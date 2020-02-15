Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
15 февраля 2020, 13:59

Названы три надежные подержанные иномарки

  • 883
  • 0
Беспроблемный и надежный автомобиль может быть не обязательно новым. Сейчас на вторичном рынке немало достойных б/у машин иностранных брендов, которые верно служат своим владельцам долгие годы.
Названы три надежные подержанные иномарки

Фото: Skoda

Названы три надежные подержанные иномарки

Фото: Skoda

Названы три надежные подержанные иномарки

Фото: Nissan

Названы три надежные подержанные иномарки

Фото: Nissan

Названы три надежные подержанные иномарки

Фото: Toyota

Названы три надежные подержанные иномарки

Фото: Toyota

Названы три надежные подержанные иномарки
Названы три надежные подержанные иномарки
Названы три надежные подержанные иномарки
Названы три надежные подержанные иномарки
Названы три надежные подержанные иномарки
Названы три надежные подержанные иномарки
Ранее мы писали
Составлен рейтинг самых надежных и популярных автомобилей 1993 – 2008 годов выпуска. Были проанализированы ...
Читать далее
Журналисты портала «Автоновости дня» совместно с экспертами вторичного рынка выбрали три надежных автомобиля среди иномарок. Первым в списке значится Skoda Octavia второго поколения (А5), которая хорошо зарекомендовала себя благодаря надежности и устойчивости к коррозии. Владельцы ценят ее за просторный салон и вместительный багажник. В моторную гамму входят бензиновые и дизельные моторы объемом от 1,6 до 2,0 литров и мощностью от 102 до 150 лошадиных сил.

Второе место досталось седану Nissan Almera Classic, который выпускался в том числе и в России на мощностях АвтоВАЗа. Главные преимущества модели - простая конструкция и надежные агрегаты. Комфорта в ней немного, зато машина получилась крепкой и неприхотливой. Выбора по моторам нет. Almera Classic оснащалась безальтернативным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 107 сил.

Список надежных иномарок был бы неполным без Toyota Corolla. Автомобиль десятого поколения отличается удачным сочетанием выносливой подвески и проверенных временем агрегатов. На рынке можно найти немало достойных экземпляров в хорошем состоянии, не требующих дополнительных вложений. В линейке двигателей – только бензиновые агрегаты объемом 1,3, 1,4 и 1,6 литра. Наиболее распространен топовый 124-сильный мотор.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Almera
привет всем!скажите мне от ниссана альмера на ниссан максимум подойдет генератор
ренат
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Форум Toyota Corolla
Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Nissan Almera
Объявления о продаже Nissan Almera
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы три надежные подержанные иномарки
{{material_122490}}Журналисты портала «Автоновости дня» совместно с экспертами вторичного рынка выбрали три надежных автомобиля среди иномарок. Первым в списке значится Skoda Octavia второго поколения (А5), которая хорошо зарекомендовала себя благодаря надежности и устойчивости к коррозии. Владельцы ценят ее за просторный салон и вместительный багажник. В моторную гамму входят бензиновые и дизельные моторы объемом от 1,6 до 2,0 литров и мощностью от 102 до 150 лошадиных сил.Второе место досталось седану Nissan Almera Classic, который выпускался в том числе и в России на мощностях АвтоВАЗа. Главные преимущества модели - простая конструкция и надежные агрегаты. Комфорта в ней немного, зато машина получилась крепкой и неприхотливой. Выбора по моторам нет. Almera Classic оснащалась безальтернативным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 107 сил.Список надежных иномарок был бы неполным без Toyota Corolla. Автомобиль десятого поколения отличается удачным сочетанием выносливой подвески и проверенных временем агрегатов. На рынке можно найти немало достойных экземпляров в хорошем состоянии, не требующих дополнительных вложений. В линейке двигателей – только бензиновые агрегаты объемом 1,3, 1,4 и 1,6 литра. Наиболее распространен топовый 124-сильный мотор.
2020-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Тверь Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться