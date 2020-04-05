5 апреля 2020, 14:22
Названы три лучших семиместных «китайца» в России
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Фото: GAC
Кроссоверы ценят за их практичность и вместительность. Расскажем о трех семиместных китайских автомобилях, представленных на российском рынке. Они доступнее европейских аналогов, при этом отличаются хорошим набором функций и достойными характеристиками.
Фото: Lifan
Фото: Lifan
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: GAC
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Второе место досталось флагману марки Chery – вседорожнику Tiggo 8. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором отдачей 170 сил и вариатором. Среди его достоинств – оцинкованный кузов, высокий уровень безопасности (5 звезд по C-NCAP) и хороший набор оборудования, включающий цифровую «приборку» и 10,25-дюймовый экран медиасистемы. Объем багажника составляет от 193 до 1 930 литров. Цены начинаются от 1 719 000 рублей.
Завершает ТОП-3 семиместных китайских кроссоверов новинка российского рынка - GAC CS8. Его продажи стартовали в конце 2019 года. Автомобиль имеет яркий эффектный дизайн и вместительный салон. Кроссовер представлен у нас в четырех комплектациях. Базовый вседорожник с передним приводом стоит от 1 898 000 рублей, за топовый полноприводный вариант GT придется отдать 2 498 000 рублей. Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор на 190 сил, который сочетается с 6-диапазонным «автоматом». В список оснащения входит 3-зонный «климат» и передние кресла с электроприводом и вентиляцией.
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Цитата:| Кому: Сергей Моржаков Согласен с вами полностью, прекрасный пример того, как нужно сочетать в себе класс, новшества и практичность. Никаких тебе излишеств, и это все стандартной комплектации. Чуть более дороже уже можно добавить немного других полезных вещей в салон. Скажу так: - для меня ...
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