имели опыт владения этими машинами и умеют их обслуживать самостоятельно. Около трети - перекупщики, которые дорабатывают автомобили для последующей перепродажи. Такой спрос поддерживает высокую ликвидность старых моделей, что может привести к дальнейшему росту цен.

В структуре всего рынка автомобилей старше 15 лет в Петербурге доля Lada достигает 37%. Это говорит о том, что бренд по-прежнему остается одним из самых узнаваемых и востребованных среди отечественных марок. Многие владельцы не спешат менять свои машины на новые, предпочитая поддерживать их техническое состояние и ездить дальше. Подобная тенденция сохраняется уже несколько лет и только усиливается на фоне экономических изменений.

Интересно, что редкие экземпляры отечественных автомобилей вызывают не меньший ажиотаж. Например, недавно в Москве на продажу выставили почти новую «Оку» 2006 года с минимальным пробегом, что стало настоящей сенсацией для коллекционеров и любителей раритетов.

В целом, спрос на подержанные Lada в Петербурге остается стабильно высоким. Многие автомобилисты не готовы переплачивать за новые машины, предпочитая проверенные временем модели, которые легко ремонтировать и обслуживать. Эксперты считают, что если тенденция сохранится, цены на старые «Лады» могут еще вырасти, а редкие модели станут настоящей находкой для ценителей отечественного автопрома.