1 октября 2019, 16:57
Названы самые востребованные версии вседорожников
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Сегмент кроссоверов и внедорожников сохраняет лидирующие позиции на российском рынке. Эксперты проанализировали результаты продаж за первые 8 месяцев 2019 года и выяснили, каким комплектациям российские автомобилисты отдают предпочтение – в зависимости от типа мотора и трансмиссии.
Фото: Автостат
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Но у каждой модели вседорожников есть своя специфика. Например, у Lada 4x4 нет версий ни с передним приводом, ни с автоматической коробкой, ни с дизельным мотором. Кроссоверы Mitsubishi Outlander предлагаются только с бензиновыми моторами и у них нет модификаций с «механикой». Из ТОП-10 самых популярных в России моделей SUV дизельные агрегаты пользуются хорошим спросом только у Skoda Kodiaq (25%), Renault Duster (19%) и Volkswagen Tiguan (15%). Единичные продажи дизельных автомобилей были зафиксированы у Nissan Qashqai (1%), Kia Sportage (1%) и Toyota RAV4 (9%). В Kia уже заявили, что с 2020 года дизельные кроссоверы Sportage в России продавать не будут. Дизель 1.6 dCi (130 л.с.) исчез из моторной гаммы Nissan Qashqai после рестайлинга. Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения, прием предзаказов на который стартовал сегодня, также лишился дизельной версии.
Что касается коробки передач, то при общем доминировании автоматических агрегатов покупатели Renault Duster и Renault Kaptur более склонны доверять «механике» - 85% и 43% соответственно. Передний привод чаще выбирают при покупке Hyundai Creta (74%), Nissan Qashqai (70%) и Renault Kaptur (57%). А 90% «Дастеров», напротив, продаются с приводом на все четыре колеса.
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Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
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Цитата:| Кому: Man Долгий сервис это ерунда, я бы подождал, лишь бы отремонтировали. Но ведь ремонтируют тоже плохо, за что не берутся, все не доводят до конца. Взялись устранять шум под капотом, он стал еще громче. Попытались втюхать последовательно замену колодок и трансмиссии, которые были в полном ...
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