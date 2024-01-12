Названы сроки перезапуска бывшего автозавода Volkswagen в Калуге
Напомним, автомобильный завод был открыт осенью 2007 года в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге. В 2015 году здесь же построили моторный завод, который выпускал двигатели для Volkswagen Polo и Skoda Rapid. До марта 2022 года на калужском предприятии собирали кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Производственная мощность предприятия составляла 225 тысяч машин в год.
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-
12.01.2024, 11:44
Эксперты спрогнозировали, когда все россияне пересядут на электромобили
Продажи электрокаров растут во всем мире и Россия здесь не исключение. Доля автомобилей с полностью электрической силовой установкой увеличивается и в нашей стране, правда, очень медленно.Читать далее
-
12.01.2024, 11:07
АвтоВАЗ рассказал о глубине локализации своих моделей
На состоявшейся накануне итоговой пресс-конференции глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил журналистам, что компания добилась серьезных успехов в вопросах импортозамещения автомобильных комплектующих.Читать далее
-
12.01.2024, 10:58
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-
12.01.2024, 07:13
Бестселлер Chery в России проверили в краш-тесте
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-
12.01.2024, 06:57
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