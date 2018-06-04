4 июня 2018, 11:30
Названы страны с самыми плохими дорогами
Эксперты Всемирного экономического форума составили Индекс глобальной конкурентоспособности 2017 – 2018 годов. Отдельной статьей вынесли рейтинг качества дорог. Россия, к счастью, не попала в ТОП-10 стран с самыми разбитыми дорогами.
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В тройку стран с самыми лучшими дорогами вошли Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур и Швейцария (по 6,3 балла). Немного отстают от них Гонконг (6,2 балла), Нидерланды и Япония (по 6,1 балла), Австрия, Франция и Португалия (по 6 баллов). Магистрали США замыкает десятку лидеров (5,7 балла).
Лидером анти-рейтинга стала Мавритания. Местные дороги оценили в 2 балла. Демократическая Республика Конго и Гаити набрали по 2,1 балла. Четвертое и пятое места вновь достались африканским дорогам - Мадагаскар и Гвинея получили по 2,2 балла. Также в ТОП-10 с самим плохими дорогами попали Йемен (2,3 балла), Парагвай и Украина (по 2,4 балла), Мозамбик и Молдавия (по 2,5 балла). Россия заняла 114-е место, набрав 2,9 балла. При этом эксперты указали, что отечественные дороги имеют тенденцию к улучшению.
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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