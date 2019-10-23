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23 октября 2019, 12:01

Названы сроки начала продаж купе-кроссовера Haval F7x

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Фото: Haval
Серийное производство купеобразного кроссовера Haval F7x стартовало на тульском заводе марки неделю назад. Первые автомобили доберутся до салонов российских дилеров в начале ноября 2019 года.
Названы сроки начала продаж купе кроссовера Haval F7x

Фото: Haval

Названы сроки начала продаж купе кроссовера Haval F7x

Фото: Haval

Названы сроки начала продаж купе кроссовера Haval F7x

Фото: Haval

Названы сроки начала продаж купе кроссовера Haval F7x

Фото: Haval

Названы сроки начала продаж купе кроссовера Haval F7x

Фото: Haval

Названы сроки начала продаж купе кроссовера Haval F7x
Названы сроки начала продаж купе кроссовера Haval F7x
Названы сроки начала продаж купе кроссовера Haval F7x
Названы сроки начала продаж купе кроссовера Haval F7x
Названы сроки начала продаж купе кроссовера Haval F7x
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Китайская марка Haval анонсировала новый кроссовер, сборка которого уже началась на заводе в Тульской области ...
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Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу Haval, продажи нового кроссовера Haval F7x стартуют в первой половине следующего месяца. В конце октября пройдет российская премьера новинки. Ориентировочно она запланирована на 30 октября. Затем в дилерских центрах проведут Дни открытых дверей и с купе-кроссовером смогут познакомиться все желающие. 

Новая модель Haval представляет собой купеобразную версию Haval F7, продажи которого начались еще летом нынешнего года. От стандартного кроссовера Haval F7x отличается ниспадающей линией крыши и слегка скорректированными габаритами. Новинка оказалась на 5 мм короче (4 615 мм) и на 35 мм ниже (1 655 мм) Haval F7, а также на 36 килограммов тяжелее (1 756 кг). Колесная база и ширина у обоих кроссоверов одинаковая. Моторная гамма тоже общая – два турбированных агрегата объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Цены пока остаются неизвестными, но можно предположить, что более стильный купеобразный Haval F7x окажется немного дороже своего стандартного «брата» - в пределах 100 тысяч рублей в сопоставимом оснащении. Напомним, Haval F7 сейчас стоит от 1 449 000 до 1 819 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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Названы сроки начала продаж купе-кроссовера Haval F7x
{{material_127854}}Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу Haval, продажи нового кроссовера Haval F7x стартуют в первой половине следующего месяца. В конце октября пройдет российская премьера новинки. Ориентировочно она запланирована на 30 октября. Затем в дилерских центрах проведут Дни открытых дверей и с купе-кроссовером смогут познакомиться все желающие. Новая модель Haval представляет собой купеобразную версию Haval F7, продажи которого начались еще летом нынешнего года. От стандартного кроссовера Haval F7x отличается ниспадающей линией крыши и слегка скорректированными габаритами. Новинка оказалась на 5 мм короче (4 615 мм) и на 35 мм ниже (1 655 мм) Haval F7, а также на 36 килограммов тяжелее (1 756 кг). Колесная база и ширина у обоих кроссоверов одинаковая. Моторная гамма тоже общая – два турбированных агрегата объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.Цены пока остаются неизвестными, но можно предположить, что более стильный купеобразный Haval F7x окажется немного дороже своего стандартного «брата» - в пределах 100 тысяч рублей в сопоставимом оснащении. Напомним, Haval F7 сейчас стоит от 1 449 000 до 1 819 000 рублей.
2019-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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