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23 февраля 2020, 12:28

Названы три лучших «заряженных» хэтчбека

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Фото: Volkswagen
Эпоха хот-хэтчей началась в середине 1970-х годов с выходом на рынок Volkswagen Golf GTI. Он получил 110-сильный мотор, который при весе всего в 810 кг мог разогнаться до «сотни» за 9,2 секунды. Пик популярности хот-хэтчей пришелся на 1990-е годы, но и сейчас у этих мощных и компактных автомобилей есть немало поклонников по всему миру.
Названы три лучших заряженных хэтчбека

Фото: Volkswagen

Названы три лучших заряженных хэтчбека

Фото: Honda

Названы три лучших заряженных хэтчбека

Фото: Honda

Названы три лучших заряженных хэтчбека

 

Названы три лучших заряженных хэтчбека

 

Названы три лучших заряженных хэтчбека
Названы три лучших заряженных хэтчбека
Названы три лучших заряженных хэтчбека
Названы три лучших заряженных хэтчбека
Названы три лучших заряженных хэтчбека
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Журналисты греческого издания Drive Magazine решили выяснить, какой из семи самых популярных хот-хэтчей лучше ...
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Редакция портала «Автоновости дня» назвала три лучших хот-хэтча последних лет. Первое место отдали Volkswagen Golf R, который выполнен в лучших традициях своего легендарного предшественника Golf GTI. Современный автомобиль втрое мощнее, имеет полный привод и напичкан новейшей электроникой. Под капотом Golf R установлен 2,0-литровый турбомотор, форсированный до 310 сил и 380 Нм максимального крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.

Второе место досталось японскому Honda Civic Type R. Автомобиль со временем сменил атмосферный двигатель на турбомотор, и теперь его 2,0-литровый агрегат выдает 320 сил и 400 Нм пикового момента. Привод у хэтчбека исключительно передний, поэтому с места до 100 км/ч он ускоряется за 5,7 секунды. Не так быстро, как Golf R, зато японский хэтчбек демонстрирует лучшую управляемость на трассе. Его максимальная скорость достигает 270 км/ч.

Замыкает ТОП-3 лучших «заряженных» хэтчбеков Audi RS3 Sportback. Он может похвастаться 2,5-литровым турбомотором, мощность которого составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент равен 480 Нм. Вдобавок к этому у «немца» есть система полного привода quattro. В итоге, первую «сотню» он набирает за 4,1 секунды. Максимальная скорость урезана до 250 км/ч.

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Отзывы по теме
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Видео: Какой хотч-хэтч лучше?
А хде сид
Вася
Honda Civic Type R назвали «Автомобилем года»
Крутой гоночный автомобиль. Прошлые генерации были немного ближе к народу. Многие до сих пор на них по российским городам катаются. Был у меня такой - внешний вид, салон, динамика - все супер! Единственное, низковат для наших ям и запчасти дорогие.
Юрий
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Названы три лучших «заряженных» хэтчбека
{{material_123251}}Редакция портала «Автоновости дня» назвала три лучших хот-хэтча последних лет. Первое место отдали Volkswagen Golf R, который выполнен в лучших традициях своего легендарного предшественника Golf GTI. Современный автомобиль втрое мощнее, имеет полный привод и напичкан новейшей электроникой. Под капотом Golf R установлен 2,0-литровый турбомотор, форсированный до 310 сил и 380 Нм максимального крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.Второе место досталось японскому Honda Civic Type R. Автомобиль со временем сменил атмосферный двигатель на турбомотор, и теперь его 2,0-литровый агрегат выдает 320 сил и 400 Нм пикового момента. Привод у хэтчбека исключительно передний, поэтому с места до 100 км/ч он ускоряется за 5,7 секунды. Не так быстро, как Golf R, зато японский хэтчбек демонстрирует лучшую управляемость на трассе. Его максимальная скорость достигает 270 км/ч.Замыкает ТОП-3 лучших «заряженных» хэтчбеков Audi RS3 Sportback. Он может похвастаться 2,5-литровым турбомотором, мощность которого составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент равен 480 Нм. Вдобавок к этому у «немца» есть система полного привода quattro. В итоге, первую «сотню» он набирает за 4,1 секунды. Максимальная скорость урезана до 250 км/ч.
2020-02-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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