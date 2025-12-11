Эти три кроссовера взорвали рынок: в чем секрет их невероятной популярности?

11 декабря 2025, 16:29
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Российский авторынок преподнес сюрпризы. Некоторые кроссоверы показали резкий рост. Их популярность стремительно набирает обороты. Успех моделей оказался неожиданным. Разбираемся в причинах такого спроса.
Конец 2025 года принес неожиданные изменения в расстановку сил на российском автомобильном рынке. Сразу несколько моделей кроссоверов продемонстрировали впечатляющий рост популярности, ворвавшись в списки бестселлеров. Ключом к их успеху стали не только привлекательные ценники, но и глубокая адаптация к нашим дорожным и климатическим реалиям, а также организация локального производства.
Ярким примером стал Tenet T4, новичок от отечественного бренда. Эта модель, запущенная в производство лишь в августе, к ноябрю уже успела взлететь на четвертую строчку общероссийского рейтинга продаж. Как сообщает «Российская Газета», за месяц было реализовано 4535 таких автомобилей. Секрет кроется в удачном сочетании проверенной платформы от Chery Tiggo 4 и серьезной доработки на калужском заводе «АГР Холдинг». Инженеры позаботились о дополнительной антикоррозийной обработке воском, нанесли антигравийное покрытие и усилили шумоизоляцию. Кузов защищен многослойной краской толщиной до 130 микрон. Для покупателей доступен полный зимний пакет. Под капотом на выбор: либо базовый 1,5-литровый атмосферник на 113 л.с. с механикой или вариатором, либо 147-сильный турбомотор с «роботом». Изначально модель была только переднеприводной, но с декабря появилась и версия с интеллектуальным полным приводом I-4WD. Цены стартуют с демократичных 1 999 000 рублей.
Еще один герой ноября - кроссовер Belgee X70, который прочно закрепился в топ-10 российского рынка с результатом 3578 проданных машин. Несмотря на то, что в основе модели лежит уже не самый новый Geely Atlas Pro, автомобиль продолжает привлекать покупателей. Его ценят за надежность, хорошую подготовку к российским условиям эксплуатации, включая усиленное лакокрасочное покрытие и антикор, а также за отличное соотношение цены и оснащения. В своем классе это одно из самых выгодных предложений. Осенью 2025 года модель пережила обновление, получив освеженный дизайн, улучшенную шумоизоляцию и современную мультимедийную систему. Belgee X70 предлагается с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором в двух вариантах: с передним приводом и классическим 6-ступенчатым автоматом, или с полным приводом, 7-ступенчатым «роботом» и системой «мягкого гибрида». Стоимость начинается от 2 575 990 рублей.
Замыкает тройку лидеров Tenet T7, старший брат модели T4. Этот автомобиль построен на базе Chery Tiggo 7 L и также сходит с конвейера завода в Калуге. Он получил тот же комплекс доработок для России: усиленную защиту от коррозии и гравия, улучшенную тепло- и шумоизоляцию. С момента своего дебюта в августе спрос на T7 остается стабильно высоким. По итогам ноября было продано 4485 единиц, что лишь немного уступает младшей модели. Изначально кроссовер был доступен только с передним приводом, 1,6-литровым турбодвигателем на 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Однако в октябре производитель добавил долгожданную полноприводную трансмиссию I-4WD с несколькими режимами для разных дорожных условий. Цены на переднеприводную версию начинаются с 2 680 000 рублей, а за полный привод придется доплатить.
