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7 марта 2020, 23:49

Названы три самых мощных автомобиля за 1,5 млн рублей

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Фото: Skoda
При выборе автомобиля одни обращают внимание на его вместительность, другие – на дизайн, третьи – на величину дорожного просвета и внедорожные качества. Многие ставят на первое место динамику и мощность.
Названы три самых мощных автомобиля за 1 5 млн рублей

Фото: Skoda

Названы три самых мощных автомобиля за 1 5 млн рублей

Фото: Geely

Названы три самых мощных автомобиля за 1 5 млн рублей

Фото: Geely

Названы три самых мощных автомобиля за 1 5 млн рублей

Фото: Kia

Названы три самых мощных автомобиля за 1 5 млн рублей

Фото: Kia

Названы три самых мощных автомобиля за 1 5 млн рублей
Названы три самых мощных автомобиля за 1 5 млн рублей
Названы три самых мощных автомобиля за 1 5 млн рублей
Названы три самых мощных автомобиля за 1 5 млн рублей
Названы три самых мощных автомобиля за 1 5 млн рублей
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Редакция издания speedme.ru назвала три самых мощных автомобиля, стоимость которых в автосалоне - около 1,5 млн рублей. Первое место отдали лифтбеку Skoda Octavia, оснащенному 1,8-литровым мотором мощностью 180 сил. Агрегат сочетается с «механикой» или с роботизированной коробкой передач. При массе равной 1 265 килограммов разгон с места до «сотни» не превышает 7,7 секунды. Расход топлива – 5,4 литра по трассе и 7,4 литра в городе. Цена – от 1 454 000 рублей.

Второе место занимает китайский кроссовер Geely Atlas с 1,8-литровым турбомотором TGDI мощностью 180 сил и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. До первой «сотни» более тяжелый кроссовер разгоняется за 10,7 секунды, а бензина тратит порядка 9 литров на 100 км пути. Версия с передним приводом стоит минимум 1 519 990 рублей.

На третьей строчке расположился корейский седан Kia Optima. Под капотом автомобиля работает 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 150 сил. Заправлять его можно как 95-м, так и 92-м бензином. С места до 100 км/ч Optima разгоняется за 9,6 секунды. Расход топлива составляет 7,7 литра. Автомобиль 2020 года выпуска в комплектации «Классик» с механической КПП стоит от 1 384 900 рублей. Седан с «автоматом» обойдется еще на 130 000 рублей дороже.

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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Названы три самых мощных автомобиля за 1,5 млн рублей
{{material_129187}}Редакция издания speedme.ru назвала три самых мощных автомобиля, стоимость которых в автосалоне - около 1,5 млн рублей. Первое место отдали лифтбеку Skoda Octavia, оснащенному 1,8-литровым мотором мощностью 180 сил. Агрегат сочетается с «механикой» или с роботизированной коробкой передач. При массе равной 1 265 килограммов разгон с места до «сотни» не превышает 7,7 секунды. Расход топлива – 5,4 литра по трассе и 7,4 литра в городе. Цена – от 1 454 000 рублей.Второе место занимает китайский кроссовер Geely Atlas с 1,8-литровым турбомотором TGDI мощностью 180 сил и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. До первой «сотни» более тяжелый кроссовер разгоняется за 10,7 секунды, а бензина тратит порядка 9 литров на 100 км пути. Версия с передним приводом стоит минимум 1 519 990 рублей.На третьей строчке расположился корейский седан Kia Optima. Под капотом автомобиля работает 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 150 сил. Заправлять его можно как 95-м, так и 92-м бензином. С места до 100 км/ч Optima разгоняется за 9,6 секунды. Расход топлива составляет 7,7 литра. Автомобиль 2020 года выпуска в комплектации «Классик» с механической КПП стоит от 1 384 900 рублей. Седан с «автоматом» обойдется еще на 130 000 рублей дороже.
2020-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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