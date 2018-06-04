4 июня 2018, 11:30

Названы страны с самыми плохими дорогами

Эксперты Всемирного экономического форума составили Индекс глобальной конкурентоспособности 2017 – 2018 годов. Отдельной статьей вынесли рейтинг качества дорог. Россия, к счастью, не попала в ТОП-10 стран с самыми разбитыми дорогами.
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Названы страны с самыми плохими дорогами
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Всего эксперты проанализировали состояние дорог в 137 странах мира. Россия заняла 114-ое место. Хуже всего дороги в Мавритании, Демократической Республике Конго и Гаити. Качество дорог оценивали по 7-балльной шкале, но ни одна страна не удостоилась максимальной оценки. 

В тройку стран с самыми лучшими дорогами вошли Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур и Швейцария (по 6,3 балла). Немного отстают от них Гонконг (6,2 балла), Нидерланды и Япония (по 6,1 балла), Австрия, Франция и Португалия (по 6 баллов). Магистрали США замыкает десятку лидеров (5,7 балла).

Лидером анти-рейтинга стала Мавритания. Местные дороги оценили в 2 балла. Демократическая Республика Конго и Гаити набрали по 2,1 балла. Четвертое и пятое места вновь достались африканским дорогам - Мадагаскар и Гвинея получили по 2,2 балла. Также в ТОП-10 с самим плохими дорогами попали Йемен (2,3 балла), Парагвай и Украина (по 2,4 балла), Мозамбик и Молдавия (по 2,5 балла). Россия заняла 114-е место, набрав 2,9 балла. При этом эксперты указали, что отечественные дороги имеют тенденцию к улучшению.


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Названы страны с самыми плохими дорогами
{{material_122898}}Всего эксперты проанализировали состояние дорог в 137 странах мира. Россия заняла 114-ое место. Хуже всего дороги в Мавритании, Демократической Республике Конго и Гаити. Качество дорог оценивали по 7-балльной шкале, но ни одна страна не удостоилась максимальной оценки. В тройку стран с самыми лучшими дорогами вошли Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур и Швейцария (по 6,3 балла). Немного отстают от них Гонконг (6,2 балла), Нидерланды и Япония (по 6,1 балла), Австрия, Франция и Португалия (по 6 баллов). Магистрали США замыкает десятку лидеров (5,7 балла).Лидером анти-рейтинга стала Мавритания. Местные дороги оценили в 2 балла. Демократическая Республика Конго и Гаити набрали по 2,1 балла. Четвертое и пятое места вновь достались африканским дорогам - Мадагаскар и Гвинея получили по 2,2 балла. Также в ТОП-10 с самим плохими дорогами попали Йемен (2,3 балла), Парагвай и Украина (по 2,4 балла), Мозамбик и Молдавия (по 2,5 балла). Россия заняла 114-е место, набрав 2,9 балла. При этом эксперты указали, что отечественные дороги имеют тенденцию к улучшению.
2018-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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