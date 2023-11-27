Названы ушедшие в историю автомобильные марки, по которым больше всего скучают автолюбители

Ранее мы писали Взгляните на уникальное купе Saab: его можно купить C аукциона Bonhams в начале октября продадут единственный в своем роде Saab EX 1997 года. Автомобиль построил ... Читать далее

Автопром – это всего лишь бизнес, но автомобили – это нечто личное. Они объединяют владельцев одной модели в автоклубы, становятся членами семьи или предметом коллекционирования. Старые машины с двигателями внутреннего сгорания обладали своим неповторимым шармом и узнаваемой внешностью. Смогут ли современные электрокары очаровывать также, как это делали модели прежних лет, покажет время. Но учитывая, как мало можно отремонтировать в электрокарах самостоятельно, их в основном воспринимают как обычную бытовую технику, как утилитарное транспортное средство для поездок на работу и по магазинам.

Автомобили с ДВС прошлых лет продолжают тревожить умы автолюбителей даже спустя годы после завершения производства. Журналисты издания Autoevolution изучили поисковые запросы в Google и выяснили, что американцы больше всего скучают по Saab, Pontiac и Oldsmobile. Первое место досталось Saab. За месяц было зарегистрировано около 110 000 уникальных поисковых запросов. Официально история автомобильной марки завершилась в 2012 году, но имя Saab живо по сей день. Шведская компания производит самолеты, а также продукцию военного назначения и для гражданской аэрокосмической промышленности.

Фото: wikipedia.org

Ранее мы писали С конвейера сошла последняя Audi TT Компания Audi официально попрощалась с легендарной моделью Tourist Trophy или ТТ. За четверть века с конвейера ... Читать далее

Если говорить об автолюбителях по всему миру, то в десятку марок, вызывающих самую большую ностальгию в Японии, Германии, Великобритании, Индии, Франции, Италии, Южной Кореи и Бразилии вошли: Trabant, Holden, Studebaker, DeSoto, Saturn, Talbot и Edsel. Возможно, нам повезет увидеть через 20 – 30 лет, будет ли сегодняшняя молодежь также страстно обсуждать Tesla, Rivian, Voyah или BYD.

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