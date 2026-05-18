Топ-10 надежных SUV: какие машины служат дольше всех

18 мая 2026, 13:55
Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники 2026 года: кто проедет 320 000 км без поломок
Эксперты раскрыли, какие кроссоверы и внедорожники способны пройти 320 тысяч км без крупных ремонтов. В рейтинг попали модели, которые редко подводят владельцев. Почему японские авто снова впереди, а американцы уступают - объясняем, что изменилось на рынке и как это влияет на выбор машины сегодня.
Российских автолюбителей всегда волнует вопрос: какой кроссовер или внедорожник прослужит дольше и не заставит тратить деньги на дорогой ремонт? В условиях, когда цены на новые автомобили растут, а вторичный рынок становится все менее предсказуемым, надежность машины выходит на первый план. Именно поэтому свежий рейтинг самых «живучих» SUV, опубликованный экспертами TopSpeed, вызвал такой интерес. Как пишет Российская Газета, в 2026 году специалисты определили десятку моделей, которые с высокой вероятностью способны преодолеть 320 тысяч километров без серьезных поломок.
В лидерах оказались Toyota Land Cruiser и Toyota 4Runner - обе модели получили впечатляющий шанс в 47,5% пройти этот путь без капитального ремонта. Следом идет Toyota Sequoia с результатом 41,1%. В топ-5 также вошли Toyota Highlander (32,9%) и Honda Pilot (31,1%). Остальные места заняли Chevrolet Suburban (28,7%), Honda CR-V (27,5%), Toyota RAV4 (27,1%), Subaru Outback (23,9%) и Acura MDX (23,6%). Проценты отражают вероятность того, что конкретная машина сможет без крупных вложений преодолеть внушительный пробег.
Любопытно, что девять из десяти позиций рейтинга заняли японские бренды. Только Chevrolet Suburban представляет американскую школу автомобилестроения. При этом абсолютные лидеры - рамные внедорожники Toyota, которые традиционно славятся своей выносливостью. У Land Cruiser, 4Runner и Sequoia шансы доехать до 320 тысяч км без серьезных проблем оцениваются экспертами выше всего.
Почему японские внедорожники снова впереди
Японские производители давно закрепили за собой репутацию создателей самых надежных автомобилей. В этом рейтинге только Chevrolet Suburban смог составить им конкуренцию, и то с заметным отставанием. Большинство моделей из топ-10 - это кроссоверы с несущим кузовом, что говорит о смещении рынка в сторону более легких и экономичных конструкций. Однако именно рамные внедорожники Toyota продолжают удерживать лидерство по ресурсу.
Эксперты отмечают, что у Toyota Land Cruiser многое зависит от поколения, типа двигателя и условий эксплуатации. Например, подвеска Land Cruiser 200 способна выдержать до 200 тысяч км без серьезных вмешательств, а дизельный мотор Land Cruiser 300, по заявлению производителя, рассчитан минимум на 300 тысяч км. Трансмиссия, по некоторым оценкам, может прослужить до полумиллиона километров. Правда, по подвеске новых моделей статистики пока мало, но на форумах владельцы делятся историями о пробегах в 160 тысяч км без единой поломки ходовой части.
Американский долгожитель и средние показатели рынка
Chevrolet Suburban - единственный американский внедорожник в рейтинге, и его результат 28,7% тоже впечатляет. По данным более раннего исследования iSeeCars, около 5% подержанных Suburban преодолели отметку в 320 тысяч км, что заметно выше среднего по рынку SUV. Для сравнения, средний ресурс большинства кроссоверов и внедорожников, по оценке экспертов, составляет 200-240 тысяч км.
Что важно знать при выборе надежного SUV
Выбирая кроссовер или внедорожник, стоит обращать внимание не только на бренд, но и на особенности конструкции, тип двигателя и историю обслуживания. Даже самые выносливые модели требуют регулярного ухода и своевременной замены расходников. Как показывает практика, японские автомобили по-прежнему остаются эталоном надежности, но и среди американских моделей встречаются настоящие долгожители.
В условиях, когда стоимость ремонта и запчастей продолжает расти, выбор проверенного временем автомобиля становится особенно актуальным. Рейтинг TopSpeed - это не просто список, а реальный ориентир для тех, кто хочет вложить деньги в машину, которая не подведет даже через много лет эксплуатации.
