12 февраля 2020, 16:39
Названы три способа сэкономить на топливе
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Оплата топлива занимает далеко не последнее место в общих эксплуатационных расходах российских автомобилистов. При покупке новой машины люди нередко задумываются, как можно сократить затраты по этой статье, и обращают внимание на «прожорливость» выбранной модели.
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Прежде всего, стоит задуматься о покупке автомобиля с дизельным двигателем. Если раньше дизели прочно ассоциировались с тракторами и грязными грузовиками, то современные агрегаты на тяжелом топливе вполне экологичны. При этом они оказываются экономичнее бензиновых моторов.
Еще один выход – купить малолитражку. Но автомобили А-класса в России спросом не пользуются. Отечественные автомобилисты предпочитают универсальные машины, на которых можно и на работу съездить, и со всей семьей на дачу. Поэтому следующий по размеру В-класс будет в самый раз. По статистике АЕБ, на автомобили В-класса в 2019 году на российском авторынке пришлось почти 40% продаж.
Наконец, существует и более экзотический для нашей страны вариант – гибридный автомобиль. Крупный гибридный кроссовер может тратить всего по 5 литров на 100 километров пробега. Единственный серьезный минус – гибридные версии на российском рынке есть только у моделей премиальных брендов. А значит, за автомобиль придется отдать не менее 3 млн рублей. С другой стороны, можно приобрести бюджетную битопливную машину с заводским или лицензированным газобаллонным оборудованием. Например, Lada Vesta CNG стоит от 836 900 до 955 900 рублей.
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
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19.12.2019, 10:20
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Комментарии пользователей
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Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
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