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22 марта 2020, 15:57

Названы три популярных дизельных кроссовера

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Фото: Renault
Дизельные моторы обеспечивают вседорожникам хорошую тягу на низких оборотах и отличаются топливной экономичностью. Расскажем о трех наиболее популярных дизельных кроссоверах, представленных на российском рынке.
Названы три популярных дизельных кроссовера

Фото: Renault

Названы три популярных дизельных кроссовера

Фото: Hyundai

Названы три популярных дизельных кроссовера

Фото: Hyundai

Названы три популярных дизельных кроссовера

Фото: Kia

Названы три популярных дизельных кроссовера

Фото: Kia

Названы три популярных дизельных кроссовера
Названы три популярных дизельных кроссовера
Названы три популярных дизельных кроссовера
Названы три популярных дизельных кроссовера
Названы три популярных дизельных кроссовера
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Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-3 самых популярных дизельных кроссоверов в России. В бюджетном сегменте наибольшим спросом пользуется дизельный Renault Duster (от 1 073 000 рублей). Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 109 л.с., механической коробкой передач и полным приводом. Заявленный расход составляет немногим более 5 литров на «сотню».

Второе место отдали более крупному Hyundai Santa Fe (от 2,5 млн рублей). Его 2,2-литровый турбодизель выдает 200 «лошадей» и обеспечивает кроссоверу неплохую динамику. В связке с автоматической КПП расход топлива у Hyundai Santa Fe укладывается в 7,5 литра на 100 километров пробега.

На третьем месте расположился его близкий родственник – Kia Sorento Prime (от 2,5 млн рублей). Под капотом установлен тот же 200-сильный дизель. Расход топлива у этого «корейца» чуть выше за счет более крупных габаритов. Он тратит примерно 8 литров на каждую сотню километров. Автомобиль предлагается в 5- и 7-местных версиях.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Форум Hyundai Santa Fe
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Farion
Дизели хороши, но почему-то мы их покупаем неохотно
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
Бот
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Названы три популярных дизельных кроссовера
{{material_128228}}Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-3 самых популярных дизельных кроссоверов в России. В бюджетном сегменте наибольшим спросом пользуется дизельный Renault Duster (от 1 073 000 рублей). Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 109 л.с., механической коробкой передач и полным приводом. Заявленный расход составляет немногим более 5 литров на «сотню».Второе место отдали более крупному Hyundai Santa Fe (от 2,5 млн рублей). Его 2,2-литровый турбодизель выдает 200 «лошадей» и обеспечивает кроссоверу неплохую динамику. В связке с автоматической КПП расход топлива у Hyundai Santa Fe укладывается в 7,5 литра на 100 километров пробега.На третьем месте расположился его близкий родственник – Kia Sorento Prime (от 2,5 млн рублей). Под капотом установлен тот же 200-сильный дизель. Расход топлива у этого «корейца» чуть выше за счет более крупных габаритов. Он тратит примерно 8 литров на каждую сотню километров. Автомобиль предлагается в 5- и 7-местных версиях.
2020-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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