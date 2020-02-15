15 февраля 2020, 13:59
Названы три надежные подержанные иномарки
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Беспроблемный и надежный автомобиль может быть не обязательно новым. Сейчас на вторичном рынке немало достойных б/у машин иностранных брендов, которые верно служат своим владельцам долгие годы.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Второе место досталось седану Nissan Almera Classic, который выпускался в том числе и в России на мощностях АвтоВАЗа. Главные преимущества модели - простая конструкция и надежные агрегаты. Комфорта в ней немного, зато машина получилась крепкой и неприхотливой. Выбора по моторам нет. Almera Classic оснащалась безальтернативным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 107 сил.
Список надежных иномарок был бы неполным без Toyota Corolla. Автомобиль десятого поколения отличается удачным сочетанием выносливой подвески и проверенных временем агрегатов. На рынке можно найти немало достойных экземпляров в хорошем состоянии, не требующих дополнительных вложений. В линейке двигателей – только бензиновые агрегаты объемом 1,3, 1,4 и 1,6 литра. Наиболее распространен топовый 124-сильный мотор.
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