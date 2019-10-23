23 октября 2019, 12:01
Названы сроки начала продаж купе-кроссовера Haval F7x
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Фото: Haval
Серийное производство купеобразного кроссовера Haval F7x стартовало на тульском заводе марки неделю назад. Первые автомобили доберутся до салонов российских дилеров в начале ноября 2019 года.
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
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Китайская марка Haval анонсировала новый кроссовер, сборка которого уже началась на заводе в Тульской области ...Читать далее
Новая модель Haval представляет собой купеобразную версию Haval F7, продажи которого начались еще летом нынешнего года. От стандартного кроссовера Haval F7x отличается ниспадающей линией крыши и слегка скорректированными габаритами. Новинка оказалась на 5 мм короче (4 615 мм) и на 35 мм ниже (1 655 мм) Haval F7, а также на 36 килограммов тяжелее (1 756 кг). Колесная база и ширина у обоих кроссоверов одинаковая. Моторная гамма тоже общая – два турбированных агрегата объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Цены пока остаются неизвестными, но можно предположить, что более стильный купеобразный Haval F7x окажется немного дороже своего стандартного «брата» - в пределах 100 тысяч рублей в сопоставимом оснащении. Напомним, Haval F7 сейчас стоит от 1 449 000 до 1 819 000 рублей.
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Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Можно закрывать завод.=) )
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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