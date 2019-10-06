6 октября 2019, 12:15
Названы три самых доступных японских кроссовера
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Кроссоверы привлекают вместительностью, комфортом и хорошими ходовыми качествами. Японские автомобили ценят за надежность и хорошее сочетание цены и уровня оснащенности. Рассмотрим самые интересные предложения российского авторынка.
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Рестайлинговый Nissan Qashqai отличается привлекательным узнаваемым дизайном, в котором гармонично сочетаются мягкие и резкие черты. Сейчас покупатели могут выбирать из двух моторов: 1,2-литра (115 л.с.) и 2,0 литра (144 л.с.). Оба агрегата могут сочетаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Полный привод доступен только для версий со «старшим» мотором. В оснащение топовых комплектаций входит 7,0-дюймовый тачскрин медиасистемы, комплекс электронных помощников и 18-дюймовые колеса. Стоит Qashqai сейчас от 1 250 000 до 1 880 000 рублей.
Suzuki Vitara сочетает сдержанный дизайн с возможностью выбрать модную окраску кузова с контрастной крышей. В моторную гамму входят два бензиновых агрегата: 1,6-литровый «атмосферник» (117 л.с.) и 1,4-литровый турбомотор (140 л.с.). Первый работает в паре с МКПП-5 или с «автоматом», второй – только с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный. Базовая версия GL со 117-сильным мотором, «механикой» и передним приводом стоит от 1 199 000 рублей, а топовая GLX с 1,4-литровым турбомотором, полным приводом и АКПП – от 1 729 000 рублей.
Mitsubishi ASX предлагается в России с бензиновыми моторами объемом 1.6 и 2.0 литра. «Младший» двигатель сочетается с 5-ступенчатой «механикой», 2,0-литровый – с вариатором. Владельцы ценят его за яркий дизайн, хорошую динамику и высокое качество сборки. Покупатели могут выбирать из трех уровней оснащения: Inform, Invite, Intense и Instyle. В список доступного оборудования входит 8-дюймовый экран медиасистемы, аудиосистема с 6 динамиками, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные ДХО, система бесключевого доступа и камера заднего вида. Цены варьируются в диапазоне от 1 229 000 до 1 673 000 рублей.
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Отзывы по теме
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
У друга такой кроссовер, давал мне пару раз прокатиться. Что могу сказать - автомобиль действительно достойный. Не смотря на немаленькие габариты очень маневренный и управлять им легко. Нормально ведет себя, как в условиях города, так и на трассе. Быстро набирает скорость, не смотря на солидный вес. ...
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