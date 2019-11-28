28 ноября 2019, 13:58
Названы вседорожники с полным приводом стоимостью до 1 млн рублей
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Фото: zr.ru
Изучая самый востребованный на российском рынке сегмент SUV, специалисты аналитического агентства «Автостат» решили составить рейтинг полноприводных вседорожников со средневзвешенной ценой в пределах 1 млн рублей. Список оказался очень коротким.
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Самым доступным полноприводным внедорожником стала Lada 4x4. Средневзвешенная цена модели составляет 565 тысяч рублей. Низкая цена позволяет легендарному автомобилю удерживать титул самого популярного полноприводного SUV на отечественном рынке. По итогам 10 месяцев 2019 года он разошелся тиражом 26,3 тыс. экземпляров, что лишь на 3% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.
Второе место в рейтинге доступных полноприводных вседорожников досталось Chevrolet Niva со средневзвешенной ценой в 757 тысяч рублей. С января по октябрь на модели остановили свой выбор 17,4 тыс. покупателей. Третье место занимает УАЗ «Хантер» по цене 783 тысячи рублей, продажи которого за отчетный период составили всего 894 экземпляра. Замыкает список УАЗ «Патриот» - 937 тысяч рублей и почти 11 тыс. проданных автомобилей.
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Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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