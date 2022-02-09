Не дожил до приговора: водитель сбил насмерть девушку и покончил жизнь самоубийством
В октябре прошлого года на пешеходном переходе одной из 4-полосных улиц Керчи произошла авария. Автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился молодой мужчина, сбил 25-летнюю девушку. Удар оказался роковым - от полученных травм она скончалась на месте.
Долго выявлять виновника ДТП полицейским не пришлось – все, как говорится, было шито белыми нитками. Мужчине оставалось 2 дня до вынесения приговора суда. Ему «светила» ст. 264 ч.3 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и в дальнейшем 5-летний тюремный срок.
Водитель, по всей видимости, сильно переживал, в итоге не смог дождаться означенной судом даты - покончил жизнь самоубийством аккурат за пару дней до этого.
Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту одного из крымских СМИ, что мужчина не отличался какими-либо выраженными признаками психического расстройства, на учете у психиатра не состоял. Другой момент, что в последнее время злоупотреблял спиртными напитками и нередко озвучивал желание покончить жизнь самоубийством, - так заявили родственники и соседи горемычного.
Есть один нюанс этой страшной истории. На участке широкой керченской дороги, где случилось смертельное ДТП, местные жители много лет подряд просили власть установить светофор. В итоге он там появился… Спустя несколько дней после резонансной аварии.
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