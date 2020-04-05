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5 апреля 2020, 14:22

Названы три лучших семиместных «китайца» в России

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Фото: GAC
Кроссоверы ценят за их практичность и вместительность. Расскажем о трех семиместных китайских автомобилях, представленных на российском рынке. Они доступнее европейских аналогов, при этом отличаются хорошим набором функций и достойными характеристиками.
Названы три лучших семиместных китайца в России

Фото: Lifan

Названы три лучших семиместных китайца в России

Фото: Lifan

Названы три лучших семиместных китайца в России

Фото: Chery

Названы три лучших семиместных китайца в России

Фото: Chery

Названы три лучших семиместных китайца в России

 

Названы три лучших семиместных китайца в России

Фото: GAC

Названы три лучших семиместных китайца в России
Названы три лучших семиместных китайца в России
Названы три лучших семиместных китайца в России
Названы три лучших семиместных китайца в России
Названы три лучших семиместных китайца в России
Названы три лучших семиместных китайца в России
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Для тех, кому недостаточно пяти мест в автомобиле, редакция сайта Тарантас Ньюс подготовила список из трех относительно недорогих китайских кроссоверов с трехрядным салоном. Неплохим вариантом будет Lifan Myway, который стоит от 899 000 рублей без учета скидок и спецпредложений. Кроссовер оснащается 1,8-литровым мотором мощностью 125 л.с. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или автоматической коробкой передач. В список базового оснащения среди прочего входит медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, «кожаный» салон и 16-дюмовые легкосплавные колесные диски. Объем багажника – от 295 до 2 188 литров.

Второе место досталось флагману марки Chery – вседорожнику Tiggo 8. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором отдачей 170 сил и вариатором. Среди его достоинств – оцинкованный кузов, высокий уровень безопасности (5 звезд по C-NCAP) и хороший набор оборудования, включающий цифровую «приборку» и 10,25-дюймовый экран медиасистемы. Объем багажника составляет от 193 до 1 930 литров. Цены начинаются от 1 719 000 рублей. 
Завершает ТОП-3 семиместных китайских кроссоверов новинка российского рынка - GAC CS8. Его продажи стартовали в конце 2019 года. Автомобиль имеет яркий эффектный дизайн и вместительный салон. Кроссовер представлен у нас в четырех комплектациях. Базовый вседорожник с передним приводом стоит от 1 898 000 рублей, за топовый полноприводный вариант GT придется отдать 2 498 000 рублей. Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор на 190 сил, который сочетается с 6-диапазонным «автоматом». В список оснащения входит 3-зонный «климат» и передние кресла с электроприводом и вентиляцией.

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Отзывы по теме
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
Цитата:| Кому: Сергей Моржаков Согласен с вами полностью, прекрасный пример того, как нужно сочетать в себе класс, новшества и практичность. Никаких тебе излишеств, и это все стандартной комплектации. Чуть более дороже уже можно добавить немного других полезных вещей в салон. Скажу так: - для меня ...
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Названы три лучших семиместных «китайца» в России
{{material_128348}}Для тех, кому недостаточно пяти мест в автомобиле, редакция сайта Тарантас Ньюс подготовила список из трех относительно недорогих китайских кроссоверов с трехрядным салоном. Неплохим вариантом будет Lifan Myway, который стоит от 899 000 рублей без учета скидок и спецпредложений. Кроссовер оснащается 1,8-литровым мотором мощностью 125 л.с. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или автоматической коробкой передач. В список базового оснащения среди прочего входит медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, «кожаный» салон и 16-дюмовые легкосплавные колесные диски. Объем багажника – от 295 до 2 188 литров.Второе место досталось флагману марки Chery – вседорожнику Tiggo 8. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором отдачей 170 сил и вариатором. Среди его достоинств – оцинкованный кузов, высокий уровень безопасности (5 звезд по C-NCAP) и хороший набор оборудования, включающий цифровую «приборку» и 10,25-дюймовый экран медиасистемы. Объем багажника составляет от 193 до 1 930 литров. Цены начинаются от 1 719 000 рублей.  Завершает ТОП-3 семиместных китайских кроссоверов новинка российского рынка - GAC CS8. Его продажи стартовали в конце 2019 года. Автомобиль имеет яркий эффектный дизайн и вместительный салон. Кроссовер представлен у нас в четырех комплектациях. Базовый вседорожник с передним приводом стоит от 1 898 000 рублей, за топовый полноприводный вариант GT придется отдать 2 498 000 рублей. Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор на 190 сил, который сочетается с 6-диапазонным «автоматом». В список оснащения входит 3-зонный «климат» и передние кресла с электроприводом и вентиляцией.
2020-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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