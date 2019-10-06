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6 октября 2019, 12:15

Названы три самых доступных японских кроссовера

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Кроссоверы привлекают вместительностью, комфортом и хорошими ходовыми качествами. Японские автомобили ценят за надежность и хорошее сочетание цены и уровня оснащенности. Рассмотрим самые интересные предложения российского авторынка.
Названы три самых доступных японских кроссовера

 

Названы три самых доступных японских кроссовера

Фото взято из открытых источников

Названы три самых доступных японских кроссовера

Фото взято из открытых источников

Названы три самых доступных японских кроссовера

Фото взято из открытых источников

Названы три самых доступных японских кроссовера

Фото взято из открытых источников

Названы три самых доступных японских кроссовера

Фото взято из открытых источников

Названы три самых доступных японских кроссовера
Названы три самых доступных японских кроссовера
Названы три самых доступных японских кроссовера
Названы три самых доступных японских кроссовера
Названы три самых доступных японских кроссовера
Названы три самых доступных японских кроссовера
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Редакция сайта Тарантас Ньюс проанализировала актуальные предложения на российском рынке новых легковых автомобилей и выбрала три относительно доступных японских кроссовера. Актуальные цены на автомобили указаны без учета скидок и специальных предложений.

Рестайлинговый Nissan Qashqai отличается привлекательным узнаваемым дизайном, в котором гармонично сочетаются мягкие и резкие черты. Сейчас покупатели могут выбирать из двух моторов: 1,2-литра (115 л.с.) и 2,0 литра (144 л.с.). Оба агрегата могут сочетаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Полный привод доступен только для версий со «старшим» мотором. В оснащение топовых комплектаций входит 7,0-дюймовый тачскрин медиасистемы, комплекс электронных помощников и 18-дюймовые колеса. Стоит Qashqai сейчас от 1 250 000 до 1 880 000 рублей.

Suzuki Vitara сочетает сдержанный дизайн с возможностью выбрать модную окраску кузова с контрастной крышей. В моторную гамму входят два бензиновых агрегата: 1,6-литровый «атмосферник» (117 л.с.) и 1,4-литровый турбомотор (140 л.с.). Первый работает в паре с МКПП-5 или с «автоматом», второй – только с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный. Базовая версия GL со 117-сильным мотором, «механикой» и передним приводом стоит от 1 199 000 рублей, а топовая GLX с 1,4-литровым турбомотором, полным приводом и АКПП – от 1 729 000 рублей.

Mitsubishi ASX предлагается в России с бензиновыми моторами объемом 1.6 и 2.0 литра. «Младший» двигатель сочетается с 5-ступенчатой «механикой», 2,0-литровый – с вариатором. Владельцы ценят его за яркий дизайн, хорошую динамику и высокое качество сборки. Покупатели могут выбирать из трех уровней оснащения: Inform, Invite, Intense и Instyle. В список доступного оборудования входит 8-дюймовый экран медиасистемы, аудиосистема с 6 динамиками, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные ДХО, система бесключевого доступа и камера заднего вида. Цены варьируются в диапазоне от 1 229 000 до 1 673 000 рублей.

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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Форум Suzuki Vitara
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
Сергей
Форум Mitsubishi ASX
У друга такой кроссовер, давал мне пару раз прокатиться. Что могу сказать - автомобиль действительно достойный. Не смотря на немаленькие габариты очень маневренный и управлять им легко. Нормально ведет себя, как в условиях города, так и на трассе. Быстро набирает скорость, не смотря на солидный вес. ...
Алексей Рягузов
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Названы три самых доступных японских кроссовера
{{material_127645}}Редакция сайта Тарантас Ньюс проанализировала актуальные предложения на российском рынке новых легковых автомобилей и выбрала три относительно доступных японских кроссовера. Актуальные цены на автомобили указаны без учета скидок и специальных предложений.Рестайлинговый Nissan Qashqai отличается привлекательным узнаваемым дизайном, в котором гармонично сочетаются мягкие и резкие черты. Сейчас покупатели могут выбирать из двух моторов: 1,2-литра (115 л.с.) и 2,0 литра (144 л.с.). Оба агрегата могут сочетаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Полный привод доступен только для версий со «старшим» мотором. В оснащение топовых комплектаций входит 7,0-дюймовый тачскрин медиасистемы, комплекс электронных помощников и 18-дюймовые колеса. Стоит Qashqai сейчас от 1 250 000 до 1 880 000 рублей.Suzuki Vitara сочетает сдержанный дизайн с возможностью выбрать модную окраску кузова с контрастной крышей. В моторную гамму входят два бензиновых агрегата: 1,6-литровый «атмосферник» (117 л.с.) и 1,4-литровый турбомотор (140 л.с.). Первый работает в паре с МКПП-5 или с «автоматом», второй – только с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный. Базовая версия GL со 117-сильным мотором, «механикой» и передним приводом стоит от 1 199 000 рублей, а топовая GLX с 1,4-литровым турбомотором, полным приводом и АКПП – от 1 729 000 рублей.Mitsubishi ASX предлагается в России с бензиновыми моторами объемом 1.6 и 2.0 литра. «Младший» двигатель сочетается с 5-ступенчатой «механикой», 2,0-литровый – с вариатором. Владельцы ценят его за яркий дизайн, хорошую динамику и высокое качество сборки. Покупатели могут выбирать из трех уровней оснащения: Inform, Invite, Intense и Instyle. В список доступного оборудования входит 8-дюймовый экран медиасистемы, аудиосистема с 6 динамиками, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные ДХО, система бесключевого доступа и камера заднего вида. Цены варьируются в диапазоне от 1 229 000 до 1 673 000 рублей.
2019-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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