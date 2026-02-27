Почему V-Class, Tiggo 4 и Exeed LX дешевеют быстрее всех: анализ рынка января 2026

27 февраля 2026, 08:28
Mercedes, Chery и Exeed возглавили рейтинг самых подешевевших машин с пробегом
Mercedes, Chery и Exeed возглавили рейтинг самых подешевевших машин с пробегом
В январе 2026 года сразу три популярных модели резко потеряли в цене на вторичном рынке. Эксперты объяснили, почему это произошло именно сейчас и что ждет рынок дальше. Мало кто знает детали изменений.
Для российских автолюбителей январь 2026 года стал неожиданным месяцем: на рынке подержанных машин произошли заметные перемены, которые могут повлиять на планы многих покупателей и продавцов. Сразу три модели автомобилей оказались в центре внимания из-за рекордного падения цен - это не просто статистика, а реальный сигнал о том, как меняется ситуация на вторичном рынке.
По информации «Российской Газеты», коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин поделился свежими данными: Mercedes-Benz V-Class, Chery Tiggo 4 и Exeed LX стали лидерами по снижению медианной стоимости среди всех подержанных авто в стране. За год, с января 2025 по январь 2026, эти машины потеряли в цене от 19 до 20 процентов. Mercedes-Benz V-Class подешевел на 20,2% (до 8,9 млн рублей), Chery Tiggo 4 - на 19,9% (до 1,2 млн рублей), а Exeed LX - на 19,4% (до 1,8 млн рублей). Такие цифры редко встречаются даже в периоды рыночных потрясений.
В десятку самых быстро дешевеющих моделей также вошли Haval Jolion (-17,8%), Mercedes-Benz S-Class (-15,9%), Range Rover (-15%), Exeed TXL (-14,6%), Cadillac Escalade (-14,3%), Kia Rio (-14,1%) и Geely Coolray (-14%). Эксперты отмечают, что столь резкое снижение цен связано с тем, что на рынке появилось много предложений от частных владельцев, а спрос, напротив, остался ограниченным. Это создало ситуацию, когда продавцы вынуждены идти на уступки, чтобы привлечь покупателей.
Интересно, что январь 2026 года стал первым месяцем за долгое время, когда средняя стоимость подержанных автомобилей начала понемногу расти. Это может говорить о том, что рынок постепенно нащупывает новое равновесие после периода затяжного падения цен. Однако пока тенденция к удешевлению сохраняется, и многие автомобилисты стараются не затягивать с продажей своих машин, опасаясь дальнейших потерь.
Стоит отметить, что подобные изменения на рынке подержанных авто происходят не впервые. Например, недавно эксперты анализировали, где сейчас можно найти самые крупные скидки на новые автомобили, и какие бренды предлагают максимальные дисконты. Подробности об этом можно узнать в материале о свежих скидках на новые машины и изменениях цен у дилеров.
В целом, ситуация на вторичном рынке остается напряженной: покупатели ждут дальнейшего снижения цен, а продавцы вынуждены корректировать свои ожидания. Как поведет себя рынок в ближайшие месяцы - покажет время, но уже сейчас ясно: привычные правила игры меняются, и к этому стоит быть готовым всем участникам рынка.
