5 февраля 2018, 09:00

Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам

Подготовка к внедрению автономного транспорта на дороги общего пользования идет по всему миру активно вот уже несколько лет. Но как бы ни старались российские производители и инженеры идти в ногу со временем, страна пока не готова к беспилотному вождению.
^
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам

Эксперты аудиторской компании KPMG составили рейтинг готовности стран к внедрению автономного управления транспорта. Россия заняла лишь 18 место из 20, обойдя только Мексику и Индию. Специалисты отметили низкое качество автомобильных дорог в нашей стране и неравномерное покрытие сети 4G. Также наша страна занимает последние строчки по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, выданных патентов и объемам инвестиций в эту сферу.

Ранее мы писали
Сколько бы ни строили развязок, объездных дорог и платных магистралей, жителям российских мегаполисов все ...
Читать далее
Примечательно, что Минтранс РФ уже разрабатывает поправки в закон, согласно которым беспилотники смогут ездить по дорогам общего пользования, правда, лишь на некоторых участках. Первые такие трассы уже строят, их открытие должно состояться примерно через четыре года.

В России к транспорту будущего большинство автомобилистов относятся скептически. В списке главных причин недоверия, помимо плохих дорог, - опасность того, что машины без водителя медленно справляются с экстренной ситуацией. При этом некоторые российские компании всерьез задумываются о том, чтобы наладить серийное производство автомобилей с системой автономного управления и массово задействовать их. Компания «Яндекс» уже начала испытывать свой прототип беспилотного автомобиля, который, по замыслу, может служить в такси. Также в настоящее время на базе ПАО «КамАЗ» разрабатываются прототипы отечественных беспилотных машин, способных передвигаться по дорогам общего пользования. Тестировать технику будут на федеральной трассе Казань – Набережные Челны уже в этом году.
Николай Степанов, региональный директор Русского АвтоМотоКлуба (РАМК) « Автономный транспорт уже работает в России – это погрузчики и транспортировщики на складских и производственных площадках. Например, автозаводы мировых брендов в нашей стране используют эти технологии. Не случайно, что из российских компаний подобные системы разрабатывает именно «КамАЗ». Специальная техника, курсирующая по кольцевым маршрутам и/или вне дорог общего пользования – это тот сегмент, в котором автономный транспорт появится в нашей стране в первую очередь »
Николай Степанов, региональный директор Русского АвтоМотоКлуба (РАМК)
Тем не менее, как считает эксперт, ждать в скором времени машин без водителя на дорогах общего пользования не стоит. Конечно, рыночный потенциал автономного транспорта очень велик, однако в нашей стране автопилоты выйдут на трассы еще не скоро. Прежде всего, из-за особенностей дорожной сети. Для автономного движения необходима четкая повсеместная разметка, видимые и корректно установленные знаки, не говоря уже о однозначно трактуемой законодательной базе. Сейчас, когда в парковочных карманах установлены знаки «остановка и стоянка запрещена», автопилот однозначно не сможет управлять движением самостоятельно.

