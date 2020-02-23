23 февраля 2020, 12:28
Названы три лучших «заряженных» хэтчбека
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Фото: Volkswagen
Эпоха хот-хэтчей началась в середине 1970-х годов с выходом на рынок Volkswagen Golf GTI. Он получил 110-сильный мотор, который при весе всего в 810 кг мог разогнаться до «сотни» за 9,2 секунды. Пик популярности хот-хэтчей пришелся на 1990-е годы, но и сейчас у этих мощных и компактных автомобилей есть немало поклонников по всему миру.
Фото: Volkswagen
Фото: Honda
Фото: Honda
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Второе место досталось японскому Honda Civic Type R. Автомобиль со временем сменил атмосферный двигатель на турбомотор, и теперь его 2,0-литровый агрегат выдает 320 сил и 400 Нм пикового момента. Привод у хэтчбека исключительно передний, поэтому с места до 100 км/ч он ускоряется за 5,7 секунды. Не так быстро, как Golf R, зато японский хэтчбек демонстрирует лучшую управляемость на трассе. Его максимальная скорость достигает 270 км/ч.
Замыкает ТОП-3 лучших «заряженных» хэтчбеков Audi RS3 Sportback. Он может похвастаться 2,5-литровым турбомотором, мощность которого составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент равен 480 Нм. Вдобавок к этому у «немца» есть система полного привода quattro. В итоге, первую «сотню» он набирает за 4,1 секунды. Максимальная скорость урезана до 250 км/ч.
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Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
А хде сид
Крутой гоночный автомобиль. Прошлые генерации были немного ближе к народу. Многие до сих пор на них по российским городам катаются. Был у меня такой - внешний вид, салон, динамика - все супер! Единственное, низковат для наших ям и запчасти дорогие.
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