Похожие материалы Чери, Эксид, Хавейл, Джили, Мерседес
-
26.02.2026, 17:23
Haval в России: завод в Тульской области выпустил 440 тысяч авто за 7 лет
Российский завод Haval за короткий срок стал одним из крупнейших игроков на рынке кроссоверов. Более 440 тысяч машин сошли с конвейера с 2019 года. Какие модели выпускают, как устроено производство и что ждет предприятие дальше - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что планы на будущее уже озвучены.Читать далее
-
19.02.2026, 20:31
Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам
Lada Iskra стартовала с ограниченным тиражом и скромной комплектацией, что сразу вызвало ажиотаж. Китайские аналоги уже доступны в салонах, оснащены автоматическими коробками передач и современными опциями. Почему российская новинка не выдерживает конкуренции - в нашем материале.Читать далее
-
19.02.2026, 18:00
Сравнение Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro: что выбрать на вторичном рынке
Китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro все чаще встречаются на вторичном рынке России. Мы разобрались, какие особенности этих моделей оказывают влияние на их надежность и ликвидность при перепродаже.Читать далее
-
19.02.2026, 06:35
Lada Iskra против китайских конкурентов: плюсы и минусы новой модели
Lada Iskra пришла на смену Granta, но оказалась дороже и вышла с задержкой. Универсал, адаптация к российским условиям и доступность сервисов - сильные стороны модели. Но есть и недостатки, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
18.02.2026, 07:45
10 самых выгодных подержанных авто до 2 млн рублей: свежий рейтинг для покупателей
Вышло исследование: на вторичном рынке России появились новые лидеры среди бюджетных авто. Эксперт назвал 10 моделей, которые сохраняют ликвидность и не теряют в цене. Какие машины сейчас выгоднее всего покупать и почему - объясняем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 10:50
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster на асфальте и бездорожье
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
16.02.2026, 17:16
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей: актуальные предложения 2026 года
В условиях снежной зимы полный привод становится не роскошью, а необходимостью. Мы собрали самые интересные кроссоверы с четырьмя ведущими колесами, которые можно купить дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, что предлагают производители и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
14.02.2026, 08:39
Драйв против простора: Сравниваем Geely Coolray и Haval Jolion в реалиях 2026 года
Geely Coolray и Haval Jolion продолжают набирать популярность среди российских водителей. В материале - разбор ключевых отличий, особенностей интерьера, технических решений и нюансов эксплуатации, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы Чери, Эксид, Хавейл, Джили, Мерседес
-
26.02.2026, 17:23
Haval в России: завод в Тульской области выпустил 440 тысяч авто за 7 лет
Российский завод Haval за короткий срок стал одним из крупнейших игроков на рынке кроссоверов. Более 440 тысяч машин сошли с конвейера с 2019 года. Какие модели выпускают, как устроено производство и что ждет предприятие дальше - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что планы на будущее уже озвучены.Читать далее
-
19.02.2026, 20:31
Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам
Lada Iskra стартовала с ограниченным тиражом и скромной комплектацией, что сразу вызвало ажиотаж. Китайские аналоги уже доступны в салонах, оснащены автоматическими коробками передач и современными опциями. Почему российская новинка не выдерживает конкуренции - в нашем материале.Читать далее
-
19.02.2026, 18:00
Сравнение Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro: что выбрать на вторичном рынке
Китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro все чаще встречаются на вторичном рынке России. Мы разобрались, какие особенности этих моделей оказывают влияние на их надежность и ликвидность при перепродаже.Читать далее
-
19.02.2026, 06:35
Lada Iskra против китайских конкурентов: плюсы и минусы новой модели
Lada Iskra пришла на смену Granta, но оказалась дороже и вышла с задержкой. Универсал, адаптация к российским условиям и доступность сервисов - сильные стороны модели. Но есть и недостатки, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
18.02.2026, 07:45
10 самых выгодных подержанных авто до 2 млн рублей: свежий рейтинг для покупателей
Вышло исследование: на вторичном рынке России появились новые лидеры среди бюджетных авто. Эксперт назвал 10 моделей, которые сохраняют ликвидность и не теряют в цене. Какие машины сейчас выгоднее всего покупать и почему - объясняем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 10:50
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster на асфальте и бездорожье
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
16.02.2026, 17:16
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей: актуальные предложения 2026 года
В условиях снежной зимы полный привод становится не роскошью, а необходимостью. Мы собрали самые интересные кроссоверы с четырьмя ведущими колесами, которые можно купить дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, что предлагают производители и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
14.02.2026, 08:39
Драйв против простора: Сравниваем Geely Coolray и Haval Jolion в реалиях 2026 года
Geely Coolray и Haval Jolion продолжают набирать популярность среди российских водителей. В материале - разбор ключевых отличий, особенностей интерьера, технических решений и нюансов эксплуатации, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее