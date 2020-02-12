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12 февраля 2020, 16:39

Названы три способа сэкономить на топливе

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Оплата топлива занимает далеко не последнее место в общих эксплуатационных расходах российских автомобилистов. При покупке новой машины люди нередко задумываются, как можно сократить затраты по этой статье, и обращают внимание на «прожорливость» выбранной модели.
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Существует много способов снизить расход топлива: выключать кондиционер, не перегружать автомобиль, своевременно менять свечи и фильтры, следить за давлением в шинах и так далее. Но можно подойти к вопросу радикально – купить автомобиль со скромным аппетитом. Журналисты «Российской газеты» рассказали о трех возможных вариантах.

Прежде всего, стоит задуматься о покупке автомобиля с дизельным двигателем. Если раньше дизели прочно ассоциировались с тракторами и грязными грузовиками, то современные агрегаты на тяжелом топливе вполне экологичны. При этом они оказываются экономичнее бензиновых моторов.

Еще один выход – купить малолитражку. Но автомобили А-класса в России спросом не пользуются. Отечественные автомобилисты предпочитают универсальные машины, на которых можно и на работу съездить, и со всей семьей на дачу. Поэтому следующий по размеру В-класс будет в самый раз. По статистике АЕБ, на автомобили В-класса в 2019 году на российском авторынке пришлось почти 40% продаж.

Наконец, существует и более экзотический для нашей страны вариант – гибридный автомобиль. Крупный гибридный кроссовер может тратить всего по 5 литров на 100 километров пробега. Единственный серьезный минус – гибридные версии на российском рынке есть только у моделей премиальных брендов. А значит, за автомобиль придется отдать не менее 3 млн рублей. С другой стороны, можно приобрести бюджетную битопливную машину с заводским или лицензированным газобаллонным оборудованием. Например, Lada Vesta CNG стоит от 836 900 до 955 900 рублей.


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Отзывы по теме
В Porsche задумались о создании бюджетного спорткара
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Денис
Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Валерий
Отзыв о SsangYong Actyon 2007 года
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
Алёна
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Названы три способа сэкономить на топливе
{{material_124125}}Существует много способов снизить расход топлива: выключать кондиционер, не перегружать автомобиль, своевременно менять свечи и фильтры, следить за давлением в шинах и так далее. Но можно подойти к вопросу радикально – купить автомобиль со скромным аппетитом. Журналисты «Российской газеты» рассказали о трех возможных вариантах.Прежде всего, стоит задуматься о покупке автомобиля с дизельным двигателем. Если раньше дизели прочно ассоциировались с тракторами и грязными грузовиками, то современные агрегаты на тяжелом топливе вполне экологичны. При этом они оказываются экономичнее бензиновых моторов.Еще один выход – купить малолитражку. Но автомобили А-класса в России спросом не пользуются. Отечественные автомобилисты предпочитают универсальные машины, на которых можно и на работу съездить, и со всей семьей на дачу. Поэтому следующий по размеру В-класс будет в самый раз. По статистике АЕБ, на автомобили В-класса в 2019 году на российском авторынке пришлось почти 40% продаж.Наконец, существует и более экзотический для нашей страны вариант – гибридный автомобиль. Крупный гибридный кроссовер может тратить всего по 5 литров на 100 километров пробега. Единственный серьезный минус – гибридные версии на российском рынке есть только у моделей премиальных брендов. А значит, за автомобиль придется отдать не менее 3 млн рублей. С другой стороны, можно приобрести бюджетную битопливную машину с заводским или лицензированным газобаллонным оборудованием. Например, Lada Vesta CNG стоит от 836 900 до 955 900 рублей.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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