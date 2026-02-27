Почему V-Class, Tiggo 4 и Exeed LX дешевеют быстрее всех: анализ рынка января 2026

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

27 февраля 2026, 08:28

В январе 2026 года сразу три популярных модели резко потеряли в цене на вторичном рынке. Эксперты объяснили, почему это произошло именно сейчас и что ждет рынок дальше. Мало кто знает детали изменений.

Для российских автолюбителей январь 2026 года стал неожиданным месяцем: на рынке подержанных машин произошли заметные перемены, которые могут повлиять на планы многих покупателей и продавцов. Сразу три модели автомобилей оказались в центре внимания из-за рекордного падения цен - это не просто статистика, а реальный сигнал о том, как меняется ситуация на вторичном рынке.

По информации «Российской Газеты», коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин поделился свежими данными: Mercedes-Benz V-Class, Chery Tiggo 4 и Exeed LX стали лидерами по снижению медианной стоимости среди всех подержанных авто в стране. За год, с января 2025 по январь 2026, эти машины потеряли в цене от 19 до 20 процентов. Mercedes-Benz V-Class подешевел на 20,2% (до 8,9 млн рублей), Chery Tiggo 4 - на 19,9% (до 1,2 млн рублей), а Exeed LX - на 19,4% (до 1,8 млн рублей). Такие цифры редко встречаются даже в периоды рыночных потрясений.

В десятку самых быстро дешевеющих моделей также вошли Haval Jolion (-17,8%), Mercedes-Benz S-Class (-15,9%), Range Rover (-15%), Exeed TXL (-14,6%), Cadillac Escalade (-14,3%), Kia Rio (-14,1%) и Geely Coolray (-14%). Эксперты отмечают, что столь резкое снижение цен связано с тем, что на рынке появилось много предложений от частных владельцев, а спрос, напротив, остался ограниченным. Это создало ситуацию, когда продавцы вынуждены идти на уступки, чтобы привлечь покупателей.

Интересно, что январь 2026 года стал первым месяцем за долгое время, когда средняя стоимость подержанных автомобилей начала понемногу расти. Это может говорить о том, что рынок постепенно нащупывает новое равновесие после периода затяжного падения цен. Однако пока тенденция к удешевлению сохраняется, и многие автомобилисты стараются не затягивать с продажей своих машин, опасаясь дальнейших потерь.

Стоит отметить, что подобные изменения на рынке подержанных авто происходят не впервые. Например, недавно эксперты анализировали, где сейчас можно найти самые крупные скидки на новые автомобили, и какие бренды предлагают максимальные дисконты. Подробности об этом можно узнать в материале о свежих скидках на новые машины и изменениях цен у дилеров.

В целом, ситуация на вторичном рынке остается напряженной: покупатели ждут дальнейшего снижения цен, а продавцы вынуждены корректировать свои ожидания. Как поведет себя рынок в ближайшие месяцы - покажет время, но уже сейчас ясно: привычные правила игры меняются, и к этому стоит быть готовым всем участникам рынка.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 4 (от 899 900 Р), EXEED LX, Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р), Mercedes V (от 3 183 000 Р)
Упомянутые марки: Chery, EXEED, Haval, Geely, Mercedes