Эксперты сходятся во мнении, что как только будет готова инфраструктура, можно смело эксплуатировать автопилоты. В настоящее время ФДА «Росавтодор» совместно с финскими специалистами работают над созданием первой трассы для автопилотников. ДТП чаще всего происходят в городской среде, поэтому, конечно, в первую очередь, автопилоты будут проходить обучение именно между городами, далее дело уже за нейросетями и машинным обучением под контролем человека. Но чтобы автопилоты наконец-то начали массово появляться, нужно вводить временные правила эксплуатации на ограниченных территориях. Например, выделить муниципалитетам средства на конкурсе для аренды автономных транспортных средств.
Максим Пушкин, член общественного совета при Росавтодоре, координатор общественного движения «Убитые дороги» « В первую очередь, необходима дорожная инфраструктура, без нее никуда как автопилотным, так и пилотируемым транспортным средствам. По данным KPMG, инфраструктура России занимает 20 место из 20 сразу после Бразилии. Сейчас идет большая работа по строительству новых современных дорог, например, М-11, и приведение существующих в нормативное состояние. Также нужно создать устойчивую и высокоскоростную интернет-сеть для обмена данными между автопилотами и серверами »
Максим Пушкин, член общественного совета при Росавтодоре, координатор общественного движения «Убитые дороги»
Также многие видят проблему в развитии автопилотов из-за отсутствия  законодательства, которое регулирует движение беспилотников. Более того, автономные машины даже не имеют официально закрепленного статуса. Это не позволяет компаниям начать тестирование машин будущего на дорогах общего пользования.
Антон Поппель, руководитель проекта беспилотного транспорта «MatrЁshka» « Автопилоты нигде не эксплуатируются без присутствия водителя, в мире не существует законов, позволяющих это. При развитии пилотных проектов дорог с высококачественным радио-каналом для передачи данных и внешним видеонаблюдением  подобное тестирование возможно уже сейчас. Внедрение на законодательном уровне систем помощи водителю, а впоследствии систем автопилота на автострадах, обяжет производителей внедрять эти средства принудительно »
Антон Поппель, руководитель проекта беспилотного транспорта «MatrЁshka»
Автономные системы управления транспортом учитывают не только инфраструктурные данные (дороги, разметку, светофоры и пр.). Это огромные компьютеры, которые имеют множество камер, датчиков, сканеров, могут моментально обрабатывать информацию и принимать решение о маневрировании, исходя из конкретной обстановки на дороге. Конечно, чем лучше качество дорог и разметки и чем более предсказуемы действия других водителей (имеется в виду движение с учетом ПДД), тем безопаснее будет движение беспилотного автомобиля. В России совокупность этих пунктов далека от идеала, поэтому в то, что в нашей стране управление автомобилем можно передать компьютеру, пока верится с трудом.

