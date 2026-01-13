Какие машины из СССР до сих пор на ходу — рейтинг эксперта

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 08:42

Названы советские автомобили, которые удивили мир своей выносливостью и долголетием

Некоторые советские авто до сих пор встречаются на дорогах мира. Эксперт выделил самые живучие модели. Их конструкция почти не менялась десятилетиями. Почему эти машины не теряют популярности - читайте в материале.

В автомобильной истории немало примеров, когда одна и та же модель десятилетиями не покидала конвейер. В Европе это Volkswagen Beetle, Citroen 2CV, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Но и в СССР были свои рекордсмены, которые не только пережили эпоху, но и до сих пор вызывают уважение у автолюбителей по всему миру.

Эксперт "За рулем" Сергей Канунников составил собственный список советских автомобилей-долгожителей. В этот перечень попали машины, которые не просто выпускались десятилетиями, но и сохранили узнаваемый облик, несмотря на смену эпох и технологий. Некоторые из них до сих пор можно встретить на дорогах России, стран СНГ и даже в самых неожиданных уголках планеты.

УАЗ-469 - легенда советского автопрома, которая за свою долгую жизнь сменила несколько названий, но осталась верна себе. Его простая и надежная конструкция позволила автомобилю стать любимцем не только военных, но и охотников, рыбаков, фермеров. Даже спустя десятилетия этот внедорожник не теряет актуальности, а его узнаваемый силуэт стал символом выносливости.

ВАЗ-2121, более известная как «Нива», - еще один пример советского долголетия. Этот компактный внедорожник, появившийся почти полвека назад, до сих пор востребован в России и за ее пределами. «Нива» ценится за проходимость, простоту обслуживания и удивительную живучесть. В некоторых странах бывшего СССР и даже в Японии эти машины до сих пор пользуются спросом.

Классические «Жигули» - от ВАЗ-2105 до ВАЗ-2107 - выпускались почти 32 года. За это время с конвейера сошли миллионы автомобилей, которые стали частью повседневной жизни нескольких поколений. Эти машины можно встретить не только в России, но и в странах Восточной Европы, на Балканах, а иногда и на других континентах. Их простота и ремонтопригодность сделали «Жигули» настоящей народной машиной.

Переднеприводное семейство ВАЗ, начавшееся с «восьмерки», продолжилось моделями ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115. Эти автомобили стали символом перемен в отечественном автопроме, но при этом сохранили дух советской инженерии. Они до сих пор встречаются на дорогах, а их владельцы ценят их за надежность и доступность запчастей.

«Москвич-2141», который в последние годы производства носил имя «Святогор», тоже заслужил место в этом списке. Почти два десятилетия эта модель оставалась на конвейере, несмотря на все трудности и перемены в стране. Ее узнаваемый силуэт и просторный салон до сих пор вызывают ностальгию у многих автолюбителей.

Завершает подборку ГАЗ-3102 «Волга» - автомобиль, который с 1982 по 2008 год практически не менялся внешне. Эта машина стала символом статуса и комфорта в советское время, а сегодня ее можно встретить на дорогах в качестве такси, служебных авто и даже ретро-экземпляров на выставках.

Советские автомобили-долгожители не только сохранили свою популярность, но и стали частью культурного кода. Их ценят за простоту, надежность и способность работать в самых суровых условиях. Возможно, именно поэтому они до сих пор не исчезли с дорог и продолжают удивлять своим долголетием.

Упомянутые марки: УАЗ, ГАЗ, Москвич
