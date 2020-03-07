7 марта 2020, 23:49
Названы три самых мощных автомобиля за 1,5 млн рублей
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Фото: Skoda
При выборе автомобиля одни обращают внимание на его вместительность, другие – на дизайн, третьи – на величину дорожного просвета и внедорожные качества. Многие ставят на первое место динамику и мощность.
Фото: Skoda
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Kia
Фото: Kia
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Второе место занимает китайский кроссовер Geely Atlas с 1,8-литровым турбомотором TGDI мощностью 180 сил и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. До первой «сотни» более тяжелый кроссовер разгоняется за 10,7 секунды, а бензина тратит порядка 9 литров на 100 км пути. Версия с передним приводом стоит минимум 1 519 990 рублей.
На третьей строчке расположился корейский седан Kia Optima. Под капотом автомобиля работает 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 150 сил. Заправлять его можно как 95-м, так и 92-м бензином. С места до 100 км/ч Optima разгоняется за 9,6 секунды. Расход топлива составляет 7,7 литра. Автомобиль 2020 года выпуска в комплектации «Классик» с механической КПП стоит от 1 384 900 рублей. Седан с «автоматом» обойдется еще на 130 000 рублей дороже.
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