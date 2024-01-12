Названы сроки перезапуска бывшего автозавода Volkswagen в Калуге

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В ноябре 2023 года профсоюз предприятия официально заявлял, что завод будет находится в простое до марта 2024 года. Сейчас стало известно, что перезапустить производство планируют до конца первого полугодия. Эту информацию подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщает издание abn.agency . В интервью телеканалу «Россия 24» он уточнил, что автозавод рассчитывают вернуть к жизни в течение первых шести месяцев 2024 года.

Напомним, автомобильный завод был открыт осенью 2007 года в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге. В 2015 году здесь же построили моторный завод, который выпускал двигатели для Volkswagen Polo и Skoda Rapid. До марта 2022 года на калужском предприятии собирали кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Производственная мощность предприятия составляла 225 тысяч машин в год.

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