5 февраля 2018, 09:00
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
Подготовка к внедрению автономного транспорта на дороги общего пользования идет по всему миру активно вот уже несколько лет. Но как бы ни старались российские производители и инженеры идти в ногу со временем, страна пока не готова к беспилотному вождению.
Эксперты аудиторской компании KPMG составили рейтинг готовности стран к внедрению автономного управления транспорта. Россия заняла лишь 18 место из 20, обойдя только Мексику и Индию. Специалисты отметили низкое качество автомобильных дорог в нашей стране и неравномерное покрытие сети 4G. Также наша страна занимает последние строчки по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, выданных патентов и объемам инвестиций в эту сферу.
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В России к транспорту будущего большинство автомобилистов относятся скептически. В списке главных причин недоверия, помимо плохих дорог, - опасность того, что машины без водителя медленно справляются с экстренной ситуацией. При этом некоторые российские компании всерьез задумываются о том, чтобы наладить серийное производство автомобилей с системой автономного управления и массово задействовать их. Компания «Яндекс» уже начала испытывать свой прототип беспилотного автомобиля, который, по замыслу, может служить в такси. Также в настоящее время на базе ПАО «КамАЗ» разрабатываются прототипы отечественных беспилотных машин, способных передвигаться по дорогам общего пользования. Тестировать технику будут на федеральной трассе Казань – Набережные Челны уже в этом году.
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Автономный транспорт уже работает в России – это погрузчики и транспортировщики на складских и производственных площадках. Например, автозаводы мировых брендов в нашей стране используют эти технологии. Не случайно, что из российских компаний подобные системы разрабатывает именно «КамАЗ». Специальная техника, курсирующая по кольцевым маршрутам и/или вне дорог общего пользования – это тот сегмент, в котором автономный транспорт появится в нашей стране в первую очередь
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Николай Степанов, региональный директор Русского АвтоМотоКлуба (РАМК)
Эксперты сходятся во мнении, что как только будет готова инфраструктура, можно смело эксплуатировать автопилоты. В настоящее время ФДА «Росавтодор» совместно с финскими специалистами работают над созданием первой трассы для автопилотников. ДТП чаще всего происходят в городской среде, поэтому, конечно, в первую очередь, автопилоты будут проходить обучение именно между городами, далее дело уже за нейросетями и машинным обучением под контролем человека. Но чтобы автопилоты наконец-то начали массово появляться, нужно вводить временные правила эксплуатации на ограниченных территориях. Например, выделить муниципалитетам средства на конкурсе для аренды автономных транспортных средств.
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В первую очередь, необходима дорожная инфраструктура, без нее никуда как автопилотным, так и пилотируемым транспортным средствам. По данным KPMG, инфраструктура России занимает 20 место из 20 сразу после Бразилии. Сейчас идет большая работа по строительству новых современных дорог, например, М-11, и приведение существующих в нормативное состояние. Также нужно создать устойчивую и высокоскоростную интернет-сеть для обмена данными между автопилотами и серверами
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Максим Пушкин, член общественного совета при Росавтодоре, координатор общественного движения «Убитые дороги»
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Автопилоты нигде не эксплуатируются без присутствия водителя, в мире не существует законов, позволяющих это. При развитии пилотных проектов дорог с высококачественным радио-каналом для передачи данных и внешним видеонаблюдением подобное тестирование возможно уже сейчас. Внедрение на законодательном уровне систем помощи водителю, а впоследствии систем автопилота на автострадах, обяжет производителей внедрять эти средства принудительно
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Антон Поппель, руководитель проекта беспилотного транспорта «MatrЁshka»
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