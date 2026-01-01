Кто из водителей рискует попасть в аварию чаще — неожиданный рейтинг по знакам зодиака

1 января 2026, 22:46
Названы знаки зодиака, чьи водители чаще других становятся участниками ДТП в 2025 году
Какие знаки зодиака чаще других попадают в аварии? Страховщики раскрыли неожиданные данные. Водители с определенными датами рождения оказались в зоне риска. Узнайте, кто возглавил антирейтинг и почему это важно для всех автомобилистов.
В 2025 году специалисты страховой компании «ВСК» провели анализ аварийности среди российских автомобилистов, учитывая их знаки зодиака. Как сообщает Autonews, результаты исследования оказались весьма неожиданными: наибольший процент ДТП приходится на водителей, родившихся под знаками козерога и льва.
Согласно статистике, именно представители этих двух знаков чаще других становятся участниками дорожно-транспортных происшествий по полисам ОСАГО. Козероги заняли первое место в антирейтинге, на их долю пришлось 9,4% всех зафиксированных аварий. Львы следуют за ними с показателем 9%. Тройку лидеров замыкают тельцы - 8,75% ДТП. Далее идут овны (8,6%) и раки (8,4%).
Интересно, что по сравнению с предыдущим годом в пятерку снова вошли раки, а вот близнецы, которые ранее были в числе лидеров по аварийности, стали водить заметно аккуратнее. В то же время стрельцы и скорпионы продолжают демонстрировать наименьшее количество страховых случаев, связанных с авариями.
Эксперты отмечают, что стиль вождения у представителей разных знаков зодиака действительно может отличаться. Козероги и львы, по мнению страховщиков, склонны к более рискованному поведению на дороге, что и отражается в статистике. Однако специалисты подчеркивают: принадлежность к определенному знаку не является определяющим фактором, а скорее любопытной тенденцией, которую нельзя воспринимать как руководство к действию.
Тем не менее, подобные исследования вызывают интерес у широкой аудитории и заставляют задуматься о том, насколько личные качества и темперамент могут влиять на поведение за рулем. В любом случае, вне зависимости от даты рождения, эксперты советуют соблюдать осторожность и не забывать о правилах дорожного движения.
