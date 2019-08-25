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25 августа 2019, 08:03

Названы самые «женские» автомобили в России

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Недавно мы рассказывали, какие автомобильные марки в России можно назвать исключительно мужскими. Первое место разделили Infiniti и УАЗ. Сейчас посмотрим, какие марки предпочитают представительницы прекрасного пола.
Названы самые женские автомобили в России

Фото: Drive2.ru

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели в 2013 - 2019 годах серию онлайн опросов автовладельцев. Анкеты, среди прочего, содержали информацию о марке машины, а также о возрасте и поле ее владельца. В общей сложности было обработано свыше 240 тысяч анкет людей в возрасте от 18 до 65 лет. На их основе эксперты составили список автомобилей с наибольшей долей владельцев-женщин.

Самой «женской» маркой в России можно назвать китайскую Chery. По результатам опросов 24% владельцев автомобилей Chery – это женщины. Для сравнения у самых «мужских» марок Infiniti и УАЗ доля женщин среди владельцев не превышала 4,5%. Второе место в рейтинге женских марок занимает корейская Daewoo с показателем 22,5%. На третьей строчке – китайский Lifan. Каждый пятый владелец (20,3%) Lifan – женщина.

Четвертое место досталось Peugeot (17,2%), но от французской марки недалеко ушла японская Suzuki (16,9%). Далее в ТОП-10 самых «женских» автомобильных марок в России попали автомобили французского бренда Citroen (16,3%), китайского Geely (15,7%), корейского Hyundai (12,7%), японского Mazda (12,5%) и немецкого Opel (11,7%). В итоге, в десятке лидеров оказались сразу три китайские марки и только две французские. Возможно, реальная картина несколько отличается, поскольку владелец автомобиля по документам далеко не всегда является основным водителем.


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Названы самые «женские» автомобили в России
{{material_127324}} Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели в 2013 - 2019 годах серию онлайн опросов автовладельцев. Анкеты, среди прочего, содержали информацию о марке машины, а также о возрасте и поле ее владельца. В общей сложности было обработано свыше 240 тысяч анкет людей в возрасте от 18 до 65 лет. На их основе эксперты составили список автомобилей с наибольшей долей владельцев-женщин.Самой «женской» маркой в России можно назвать китайскую Chery. По результатам опросов 24% владельцев автомобилей Chery – это женщины. Для сравнения у самых «мужских» марок Infiniti и УАЗ доля женщин среди владельцев не превышала 4,5%. Второе место в рейтинге женских марок занимает корейская Daewoo с показателем 22,5%. На третьей строчке – китайский Lifan. Каждый пятый владелец (20,3%) Lifan – женщина.Четвертое место досталось Peugeot (17,2%), но от французской марки недалеко ушла японская Suzuki (16,9%). Далее в ТОП-10 самых «женских» автомобильных марок в России попали автомобили французского бренда Citroen (16,3%), китайского Geely (15,7%), корейского Hyundai (12,7%), японского Mazda (12,5%) и немецкого Opel (11,7%). В итоге, в десятке лидеров оказались сразу три китайские марки и только две французские. Возможно, реальная картина несколько отличается, поскольку владелец автомобиля по документам далеко не всегда является основным водителем.
2019-08-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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