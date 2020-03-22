22 марта 2020, 15:57
Названы три популярных дизельных кроссовера
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Фото: Renault
Дизельные моторы обеспечивают вседорожникам хорошую тягу на низких оборотах и отличаются топливной экономичностью. Расскажем о трех наиболее популярных дизельных кроссоверах, представленных на российском рынке.
Фото: Renault
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Kia
Фото: Kia
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Немецкая ассоциация технического надзора (TÜV) опубликовала очередной рейтинг самых надежных кроссоверов. ...Читать далее
Второе место отдали более крупному Hyundai Santa Fe (от 2,5 млн рублей). Его 2,2-литровый турбодизель выдает 200 «лошадей» и обеспечивает кроссоверу неплохую динамику. В связке с автоматической КПП расход топлива у Hyundai Santa Fe укладывается в 7,5 литра на 100 километров пробега.
На третьем месте расположился его близкий родственник – Kia Sorento Prime (от 2,5 млн рублей). Под капотом установлен тот же 200-сильный дизель. Расход топлива у этого «корейца» чуть выше за счет более крупных габаритов. Он тратит примерно 8 литров на каждую сотню километров. Автомобиль предлагается в 5- и 7-местных версиях.
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Отзывы по теме
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
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