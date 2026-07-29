Полная электрификация и панорамная крыша: Футуристическая лодка NB Theta от Oakum Narrowboats

NB Theta: черный электрокорабль с необычным дизайном вызвал споры в Британии

NB Theta - новый электрифицированный узкий дом на воде от Oakum Narrowboats, который вызвал бурю обсуждений из-за смелого внешнего вида и технических решений. В чем особенности этой лодки и почему она стала предметом жарких споров - разбираемся в деталях.

NB Theta - новый электрифицированный узкий дом на воде от Oakum Narrowboats, который вызвал бурю обсуждений из-за смелого внешнего вида и технических решений. В чем особенности этой лодки и почему она стала предметом жарких споров - разбираемся в деталях.

NB Theta - не просто очередной плавучий дом, а настоящий вызов традициям британских морских путей. Новый проект от Oakum Narrowboats сразу после дебюта на выставке Crick Boat Show оказался в центре внимания: его внешний вид из черного монолита, и электрическая силовая установка вызвали бурные споры среди поклонников классических узкоходных лодок.

В Великобритании узкие лодки уже давно стали частью культурного кода, и любые эксперименты с формой или технологиями воспринимаются неоднозначно. NB Theta полностью отказалась от привычных обводов корпуса и традиционного «тумбльхоума», что породило массу вопросов о ее практичности и даже безопасности на местных каналах. В соцсетях лодку сравнивали с «плавучим гробом», «автобусом на воде» и даже с транспортом из фильмов о Бэтмене и Дарте Вейдере.

Фото: Oakums Narrowboats

Oakum Narrowboats всегда были заметны своими смелыми решениями, но NB Theta стала для компании экспериментом нового уровня. В отличие от большинства проектов, этот экземпляр не был заказан заранее — его создали для реализации возможностей бренда. В результате лодка быстро нашла покупателя: компанию Synewave.Boats, которая уже предлагает NB Theta в аренду по цене 1080 фунтов за уикенд.

Главная фишка NB Theta - полностью электрическая силовая установка на базе Torkmar, а также солнечные панели на крыше. Несмотря на слухи о пластиковом корпусе, производитель утверждает, что лодка изготовлена ​​из металла. Внутри - минимализм и уют: дубовые шкафы, стена из королевского дуба, акценты в оттенке шалфея и панорамное остекление потолка в гостиной. Кухня полностью электрическая, с индукционной плитой и вместительными шкафами, санузел оборудован полноценным душем и фарфоровым унитазом.

Интересно, что NB Theta сразу стала вызывать дискуссии не только среди любителей водного транспорта, но и среди экспертов по альтернативному образу жизни. В отличие от большинства узких лодок, здесь оптимизированы системы хранения, что обеспечивает ориентацию на аренду, а не на постоянное проживание. Внутреннее пространство визуально увеличено за счет зеркал, стеклянная крыша пропускает свет, хотя и может создавать эффект тени в жару.

В последние годы интерес к необычным формам жилья и электрификации транспорта только растет. Похожий тренд наблюдается и в автомобильной отрасли: например, гибридные универсалы, такие как Lynk & Co 07 GT, также вызывают ажиотаж и дискуссии среди экспертов, подтверждающие материалами о новых ориентирах для гибридных моделей .

NB Theta строилась с начала 2024 года и была полностью завершена в июне этого года. Точная стоимость не раскрывается, но, по информации Oakum Narrowboats, подобные проекты обычно стартуют с 200 тысяч фунтов. Для российского рынка такие решения пока экзотика, однако интерес к домам на воде и электрификации транспорта постепенно растет. NB Theta может показать то, как смелый дизайн и новые технологии позволяют изменить представление о привычных вещах, даже если сначала это вызывает споры и недоверие.