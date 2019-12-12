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12 декабря 2019, 12:59

Названы сроки выхода новых Lada Granta и Lada 4x4

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Фото: АвтоВАЗ
Работы над созданием Lada Granta и Lada 4x4 нового поколения в самом разгаре. Вопрос, который волнует всех – когда новинки поступят в продажу? «Осведомленные источники» говорят - в 2021 году, пресс-служба АвтоВАЗа опровергает.
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Lada Granta была создана на базе Lada Kalina и вышла на рынок в декабре 2011 года. Осенью 2018-го семейство пережило рестайлинг. Но работы над автомобилем второго поколения начались задолго до этого. Еще в 2017 году было принято стратегическое решение перевести Granta на платформу Renault B0. Этот шаг позволит повысить унификацию моделей Альянса и полностью загрузит конвейеры. Тогда говорилось, что новое поколение появится в период с 2021 по 2023 годы.

На днях портал «Лада. Онлайн» опубликовал видео, в котором со ссылкой на «источник, приближенный к заводу» говорится, что на платформе B0 построят также и новое поколение Lada 4x4. Причем у внедорожника и «Гранты» будет идентичный передний подрамник, разница будет только в толщине металла. При этом задний подрамник Lada 4x4 получит оригинальный.

Сейчас специалисты АвтоВАЗа работают над внешним обликом новых Lada Granta и Lada 4x4. Предварительную модель «Гранты» второго поколения уже вылепили из пластилина. По сведениям того же источника, встать на конвейер обе модели должны в 2021 году. Чуть позже пресс-служба АвтоВАЗа опровергла эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
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Названы сроки выхода новых Lada Granta и Lada 4x4
{{material_128341}}Lada Granta была создана на базе Lada Kalina и вышла на рынок в декабре 2011 года. Осенью 2018-го семейство пережило рестайлинг. Но работы над автомобилем второго поколения начались задолго до этого. Еще в 2017 году было принято стратегическое решение перевести Granta на платформу Renault B0. Этот шаг позволит повысить унификацию моделей Альянса и полностью загрузит конвейеры. Тогда говорилось, что новое поколение появится в период с 2021 по 2023 годы.На днях портал «Лада. Онлайн» опубликовал видео, в котором со ссылкой на «источник, приближенный к заводу» говорится, что на платформе B0 построят также и новое поколение Lada 4x4. Причем у внедорожника и «Гранты» будет идентичный передний подрамник, разница будет только в толщине металла. При этом задний подрамник Lada 4x4 получит оригинальный.Сейчас специалисты АвтоВАЗа работают над внешним обликом новых Lada Granta и Lada 4x4. Предварительную модель «Гранты» второго поколения уже вылепили из пластилина. По сведениям того же источника, встать на конвейер обе модели должны в 2021 году. Чуть позже пресс-служба АвтоВАЗа опровергла эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности.
2019-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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