Арина Милая

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не включается 4 передача на акпп KIA Sportage
Как только прошла гарантия у авто - начались проблемы. Сейчас коробка передач не переключает на 4 скорость. В автоматическом режиме она стоит на 3ей передаче и дальше не двигается. Если поставить ручной режим коробки, то можно включить и 5ую и 6ую скорость. Но 4ая не включается все равно. Что именно ...
ShportHP
Регинас Nissan на ул. Братьев Кашириных | отзывы
Хотелось бы сообщить о кузовном сервисе автосалона Регинас на Братьев Кашириных. Отвратительно. Господа, не обращайтесь сюда никогда. 3 недели водили нас за нос, по направлению на ремонт из страховой компании, по факту - мастер даже на согласование калькуляцию не направлял, он даже саму смету на ремонт ...
Марина
Как снять подшипник передней ступицы
Привет! Интересует, как снять подшипник передней ступицы? Если есть видеоурок, то прошу им поделиться. Если есть текстовое описание процесса работы, то тоже с удовольствием его изучу. Спасибо!
Smileman
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 26 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
Эксперты аудиторской компании KPMG составили рейтинг готовности стран к внедрению автономного управления транспорта. Россия заняла лишь 18 место из 20, обойдя только Мексику и Индию. Специалисты отметили низкое качество автомобильных дорог в нашей стране и неравномерное покрытие сети 4G. Также наша страна занимает последние строчки по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, выданных патентов и объемам инвестиций в эту сферу.{{material_121786}} Примечательно, что Минтранс РФ уже разрабатывает поправки в закон, согласно которым беспилотники смогут ездить по дорогам общего пользования, правда, лишь на некоторых участках. Первые такие трассы уже строят, их открытие должно состояться примерно через четыре года. В России к транспорту будущего большинство автомобилистов относятся скептически. В списке главных причин недоверия, помимо плохих дорог, - опасность того, что машины без водителя медленно справляются с экстренной ситуацией. При этом некоторые российские компании всерьез задумываются о том, чтобы наладить серийное производство автомобилей с системой автономного управления и массово задействовать их. Компания «Яндекс» уже начала испытывать свой прототип беспилотного автомобиля, который, по замыслу, может служить в такси. Также в настоящее время на базе ПАО «КамАЗ» разрабатываются прототипы отечественных беспилотных машин, способных передвигаться по дорогам общего пользования. Тестировать технику будут на федеральной трассе Казань – Набережные Челны уже в этом году. {{person_4_Автономный транспорт уже работает в России – это погрузчики и транспортировщики на складских и производственных площадках. Например, автозаводы мировых брендов в нашей стране используют эти технологии. Не случайно, что из российских компаний подобные системы разрабатывает именно «КамАЗ». Специальная техника, курсирующая по кольцевым маршрутам и/или вне дорог общего пользования – это тот сегмент, в котором автономный транспорт появится в нашей стране в первую очередь}} Тем не менее, как считает эксперт, ждать в скором времени машин без водителя на дорогах общего пользования не стоит. Конечно, рыночный потенциал автономного транспорта очень велик, однако в нашей стране автопилоты выйдут на трассы еще не скоро. Прежде всего, из-за особенностей дорожной сети. Для автономного движения необходима четкая повсеместная разметка, видимые и корректно установленные знаки, не говоря уже о однозначно трактуемой законодательной базе. Сейчас, когда в парковочных карманах установлены знаки «остановка и стоянка запрещена», автопилот однозначно не сможет управлять движением самостоятельно.Эксперты сходятся во мнении, что как только будет готова инфраструктура, можно смело эксплуатировать автопилоты. В настоящее время ФДА «Росавтодор» совместно с финскими специалистами работают над созданием первой трассы для автопилотников. ДТП чаще всего происходят в городской среде, поэтому, конечно, в первую очередь, автопилоты будут проходить обучение именно между городами, далее дело уже за нейросетями и машинным обучением под контролем человека. Но чтобы автопилоты наконец-то начали массово появляться, нужно вводить временные правила эксплуатации на ограниченных территориях. Например, выделить муниципалитетам средства на конкурсе для аренды автономных транспортных средств.{{person_150_ В первую очередь, необходима дорожная инфраструктура, без нее никуда как автопилотным, так и пилотируемым транспортным средствам. По данным KPMG, инфраструктура России занимает 20 место из 20 сразу после Бразилии. Сейчас идет большая работа по строительству новых современных дорог, например, М-11, и приведение существующих в нормативное состояние. Также нужно создать устойчивую и высокоскоростную интернет-сеть для обмена данными между автопилотами и серверами}}Также многие видят проблему в развитии автопилотов из-за отсутствия  законодательства, которое регулирует движение беспилотников. Более того, автономные машины даже не имеют официально закрепленного статуса. Это не позволяет компаниям начать тестирование машин будущего на дорогах общего пользования. {{person_151_Автопилоты нигде не эксплуатируются без присутствия водителя, в мире не существует законов, позволяющих это. При развитии пилотных проектов дорог с высококачественным радио-каналом для передачи данных и внешним видеонаблюдением  подобное тестирование возможно уже сейчас. Внедрение на законодательном уровне систем помощи водителю, а впоследствии систем автопилота на автострадах, обяжет производителей внедрять эти средства принудительно}}Автономные системы управления транспортом учитывают не только инфраструктурные данные (дороги, разметку, светофоры и пр.). Это огромные компьютеры, которые имеют множество камер, датчиков, сканеров, могут моментально обрабатывать информацию и принимать решение о маневрировании, исходя из конкретной обстановки на дороге. Конечно, чем лучше качество дорог и разметки и чем более предсказуемы действия других водителей (имеется в виду движение с учетом ПДД), тем безопаснее будет движение беспилотного автомобиля. В России совокупность этих пунктов далека от идеала, поэтому в то, что в нашей стране управление автомобилем можно передать компьютеру, пока верится с трудом.
2018-02-05
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Нижегородская область Ульяновск Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG