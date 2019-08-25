25 августа 2019, 08:03
Названы самые «женские» автомобили в России
- 2186
- 0
Недавно мы рассказывали, какие автомобильные марки в России можно назвать исключительно мужскими. Первое место разделили Infiniti и УАЗ. Сейчас посмотрим, какие марки предпочитают представительницы прекрасного пола.
Фото: Drive2.ru
Ранее мы писали
Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие автомобили чаще покупают мужчины. Самый высокий ...Читать далее
Самой «женской» маркой в России можно назвать китайскую Chery. По результатам опросов 24% владельцев автомобилей Chery – это женщины. Для сравнения у самых «мужских» марок Infiniti и УАЗ доля женщин среди владельцев не превышала 4,5%. Второе место в рейтинге женских марок занимает корейская Daewoo с показателем 22,5%. На третьей строчке – китайский Lifan. Каждый пятый владелец (20,3%) Lifan – женщина.
Четвертое место досталось Peugeot (17,2%), но от французской марки недалеко ушла японская Suzuki (16,9%). Далее в ТОП-10 самых «женских» автомобильных марок в России попали автомобили французского бренда Citroen (16,3%), китайского Geely (15,7%), корейского Hyundai (12,7%), японского Mazda (12,5%) и немецкого Opel (11,7%). В итоге, в десятке лидеров оказались сразу три китайские марки и только две французские. Возможно, реальная картина несколько отличается, поскольку владелец автомобиля по документам далеко не всегда является основным водителем.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Какой раз убеждаюсь, что японское качество самое лучшее! Недавно решила сделать подарок подруге, все- таки вместе аж с первого класса. Купила ей Субару, так как у меня у самой эта машинка с 2015. Подруга очень довольна, симпатичное авто и удобное в управлении. Искала информацию перед покупкой на этом ...
Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
Цитата:| Кому: Владимир я бы после такого не ремня боялся бы, а машины
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве