12 декабря 2019, 12:59
Названы сроки выхода новых Lada Granta и Lada 4x4
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Фото: АвтоВАЗ
Работы над созданием Lada Granta и Lada 4x4 нового поколения в самом разгаре. Вопрос, который волнует всех – когда новинки поступят в продажу? «Осведомленные источники» говорят - в 2021 году, пресс-служба АвтоВАЗа опровергает.
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На днях портал «Лада. Онлайн» опубликовал видео, в котором со ссылкой на «источник, приближенный к заводу» говорится, что на платформе B0 построят также и новое поколение Lada 4x4. Причем у внедорожника и «Гранты» будет идентичный передний подрамник, разница будет только в толщине металла. При этом задний подрамник Lada 4x4 получит оригинальный.
Сейчас специалисты АвтоВАЗа работают над внешним обликом новых Lada Granta и Lada 4x4. Предварительную модель «Гранты» второго поколения уже вылепили из пластилина. По сведениям того же источника, встать на конвейер обе модели должны в 2021 году. Чуть позже пресс-служба АвтоВАЗа опровергла эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
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